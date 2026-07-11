Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वियतनाम में नाव पलटी, 15 भारतीय यात्रियों की मौत हुई।

मृतकों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के नागरिक शामिल थे।

दूतावास ने मृतकों की सूची जारी कर परिवारों को संवेदनाएं दीं।

नाव में 36 लोग थे, जिनमें से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया।

वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास हुए नाव हादसे में 15 भारतीय यात्रियों की मौत हो गई है. भारतीय दूतावास ने शनिवार (11 जुलाई, 2026) को इस संबंध में आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि मरने वाले 15 लोगों में 13 पुरुष और दो महिलाएं शामिल थीं.

वहीं, भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर मरने वाले 15 भारतीय यात्रियों के नामों की सूची जारी की है. भारतीय दूतावास ने कहा कि वियतनाम के अधिकारियों से मरने वाले 15 भारतीयों के नामों की सूची मिली है. सूची के मुताबिक, जहाज पलटने से तमिलनाडु के 10, आंध्र प्रदेश के तीन और केरल के दो लोगों की मौत हुई है.

दूतावास ने हादसे में मरने वाले लोगों के परिवारों के प्रति जताई संवेदना

It is with profound grief that we share the list of 15 Indian nationals who have lost their lives in the tragic boat accident near Phuc Quoc Island today. The list has been recieved from the Vietnamese authorities.



Our prayers are with the families of the deceased.



The Embassy… pic.twitter.com/2fr2TjXuPp — India in Vietnam (@AmbHanoi) July 11, 2026

हनोई में स्थित भारतीय दूतावास ने वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के नजदीक हुए नाव पलटने की वजह से मरने वाले भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. दूतावास ने पोस्ट शेयर कर कहा, ‘फू क्वोक के नजदीक हुए दुखद नाव हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीयों की सूची शेयर करते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है. यह लिस्ट हमें वियतनाम के अधिकारियों से मिली है. हमारी प्रार्थनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है.’

दूतावास ने आगे कहा, ‘हो ची मिन्ह सिटी में स्थित भारतीय दूतावास और कांसुलेट किसी भी तरह की मदद के लिए हर वक्त उपलब्ध हैं.’

हादसे के वक्त नाव में सवार थे 36 लोग, जिनमें 32 भारतीय पर्यटक

एएनआई के रिपोर्ट के मुताबिक, फू क्वोक द्वीप के पास जब नाव पलटी, उस वक्त नाव में कुल 36 लोग सवार थे. इनमें से 32 भारतीय पर्यटक, तीन क्रू सदस्य और एक अटेंडेंट शामिल था. हादसे में 15 भारतीयों की जान चली गई, जबकि अन्य 17 यात्रियों और 4 क्रू सदस्यों यानी 21 लोगों को बचाव अभियान के दौरान सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

हालांकि, उन्हें घटनास्थल से बाहर निकालने के बाद तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है.

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