हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंडियन नेवी में शामिल होंगे दूनागिरी, संशोधक और अग्रय युद्धपोत, जानें कितने खतरनाक, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश

इंडियन नेवी में शामिल होंगे दूनागिरी, संशोधक और अग्रय युद्धपोत, जानें कितने खतरनाक, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश

Indian Navy: कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय नौसेना को तीन स्वदेशी युद्धपोत INS अग्रे, INS दूनागिरी और INS संशोधक मिलेंगे. जानें इनकी खासियत और ताकत.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 20 Jun 2026 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

कोलकाता में रविवार (21 जून 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय नौसेना को तीन फ्रंटलाइन युद्धपोत मिलने जा रहे हैं. ये तीनों जंगी जहाज, कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा तैयार गए हैं. रविवार को पीएम मोदी कोलकाता में योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर नौसेना की कमीश्निंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे. जिन तीन युद्धपोत को जीआरएसई ने नौसेना के लिए तैयार किया है, उनमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए आईएनएस अग्रय, समुद्री युद्ध के लिए स्टील्थ फ्रीगेट आईएनएस दूनागिरी और हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप आईएनएस संशोधक शामिल हैं.

भारतीय नौसेना के मुताबिक, कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर आयोजित होने वाली तीनों स्वदेशी जंगी जहाज की कमीश्निंग सेरेमेनी की खुद पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे. भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा संकलित किए गए और कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) द्वारा तैयार गए ये जहाज समुद्री युद्ध, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और एंटी-सबमरीन वॉरफेयर (पनडुब्बी-रोधी युद्ध) में अहम परिचालन क्षमताएं दिखाते हैं. नौसेना के मुताबिक, ये युद्धपोत क्षमता विकास, ब्लू-वॉटर ऑपरेशन्स को मजबूत करने, समुद्री क्षेत्र की जानकारी बढ़ाने और बदलते खतरों से तटीय इलाकों को सुरक्षित रखने के प्रति नौसेना के संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाते हैं

ये भी पढ़ें: फाल्टा के 'पुष्पा' जहांगीर खान की पत्नी गिरफ्तार, पुलिस पर पथराव के बाद थी फरार, जानें क्या है पूरा मामला

नौसेना ने जारी किया बयान

नौसेना ने एक बयान जारी कर कहा कि ये तीनों युद्धपोत भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण इकोसिस्टम की बढ़ती परिपक्वता को दिखाते हैं, जिसमें स्वदेशी सामग्री 75 प्रतिशत से अधिक है. इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की बड़ी भागीदारी रही, जिसमें 200 से ज्यादा एमएसएमई शामिल थे और इससे बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित हुए. इन युद्धपोतों का भारतीय नौसेना में शामिल होना ‘आत्मनिर्भर भारत’ की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह भारत सरकार, भारतीय नौसेना, सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों, निजी उद्योगों और एमएसएमई के समन्वित प्रयासों का प्रतीक है.

आईएनएस दूनागिरी

नौसेना के प्रोजेक्ट 17ए के तहत निर्मित पांचवां स्टील्थ फ्रिगेट ‘दूनागिरी’ अत्याधुनिक हथियारों और उन्नत सेंसर प्रणालियों से सुसज्जित है. इसमें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस तथा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली शामिल है, जो भारतीय नौसेना की युद्धक क्षमता व समुद्री प्रभुत्व को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करती हैं.

आईएनएस संशोधक

नौसेना के चौथे सर्वेक्षण जहाज ‘संशोधक’ को तटीय एवं गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने और रक्षा व असैन्य कार्यों के लिए समुद्र-विज्ञान तथा भू-भौतिकीय डेटा इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह जहाज स्वायत्त और दूरस्थ रूप से संचालित जलमग्न वाहनों सहित अत्याधुनिक सर्वेक्षण प्रणालियों से लैस है, जो समुद्र के भीतर सटीक और व्यापक सर्वेक्षण करने में सक्षम हैं.

