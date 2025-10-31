हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ind Vs Aus: भारत की बेटियों ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पटका तो खुश हुए शशि थरूर, जानें अन्य नेताओं ने क्या कहा?

Ind Vs Aus: भारत की बेटियों ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पटका तो खुश हुए शशि थरूर, जानें अन्य नेताओं ने क्या कहा?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है. इस मौके पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं ने बधाई दी है.

By : आईएएनएस | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 31 Oct 2025 07:34 AM (IST)
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. इस जीत के साथ ही टीम टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर गई. महिला टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर देश के दिग्गज नेताओं का बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नारी शक्ति की दमदार जीत, ICC महिला विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में स्थान सुनिश्चित करने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. आपकी मेहनत, जज्बे और टीम स्पिरिट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय नारी किसी से कम नहीं. यह जीत सिर्फ एक मैच की नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों की जीत है."

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक्स पर लिखा, "महिला विश्वकप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को परास्त कर फाइनल में धमाकेदार एंट्री के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई. फाइनल मुकाबले के लिए ढेरों शुभकामनाएं." भाजपा सांसद किरण चौधरी ने लिखा, "सिर्फ एक कदम दूर आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में आस्ट्रेलिया को पराजित कर फाइनल में प्रवेश पाने के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. आप सभी पर हमें गर्व है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आगामी मैच में ये विजयी अभियान जारी रहे."

कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लिखा, "क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हम जिस शानदार रन चेज की उम्मीद कर सकते हैं, वह एक महिला मैच में हुआ. आज वुमेन्स ब्लू पर हैरान और गर्व महसूस कर रहा हूं. क्या शानदार जीत है? हम सभी फाइनल देखने के लिए उत्सुक रहेंगे." भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है. टीम इंडिया की जीत की हीरो जेमिमा रोड्रिग्स रहीं, जिन्होंने नाबाद 127 रनों की पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फोएबे लिचफिल्ड के शतक की मदद से 338 रन बनाए थे. भारत ने 48.3 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 341 रन बनाकर मैच को 9 गेंद पहले ही जीत लिया. महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का ये सबसे बड़ा चेज है, इसलिए भारत की ऑस्ट्रेलिया पर मिली यह जीत ऐतिहासिक है. 

Published at : 31 Oct 2025 07:34 AM (IST)
Indian Women Cricket Team INDIA VS AUSTRALIA Women World Cup 2025
