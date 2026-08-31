नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ INS निपुण, नेवी चीफ बोले- 'हर जंग के लिए...'

दुनिया में तेजी बदलते हालात और सुरक्षा चुनौतियां के बीच समुद्री सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों को लेकर नेवल स्टाफ के प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बताया कि एक फाइटिंग नेवी के तौर पर लड़ाई के लिए तैयार रहना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और प्राथमिकता है. भारतीय प ने नौसेना में 31 अगस्त 2026 को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में स्वदेशी रूप से निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) 'आईएनएस निपुण' (INS Nipun) को आधिकारिक तौर पर कमीशन कर लिया गया है. इसी दौरान नौसेना चीफ ने ये बातें कही.

'बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत'

आईएनएस निपुण को लेकर उन्होंने कहा, 'आज इस क्षमता को शामिल करना, सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि हमारे उस मकसद पर सोचने का मौका भी है जो हमें एक साथ लाता है. ऐसी मजबूत ऑपरेशनल और कॉम्बैट क्षमता बनाना और बनाए रखना, जो हर समय और हर जगह भारत की सुरक्षा और समुद्री हितों की रक्षा करे. आज हम रणनीतिक रूप से बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं.'

एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने बताया, 'समुद्री माहौल में चुनौतियां और टकराव बढ़ रहे हैं. वहां खतरों का स्वरूप लगातार बदल रहा है और नई-नई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं. भले ही भविष्य में हमारे देश के सामने आने वाले खतरों का सटीक अंदाजा लगाना हमेशा मुमकिन न हो, लेकिन हम निश्चित रूप से उन खतरों के लिए तैयार रह सकते हैं जिनकी हमें आशंका है.'

INS निपुण की तैनाती पर नेवी चीफ का बयान

उन्होंने कहा, 'हम ऐसी भरोसेमंद क्षमता विकसित कर सकते हैं जो हमें उन खतरों का असरदार और समय पर सामना करने में सक्षम बनाए, चाहे वे कहीं भी और कभी भी पैदा हों. यहीं पर दो-जहाजों वाले डाइविंग सपोर्ट वेसल प्रोग्राम के तहत दूसरे जहाज को कमीशन करना हमारे लिए अहम हो जाता है. वेस्टर्न नेवल कमांड के तहत वेस्ट कोस्ट पर तैनात निपुण, हमारी खास अंडरवॉटर क्षमताओं में एक मजबूत इजाफा होगा जिनकी हमें जरूरत है.'