आईएनएस अग्रय

अरनाला श्रेणी के एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट का चौथा युद्धपोत ‘अग्रय’ हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और अत्याधुनिक शैलो-वॉटर सोनार प्रणाली से लैस है. यह उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बी-रोधी खतरों का प्रभावी ढंग से पता लगाने, उनकी निगरानी करने और उनका मुकाबला करने में सक्षम है.

ये भी पढ़ें: NEET Re-Exam: नागपुर के स्टूडेंट को अबूधाबी में मिला सेंटर तो आया राहुल गांधी का रिएक्शन, कहा- 'NTA को परीक्षा करवाने का...'

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read More
Published at : 20 Jun 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
Kolkata Kolkata  NARENDRA MODI Indian NAVY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'शिवसेना सिर्फ एक ही है, एकनाथ शिंदे कर रहे हैं लीड', महाराष्ट्र की रैली में अमित शाह का बड़ा बयान
'शिवसेना सिर्फ एक ही है, एकनाथ शिंदे कर रहे हैं लीड', महाराष्ट्र की रैली में अमित शाह का बड़ा बयान
इंडिया
इंडियन नेवी में शामिल होंगे दूनागिरी, संशोधक और अग्रय युद्धपोत, जानें कितने खतरनाक, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश
भारतीय नौसेना में शामिल होंगे दूनागिरी, संशोधक और अग्रय युद्धपोत, जानें कितने खतरनाक, चीन-PAK के उड़ जाएंगे होश
इंडिया
कुंभ मेले से चर्चा में आई मोनालिसा को पुलिस सुरक्षा का आदेश, केरल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
कुंभ मेले से चर्चा में आई मोनालिसा को पुलिस सुरक्षा का आदेश, केरल HC ने अपने आदेश में क्या कहा?
इंडिया
केरल में कांग्रेस Vs लेफ्ट, सतीशन सरकार के बजट पर पिनाराई विजयन ने कसा तंज, शशि थरूर ने दिया जवाब 
केरल में कांग्रेस Vs लेफ्ट, सतीशन सरकार के बजट पर पिनाराई विजयन ने कसा तंज, शशि थरूर ने दिया जवाब 
Advertisement

वीडियोज

Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Ram Mandir Donation Row | Mahadangal: आस्था पर 'डाका'-किसी ने क्या रोका! | Mandir Chori | SIT
Sansani | Crime News: बिहार की 'कातिल' पुलिस ! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडियन नेवी में शामिल होंगे दूनागिरी, संशोधक और अग्रय युद्धपोत, जानें कितने खतरनाक, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश
भारतीय नौसेना में शामिल होंगे दूनागिरी, संशोधक और अग्रय युद्धपोत, जानें कितने खतरनाक, चीन-PAK के उड़ जाएंगे होश
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसद को झटका, 20 साल पुराने पवनराजे निंबालकर हत्याकांड के सभी आरोपी बरी
उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसद को झटका, 20 साल पुराने पवनराजे निंबालकर हत्याकांड के सभी आरोपी बरी
इंडिया
महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने अचानक कर दी मोदी सरकार की तारीफ
महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने अचानक कर दी मोदी सरकार की तारीफ
बॉलीवुड
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी विवाद पर श्रीलंकाई कप्तान का चौंकाने वाला बयान, फाइनल से पहले कहा- हमने किसी को...
वैभव सूर्यवंशी विवाद पर श्रीलंकाई कप्तान का चौंकाने वाला बयान, फाइनल से पहले कहा- हमने किसी को
Blog
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
हेल्थ
Beetroot Chewing Gum : दिल की सेहत के लिए नया फॉर्मूला! चुकंदर और च्यूइंग गम के कॉम्बिनेशन से घटेगा BP, स्टडी में दावा
दिल की सेहत के लिए नया फॉर्मूला! चुकंदर और च्यूइंग गम के कॉम्बिनेशन से घटेगा BP, स्टडी में दावा
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget