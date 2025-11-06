प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (5 नवंबर, 2025) को भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की. इस दौरान पीएम मोदी ने वर्ल्ड कप जीतने के लिए उनकी तैयारियों और रणनीति पर चर्चा की. प्रधानमंत्री ने इस जीत पर टीम को बधाई दी और उनके प्रदर्शन को भी सराहा. खिलाड़ियों से बात करते हुए पीएम मोदी कई बार मजाक करते और हंसी के ठहाके लगाते नजर आए. ऐसा ही तब हुआ जब प्रधानमंत्री ने वूमन टीम की फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी से बात की और उन्होंने अपनी मम्मी का खास मैसेज पीएम मोदी को दिया.

अरुंधति रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि उनकी मम्मी पीएम मोदी की बहुत बड़ी फैन हैं और वह उन्हें अपना हीरो बताती हैं. अरुंधति रेड्डी ने कहा, 'सबसे पहले मुझे आपको मेरी मम्मी का मैसेज देना है. मुझे लगा नहीं कि आपसे बात होगी. मेरी मां ने बोला कि आप उनके हीरो हैं. अभी तक उनका 4-5 बार कॉल आ चुका है कि मेरे हीरो से कब मिल रही है, मेरे हीरो से कब मिल रही है.' अरुंधति रेड्डी की यह बात सुनकर पीएम मोदी और सभी खिलाड़ी जोर से हंसने लगे.

बीसीसीआई ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए 15 खिलाड़ियों का स्क्वॉड चुना था, जिनमें अरुंधति रेड्डी भी शामिल थीं. हालांकि, उन्हें पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. वह एक भी बार प्लेइंड 11 में शामिल नहीं की गईं, फिर भी उन्हें वर्ल्ड चैंपियन का गौरव हासिल हुआ.

30 सितंबर को आईसीसी वूमन वर्ल्ड कप टूर्नामेंट शुरू होना था और उससे 4-5 दिन पहले अरुंधति रेड्डी इंग्लैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में चोटिल हो गई थीं.अरुंधति टीम इंडिया के लिए अब तक 11 वनडे और 38 टी20 मैच खेल चुकी हैं, जिनमें उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है. उन्होंने वनडे में 15 विकेट और टी20 में 34 विकेट लिए हैं. वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से पहले उनको चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने जल्दी ही रिकवरी भी कर ली और उन्हें टीम में भी चुना गया.