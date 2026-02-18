हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे? भारत सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला, जानें सबकुछ

क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे? भारत सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला, जानें सबकुछ

Social Media Banned: ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर बड़े कदम उठाए. इस लिस्ट में भारत का नाम भी जुड़ सकता है. अंडर 16 उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 18 Feb 2026 07:53 AM (IST)
Preferred Sources

भारत सरकार अब बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्ती की ओर बढ़ रही है. ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों के बाद अब भारत में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी या सख्त नियम बनाने की चर्चा तेज हो गई है. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सरकार इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 में संशोधन करके ऐसी पाबंदी ला सकती है.

ऑस्ट्रेलिया मॉडल अपनाने का सोच रही सरकार

अधिकारी ने कहा, ‘कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को एक्सेस करने ही नहीं चाहिए. हमें सोच-समझकर फैसला लेना होगा कि बच्चों को इन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच मिलनी चाहिए या नहीं.’ हालांकि, सरकार अभी पूर्ण प्रतिबंध यानी कंप्लीट बैन की बात नहीं कर रही है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया मॉडल को देख रही है, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोका गया है.

केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी 17 फरवरी 2026 को पुष्टि की कि सरकार सोशल मीडिया कंपनियों से बात कर रही है. उन्होंने कहा, ‘यह बात कई देशों ने मान ली है कि उम्र के आधार पर रेगुलेशन होना चाहिए. यह हमारे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट का हिस्सा था. अभी हम डीपफेक और उम्र-आधारित पाबंदियों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से बात कर रहे हैं.’

क्यों उठ रहा है यह मुद्दा?

  • इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने चेतावनी दी है कि युवाओं में स्क्रीन एडिक्शन और कंपल्सिव यूज से आर्थिक और सामाजिक नुकसान हो रहा है. सर्वे में सुझाव दिया गया कि सोशल मीडिया, गैंबलिंग ऐप्स, ऑटो-प्ले फीचर्स और टारगेटेड एड्स पर उम्र-आधारित पाबंदी होनी चाहिए. प्लेटफॉर्म्स को एज वेरिफिकेशन और एज-अप्रोप्रिएट डिफॉल्ट्स लागू करने चाहिए.
  • बच्चों की मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, साइबरबुलिंग, अश्लील कंटेंट और डीपफेक जैसी समस्याओं से बचाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है.
  • अभी भारत में कोई कानून नहीं है जो किसी उम्र से कम बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोके, लेकिन DPDP एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पर्सनल डेटा प्रोसेस करने के लिए वेरिफायेबल पैरेंटल कंसेंट जरूरी है. इससे प्लेटफॉर्म्स को बच्चों की डेटा कलेक्शन और टारगेटेड एड्स सीमित करनी पड़ती हैं.

सोशल मीडिया बैन पर दुनिया में क्या हो रहा है?

  • ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बना जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन है.
  • फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल रोकने के लिए बिल पास किया है.
  • यूके, स्पेन, डेनमार्क और ग्रीस जैसे देश भी ऐसी पाबंदियां लगाने के बारे में सोच रहे हैं.
  • भारत में गोवा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर विचार कर रहे हैं. मद्रास हाईकोर्ट ने भी केंद्र से ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून बनाने की सिफारिश की है.

भारत में सोशल मीडिया बैन पर चुनौतियां क्या हैं?

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) के फाउंडर डायरेक्टर अपर गुप्ता ने कहा कि भारत में ऐसी पाबंदी सिर्फ कागजी होगी. प्लेटफॉर्म्स को 16 साल से कम अकाउंट ब्लॉक करने को कहा जा सकता है, लेकिन लागू करना मुश्किल होगा. कई बच्चे फेक उम्र डालकर इस्तेमाल करते हैं.

यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है. सरकार सोशल मीडिया कंपनियों से बातचीत कर रही है, लेकिन कोई फाइनल फैसला या टाइमलाइन नहीं आई है. अगर लागू हुआ, तो यह भारत के करोड़ों युवा यूजर्स पर बड़ा असर डालेगा, खासकर जब भारत दुनिया में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा मार्केट है.

Published at : 18 Feb 2026 07:52 AM (IST)
Tags :
France Social Media INDIA AUSTRALIA Social Media Banned Social Media Banned India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे? भारत सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला, जानें सबकुछ
क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे? भारत सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला, जानें सबकुछ
इंडिया
'जैसे सूरज उगता है...', ऑपरेशन सिंदूर पर सनसनीखेज दावा, टॉम कूपर ने बताया पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पर क्या हुआ
'जैसे सूरज उगता है...', ऑपरेशन सिंदूर पर सनसनीखेज दावा, टॉम कूपर ने बताया PAK की न्यूक्लियर साइट पर क्या हुआ
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
इंडिया
'पजामे की डोरी तोड़ना...' इलाहाबाद हाई कोर्ट का विवादित फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, जानें पूरा केस
'पजामे की डोरी तोड़ना...' इलाहाबाद हाई कोर्ट का विवादित फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, जानें पूरा केस
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदला मौसम, आज 20 जिलों में छाए काले बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी
यूपी में बदला मौसम, आज 20 जिलों में छाए काले बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी
इंडिया
'जैसे सूरज उगता है...', ऑपरेशन सिंदूर पर सनसनीखेज दावा, टॉम कूपर ने बताया पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पर क्या हुआ
'जैसे सूरज उगता है...', ऑपरेशन सिंदूर पर सनसनीखेज दावा, टॉम कूपर ने बताया PAK की न्यूक्लियर साइट पर क्या हुआ
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे खतरनाक बॉलिंग स्पेल, जब इन गेंदबाजों ने मचाया कहर
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे खतरनाक बॉलिंग स्पेल, जब इन गेंदबाजों ने मचाया कहर
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
Parenting
बच्चों को रमजान के बारे में क्या बताएं? जानें रोजे से जुड़ी 5 जरूरी बातें
बच्चों को रमजान के बारे में क्या बताएं? जानें रोजे से जुड़ी 5 जरूरी बातें
जनरल नॉलेज
गुजरात के इस शहर में भी है धौलाकुआं, क्या यहां भी बनाया गया था सफेद कुआं?
गुजरात के इस शहर में भी है धौलाकुआं, क्या यहां भी बनाया गया था सफेद कुआं?
ट्रैवल
Gokyo Lakes: नेपाल की गोद में छिपा है दुनिया का सबसे ऊंचा फ्रेशवॉटर सिस्टम, जानें कैसे करें यहां की यात्रा?
नेपाल की गोद में छिपा है दुनिया का सबसे ऊंचा फ्रेशवॉटर सिस्टम, जानें कैसे करें यहां की यात्रा?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget