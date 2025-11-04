Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार (4 नवंबर, 2025) को एक भीषण ट्रेन हादसे में 7 लोगों की जान चली गई. इस हादसे में एक पैसेंजर ट्रेन ने ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के पिछले हिस्से में जाकर टक्कर मार दी. टक्कर के बाद पैसेंजर ट्रेन का अगला हिस्सा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया.

बिलासपुर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक कुल 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 14 अन्य घायल हैं. हालांकि, यह हादसा कैसे हुआ यह एक बड़ा सवाल है. इसे लेकर रेलवे बोर्ड ने बयान जारी किया है. बोर्ड का कहना है कि शायद पैसेंजर ट्रेन रेड सिग्नल को पार गई थी. इसके अलावा, रेलवे की ओर से इस भीषण हादसे को लेकर एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है.

रेलवे के अधिकारियों ने हादसे को लेकर क्या कहा?

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय रेलवे बोर्ड की ओर से इस हादसे को लेकर बयान जारी किया गया है. रेलवे के अधिकारियों ने हादसे की शुरुआती जांच के मुताबिक कहा है कि ऐसा लगता है कि हादसे का कारण डेमू (डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) पैसेंजर ट्रेन का रेड सिग्नल पार करना है. इसका मतलब यह है कि पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट की ओर से रेड सिग्नल की अनदेखी हो सकती है, जिसके वजह से यह बड़ा हादसा हो गया.

रेलवे सुरक्षा आयुक्त के स्तर पर होगी हादसे की जांच

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि हादसे इसलिए हुआ कि क्योंकि दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ गई थी. अब सवाल यह है कि दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ कैसे गई? या तो इसके पीछे की वजह सिग्नल की अनदेखी रही होगी या रूट डायवर्जन में तकनीकी दिक्कत या सिग्लन सिस्टम में खराबी रही होगी. वहीं, इस टक्कर के पीछे का असली कारण जांच कमेटी की रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही चल पाएगा. रेलवे बोर्ड ने आधिकारिक बयान में कहा कि इस घटना को लेकर विस्तृत जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) के स्तर पर की जाएगी. जिससे कि हादसे के पीछे के असली कारणों को स्पष्ट किया जा सके.

