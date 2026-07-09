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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादवा जैसी स्मूदी... हत्या के बाद गर्लफेंड को भेजी पत्नी की लाश की तस्वीर, अमेरिका में भारतीय इंजीनियर गिरफ्तार

दवा जैसी स्मूदी... हत्या के बाद गर्लफेंड को भेजी पत्नी की लाश की तस्वीर, अमेरिका में भारतीय इंजीनियर गिरफ्तार

अमेरिका में भारतीय इंजीनियर पर पत्नी की हत्या का आरोप है. कथित प्रेम संबंध, संदिग्ध चैट, कॉल रिकॉर्ड और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने 9 महीने बाद उसे गिरफ्तार किया.

Written By : हर्षित गौतम, एबीपी लाइव |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 09 Jul 2026 01:16 PM (IST)
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अमेरिका के वॉशिंगटन में रहने वाले भारतीय इंजीनियर पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा है. पुलिस ने करीब नौ महीने की जांच के बाद 30 वर्षीय अविनाश नार्ने को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसियों का आरोप है कि उसने अपनी 27 वर्षीय पत्नी राजीथा सब्बिनेनी की गला दबाकर हत्या की और मामले को हादसा दिखाने की कोशिश की.

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों और अदालत में पेश दस्तावेजों के अनुसार, राजीथा ने अपनी मौत से पहले कई बार शिकायत की थी कि अविनाश द्वारा बनाए गए पेय का स्वाद सामान्य नहीं होता था. उसने कथित तौर पर कहा था कि एक स्मूदी का स्वाद 'दवा' और 'कफ सिरप'  जैसा लग रहा है. पुलिस का दावा है कि जांच में ऐसे कई सबूत मिले हैं, जिनसे अविनाश पर हत्या का शक मजबूत हुआ.

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शादी के बाद विवाद

रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों की शादी जून 2025 में हुई थी और जुलाई 2025 से वे अमेरिका के वॉशिंगटन में साथ रहने लगे थे. जांच में सामने आया कि शादी से पहले अविनाश का भारत में एक महिला के साथ प्रेम संबंध था. पुलिस का कहना है कि शादी के बाद भी वह उसके संपर्क में बना रहा.

प्रेम संबंध का खुलासा

जांच अधिकारियों के अनुसार, अविनाश की कॉल डिटेल, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन की जांच की गई. इन्हीं सबूतों के आधार पर जांच का शक उस पर गया. पुलिस का आरोप है कि वह भारत में रह रही अपनी कथित प्रेमिका के साथ लगातार संपर्क में था और उसी संबंध के चलते उसने हत्या की योजना बनाई.

शव की तस्वीर भेजी

अदालत में पेश दस्तावेजों के अनुसार, पत्नी की मौत के बाद भी अविनाश अपनी कथित प्रेमिका से बात करता रहा. जांच में यह भी सामने आया कि उसने राजीथा के शव की तस्वीर भी उसे भेजी थी. पुलिस के मुताबिक, हत्या वाले दिन उसने उस महिला से चार बार बात की थी.

जांच में गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, 27 अक्टूबर 2025 को अविनाश ने आपातकालीन सेवा को फोन कर बताया कि वह बाहर से लौटने पर पत्नी को बाथरूम में बंद और बेहोश अवस्था में मिला. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर राजीथा को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई, जिसके बाद मामले को हत्या मानकर जांच शुरू की गई. करीब नौ महीने की जांच के बाद अविनाश को गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल वह 50 लाख डॉलर के बॉन्ड पर जेल में है. दोषी साबित होने पर उसे वॉशिंगटन राज्य के कानून के तहत उम्रकैद की सजा हो सकती है.

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About the author हर्षित गौतम, एबीपी लाइव

हर्षित गौतम 15 सालों से मीडिया में सक्रिय हैं. पिछले 11 सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं. साल 2021 से एबीपी न्यूज डिजिटल में सेवाएं दे रहे हैं. मौजूदा वक्त में डिप्टी न्यूज एडीटर के रूप में कार्यरत हैं. अपने करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने रेडियो, डिजिटल और प्रिंट के लिए काम किया है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की अच्छी समझ है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर्स की डिग्री ली है. राजनीति, सामाजिक विषयों पर लेखन में रुचि है और भाषा की बारीकियों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार लेखन कर रहे हैं. 
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Published at : 09 Jul 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
America Washington Indian Engineer MURDER CASE
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