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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारतीय दूतावास ने वियतनाम नाव हादसे में मारे गए लोगों की जारी की लिस्ट, इन तीन राज्यों के टूरिस्ट के नाम

भारतीय दूतावास ने वियतनाम नाव हादसे में मारे गए लोगों की जारी की लिस्ट, इन तीन राज्यों के टूरिस्ट के नाम

Vietnam Boat Capcize Incident: भारतीय दूतावास ने सूची जारी कर बताया कि मरने वाले 15 लोगों में से तमिलनाडु के 10, आंध्र प्रदेश के तीन और केरल के दो लोगों की मौत हुई है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 11 Jul 2026 08:58 PM (IST)
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  • वियतनाम में नाव पलटी, 15 भारतीय यात्रियों की मौत हुई।
  • मृतकों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के नागरिक शामिल थे।
  • दूतावास ने मृतकों की सूची जारी कर परिवारों को संवेदनाएं दीं।
  • नाव में 36 लोग थे, जिनमें से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया।

वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास हुए नाव हादसे में 15 भारतीय यात्रियों की मौत हो गई है. भारतीय दूतावास ने शनिवार (11 जुलाई, 2026) को इस संबंध में आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि मरने वाले 15 लोगों में 13 पुरुष और दो महिलाएं शामिल थीं.  

वहीं, भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर मरने वाले 15 भारतीय यात्रियों के नामों की सूची जारी की है. भारतीय दूतावास ने कहा कि वियतनाम के अधिकारियों से मरने वाले 15 भारतीयों के नामों की सूची मिली है. सूची के मुताबिक, जहाज पलटने से तमिलनाडु के 10, आंध्र प्रदेश के तीन और केरल के दो लोगों की मौत हुई है. 

दूतावास ने हादसे में मरने वाले लोगों के परिवारों के प्रति जताई संवेदना 

हनोई में स्थित भारतीय दूतावास ने वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के नजदीक हुए नाव पलटने की वजह से मरने वाले भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. दूतावास ने पोस्ट शेयर कर कहा, ‘फू क्वोक के नजदीक हुए दुखद नाव हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीयों की सूची शेयर करते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है. यह लिस्ट हमें वियतनाम के अधिकारियों से मिली है. हमारी प्रार्थनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है.’ 

दूतावास ने आगे कहा, ‘हो ची मिन्ह सिटी में स्थित भारतीय दूतावास और कांसुलेट किसी भी तरह की मदद के लिए हर वक्त उपलब्ध हैं.’

हादसे के वक्त नाव में सवार थे 36 लोग, जिनमें 32 भारतीय पर्यटक

एएनआई के रिपोर्ट के मुताबिक, फू क्वोक द्वीप के पास जब नाव पलटी, उस वक्त नाव में कुल 36 लोग सवार थे. इनमें से 32 भारतीय पर्यटक, तीन क्रू सदस्य और एक अटेंडेंट शामिल था. हादसे में 15 भारतीयों की जान चली गई, जबकि अन्य 17 यात्रियों और 4 क्रू सदस्यों यानी 21 लोगों को बचाव अभियान के दौरान सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

हालांकि, उन्हें घटनास्थल से बाहर निकालने के बाद तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. 

यह भी पढ़ेंः मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग में बड़ा हादसा, कुएं के अंदर दम घुटने से पांच लोगों की मौत

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 11 Jul 2026 08:26 PM (IST)
Tags :
Vietnam Indian Embassy INDIA Phu Quoc
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