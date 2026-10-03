Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUAE भारतीय दूतावास ने दिया कैप्टन स्मित से जुड़ा हेल्थ अपडेट, कहा- सेहत में सुधार....

UAE भारतीय दूतावास ने दिया कैप्टन स्मित से जुड़ा हेल्थ अपडेट, कहा- सेहत में सुधार....

यूएई में भारतीय दूतावास ने कैप्टन स्मित के हेल्थ से जुड़ा अपडेट जारी किया है. इसमें कहा है कि उनकी हेल्थ में सुधार हो रहा है. दूतावास ने कहा है कि बहादुर कैप्टन का इलाज जारी है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 03 Oct 2026 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

यूएई में भारतीय दूतावास ने कैप्टन स्मित के हेल्थ से जुड़ा अपडेट जारी किया है. इसमें कहा है कि उनकी हेल्थ में सुधार हो रहा है. सोशल मीडिया एक्स पर दूतावास ने अपने बयान में लिखा है कि भारतीय बहादुर कैप्टन स्मित की बेहतरीन मेडिकल देख-रेख और इलाज चल रहा है. वे अच्छी तरह ठीक हो रहे हैं. उनकी सेहत में सुधार हो रहा है. 

पोस्ट में आगे कहा गया, 'हम उनके परिवार और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं. जल्द ठीक होने के लिए हर की मदद दे रहे हैं. कैप्टन स्मित की देखभाल के लिए हम यूएई सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं. उनकी बेहतर हेल्थ के लिए प्रार्थना करने वाले शुभचिंतकों के साथ हम भी शामिल हैं.'

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शमिल
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शमिल
इंडिया
रडार से रनवे तक... ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुआ था भारी नुकसान, IAF चीफ ने क्या कहा
रडार से रनवे तक... ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुआ था भारी नुकसान, IAF चीफ ने क्या कहा
इंडिया
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
इंडिया
BNS पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, '3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट...'
BNS पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, '3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट...'


इससे पहले के पोस्ट में एंबेसी ने पीएम मोदी और फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मछार के बीच से जुड़ा एक भावुक और यादगार मुलाकात का वीडियो भी जारी किया था. 

क्या हुआ था 30 सितंबर को ? 

30 सितंबर 2026 को दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाईबुक की फ्लाइट संख्या FZ1073 उस समय चर्चा में आ गई, जब एक भारतीय पायलट की बहादुरी की वजह से 174 यात्रियों की जान बच गई. इस पूरे घटनाक्रम के हीरो के तौर पर उभरे मछार हमलावर के वार से घायल हो गए थे. ओमानी सहायक पायलट ने हमला करते हुए, कैप्टन पर कॉकपिट में रखी कुल्हाड़ी से वार किया और प्लेन हाईजैक की कोशिश की. 30 सेकंड के भीतर पूरा प्लेन 1400 फीट नीचे गिर गया था, जिससे अफरा-तफरी का माहौल हो गया था.

बेहोश होने से पहले खोला कॉकपिट का दरवाजा

स्मित ने बहादुरी का परिचय देते हुए बेहोशी से पहले ही कॉकपिट का दरवाजा खोला, और विमान पर कंट्रोल कर उसे सुरक्षित लैंड कराया. इस दौरान वह लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे. यह बातें खुद स्मित ने मीडिया को बताई हैं. कुछ यात्रियों की भूमिका भी इस दौरान बड़ी अहम रही. कॉकपिट का दरवाजा खुलते ही प्लंबर और डेंटिस्ट ने भी पायलट क्रू की मदद की थी. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 03 Oct 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
UAE INDIA Smit Machhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शमिल
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शमिल
इंडिया
रडार से रनवे तक... ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुआ था भारी नुकसान, IAF चीफ ने क्या कहा
रडार से रनवे तक... ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुआ था भारी नुकसान, IAF चीफ ने क्या कहा
इंडिया
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
इंडिया
BNS पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, '3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट...'
BNS पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, '3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट...'
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रडार से रनवे तक... ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुआ था भारी नुकसान, IAF चीफ ने क्या कहा
रडार से रनवे तक... ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुआ था भारी नुकसान, IAF चीफ ने क्या कहा
दिल्ली NCR
नोएडा: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से शख्स ने लगाई छलांग, टुकड़ों में बिखरा शरीर
नोएडा: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से शख्स ने लगाई छलांग, टुकड़ों में बिखरा शरीर
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026 Day 15 Live Update: जय शाह ने भारतीय खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल, कुछ देर में शुरू होगा हॉकी फाइनल
LIVE: जय शाह ने भारतीय खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल, कुछ देर में शुरू होगा हॉकी फाइनल
साउथ सिनेमा
प्रभास की 'फौजी' की रिलीज में क्यों हो रही देरी? सामने आई अब असल वजह
प्रभास की 'फौजी' की रिलीज में क्यों हो रही देरी? सामने आई अब असल वजह
इंडिया
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
इंडिया
लद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका
लद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका
एग्रीकल्चर
अब गन्ने में नहीं लगेगा लाल सड़न रोग! 12 नई किस्मों को मिली मंजूरी
अब गन्ने में नहीं लगेगा लाल सड़न रोग! 12 नई किस्मों को मिली मंजूरी
ट्रेंडिंग
बेज्जती हो गई भाई!' नारे लगा रहे युवक को गोद में टांग ले गए दारोगा जी
बेज्जती हो गई भाई!' नारे लगा रहे युवक को गोद में टांग ले गए दारोगा जी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget