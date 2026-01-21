हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वालों पर रेलवे का एक्शन, जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच 665 आरोपी गिरफ्तार

ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वालों पर रेलवे का एक्शन, जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच 665 आरोपी गिरफ्तार

Indian Railways: भारतीय रेलवे की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, ट्रेनों पर पत्थरबाजी के सबसे ज्यादा मामले उत्तर रेलवे में दर्ज किए गए. जहां ऐसी 363 घटनाएं सामने आईं.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 21 Jan 2026 11:55 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारतीय रेलवे ने ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर अब सख्त रुख अपनाया है. रेलवे का कहना है कि इस तरह की अवैध और असामाजिक गतिविधियां न सिर्फ यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरे में डालती हैं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाती हैं.

भारतीय रेलवे ने अब तक पत्थरबाजी के कितने मामले किए दर्ज?

रेलवे की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच देशभर में ट्रेनों पर पत्थरबाजी के 1,698 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 665 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है. इनमें से सबसे ज्यादा ट्रेनों पर पत्थरबाजी के मामले उत्तर रेलवे में दर्ज किए गए, जहां ऐसी 363 घटनाएं सामने आईं. इसके बाद पूर्व मध्य रेलवे में 219, दक्षिण मध्य रेलवे में 140, उत्तर मध्य रेलवे में 126, पश्चिमी रेलवे में 116 और दक्षिणी रेलवे में 108 मामले दर्ज किए गए हैं.

इसके अलावा, देश के बाकी रेलवे जोन में भी पत्थरबाजी की कई घटनाएं दर्ज की गईं हैं. रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक, मध्य रेलवे में 96, दक्षिण पश्चिम रेलवे में 80, पश्चिम मध्य रेलवे में 77, पूर्वी रेलवे में 71, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में 67, उत्तर पश्चिम रेलवे में 55, दक्षिण पूर्व रेलवे में 51, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 51, पूर्व तट रेलवे में 50, उत्तर पूर्व रेलवे में 25 और कोंकण रेलवे में दर्ज 3 मामले शामिल हैं.

रेलवे के अधिकारियों ने क्या कहा?

रेलवे के आला अधिकारियों की मौत, रेलवे ने बीते कुछ महीनों में संवेदनशील रेल मार्ग के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है और गश्त तेज की गई है, जिससे पत्थरबाजी करने वाले आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा रहा है. रेलवे के अधिकारी ने एबीपी न्यूज को बताया कि ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि रेलवे की ओर से यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.

पत्थरबाजी एक गंभीर आपराधिक अपराध है- भारतीय रेल

इसके साथ, रेलवे की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पत्थरबाजी एक गंभीर आपराधिक अपराध है. जिसके तहत दोषियों के खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं में मामला दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की जाएगी और इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर कानूनी परिणाम भी भुगतने होंगे. इसी बाबत रेलवे ने आम नागरिकों से अपील भी की है कि वे एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं और रेलवे प्रशासन को निर्बाध संचालन में सहयोग दें.

यह भी पढ़ेंः दावोस में तेलंगाना का जलवा: 12,500 करोड़ के स्टील प्लांट के साथ-साथ हैदराबाद में WEF समिट का ऐलान

Published at : 21 Jan 2026 11:55 PM (IST)
Tags :
RPF INDIAN RAILWAYS CRIME STONE PELTING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा: इंजीनियर की मौत मामले में दूसरी FIR, 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज
नोएडा: इंजीनियर की मौत मामले में दूसरी FIR, 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज
इंडिया
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
Advertisement

वीडियोज

जिस जज ने Anuj Chaudhary को दिया FIR का आदेश, उनका ही हो गया तबादला!
स्वामी Avimukteshwaranand के Shankaracharya होने पर हो रही राजनीति?
Akhilesh Yadavकी मीटिंग और Asaduddin Owaisi का जिक्र! क्या है नया 'MDH' फॉर्मूला?
पालकी पर रोक... बैरिकेड पर बवाल, Prayagraj में शंकराचार्य विवाद क्यों?
Pushpa 3 में Villan Salman Khan का सामना करेंगे Allu Arjun, South और Bollywood का दमदार Combo!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा: इंजीनियर की मौत मामले में दूसरी FIR, 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज
नोएडा: इंजीनियर की मौत मामले में दूसरी FIR, 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज
इंडिया
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
विश्व
यूरोपीय संसद ने ट्रंप को दिया तगड़ा झटका! ग्रीनलैंड पर चल रहे विवाद के बीच सस्पेंड की US-EU की ट्रेड डील
यूरोपीय संसद ने ट्रंप को दिया तगड़ा झटका! ग्रीनलैंड पर चल रहे विवाद के बीच सस्पेंड की ट्रेड डील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
ट्रेंडिंग
खुल गया जेठालाल के घर का राज, गोकुलधाम सोसायटी पहुंचा व्लॉगर फिर खोल डाला गड़ा हाऊस- वीडियो देख उड़े लोगों के होश
खुल गया जेठालाल के घर का राज, गोकुलधाम सोसायटी पहुंचा व्लॉगर फिर खोल डाला गड़ा हाऊस- वीडियो देख उड़े लोगों के होश
यूटिलिटी
पाकिस्तान ने खोल डाला नकली Pizza Hut, जानें असली वाले की कैसे मिलती है फ्रेंचाइजी?
पाकिस्तान ने खोल डाला नकली Pizza Hut, जानें असली वाले की कैसे मिलती है फ्रेंचाइजी?
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget