Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: SCO बैठक के लिए इस्लामाबाद पहुंचा भारतीय डेलिगेशन, जानिए क्या रहेगा एजेंडा और क्या हैं उम्मीदें

Explained: SCO बैठक के लिए इस्लामाबाद पहुंचा भारतीय डेलिगेशन, जानिए क्या रहेगा एजेंडा और क्या हैं उम्मीदें

वर्तमान में पाकिस्तान SCO के 'रीजनल एंटी-टेररिस्ट स्ट्रक्चर' की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाने की सामूहिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगा.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 28 Sep 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

भारत, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 28 से 30 सितंबर तक आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की 'नेशनल कोऑर्डिनेटर्स काउंसिल' की पहली बैठक में भाग ले रहा है. इस कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आलोक डिमरी द्वारा किया जाएगा. भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच चुका है. आइए जानते हैं क्या है खास

बैठक के मुख्य बातें क्या

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'4 महीने में लीजिए फैसला', TMC के चुनाव चिह्न पर SC ने EC को दी डेडलाइन
'4 महीने में लीजिए फैसला', TMC के चुनाव चिह्न पर SC ने EC को दी डेडलाइन
इंडिया
कर्नाटक में सूखे से किसान बेहाल, मुआवजे पर सियासत तेज, सरकार ने केंद्र से मांगी मदद
कर्नाटक में सूखे से किसान बेहाल, मुआवजे पर सियासत तेज, सरकार ने केंद्र से मांगी मदद
इंडिया
'अदालत नहीं, लोग करेंगे फैसला', ज्ञानेश कुमार को लेकर सौरव दास का बड़ा बयान
'अदालत नहीं, लोग करेंगे फैसला', ज्ञानेश कुमार को लेकर सौरव दास का बड़ा बयान
इंडिया
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग

पाकिस्तान की अध्यक्षता के तहत पहली बैठक

यह बैठक SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट (CHS) की पाकिस्तान की 2026–27 की अध्यक्षता के तहत पहली बड़ी शुरुआती बैठक है. पाकिस्तान ने 1 सितंबर 2026 को किर्गिस्तान से यह अध्यक्षता संभाली थी. इसका मुख्य उद्देश्य साल भर के कार्यक्रमों और गतिविधियों के कैलेंडर को अंतिम रूप देना और उन्हें मंज़ूरी देना है.

बैठक की थीम की बात करें तो  पाकिस्तान इस मंच की मेजबानी ‘विज़न को एक्शन में बदलना: कनेक्टिविटी, इनोवेशन और साझा समृद्धि’ थीम के तहत कर रहा है.

बहुपक्षीय जुड़ाव

दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी तनाव और एक दशक से कोई ठोस द्विपक्षीय बातचीत न होने के बावजूद, भारत और पाकिस्तान बहुपक्षीय तंत्र के तहत SCO के मंच पर सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं.

भारत इस बैठक के माध्यम से SCO के कामकाज का एजेंडा तय करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें दोनों देश अपने आपसी विवादों को इस मंच के व्यापक लक्ष्यों से अलग रखते हैं. इस बैठक में आगामी मंत्री-स्तरीय वार्ताओं, वर्किंग ग्रुप सेशन और सैन्य अभ्यासों की रूपरेखा को मंज़ूरी दी जाएगी.

आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख

संभावना है कि भारत इस मंच का इस्तेमाल सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख को दोहराने के लिए करेगा. हालांकि वर्तमान में पाकिस्तान SCO के 'रीजनल एंटी-टेररिस्ट स्ट्रक्चर' की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाने की सामूहिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगा.

इस बैठक के नतीजे आगामी 'हेड्स ऑफ स्टेट समिट' का रास्ता साफ़ करेंगे, जिसकी मेजबानी अगस्त 2027 में पाकिस्तान करेगा. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी सदस्य देशों के नेताओं को आधिकारिक निमंत्रण भेजे जाएंगे.

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) क्या है?

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एक स्थायी यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है. इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई (चीन) में चीन, रूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नेताओं द्वारा की गई थी.

क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना, आपसी विश्वास को मज़बूत करना, व्यापार व आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना और आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से निपटना, यह कार्य मुख्य रूप से इसके 'रीजनल एंटी-टेररिस्ट स्ट्रक्चर' के ज़रिए किया जाता है.

यह यूरेशिया के लगभग 60% भूभाग और दुनिया की 40% से अधिक आबादी को कवर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है.

वर्तमान में इसमें 10 स्थायी सदस्य शामिल हैं जिनके नाम हैं चीन, रूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और इसका सबसे नया सदस्य बेलारूस.

क्या भारत ने पहले भी पाकिस्तान में आयोजित SCO बैठकों में भाग लिया है?

वर्ष 2017 में पूर्ण सदस्य बनने के बाद से भारत नियमित रूप से पाकिस्तान में आयोजित विभिन्न SCO कार्यक्रमों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजता रहा है. 

अक्टूबर 2024: भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 'SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट' की उच्च स्तरीय बैठक के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया. यह लगभग नौ वर्षों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा थी.

जुलाई 2026: भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बॉर्डर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर काम करते हुए बॉर्डर सर्विसेज के प्रमुखों की 12वीं SCO बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया.

सैन्य व प्रशासनिक भागीदारी: भारतीय सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी SCO-RATS की संयुक्त सैन्य ड्रिल और विशेषज्ञ-स्तरीय वर्किंग ग्रुप्स की बैठकों के लिए लगातार पाकिस्तान जाते रहे हैं.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Islamabad Explainer SCO INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'4 महीने में लीजिए फैसला', TMC के चुनाव चिह्न पर SC ने EC को दी डेडलाइन
'4 महीने में लीजिए फैसला', TMC के चुनाव चिह्न पर SC ने EC को दी डेडलाइन
इंडिया
कर्नाटक में सूखे से किसान बेहाल, मुआवजे पर सियासत तेज, सरकार ने केंद्र से मांगी मदद
कर्नाटक में सूखे से किसान बेहाल, मुआवजे पर सियासत तेज, सरकार ने केंद्र से मांगी मदद
इंडिया
'अदालत नहीं, लोग करेंगे फैसला', ज्ञानेश कुमार को लेकर सौरव दास का बड़ा बयान
'अदालत नहीं, लोग करेंगे फैसला', ज्ञानेश कुमार को लेकर सौरव दास का बड़ा बयान
इंडिया
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Road Accident: टक्कर से गिरे स्कूटी सवार..मची चीख पुकार | Breaking | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: थप्पड़ केस में बुरे फंसे प्रवेश! | AAP | BJP
SIR Controversy: वोट के रखवाले | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: दिल्ली के थप्पड़बाज मंत्री की पूरी कहानी! | AAP | BJP | CM Rekha
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: Vote Chori या चुनावी मैच फिक्सिंग..CEC पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उज्जैन मस्जिद कार्रवाई के बीच अखिलेश बोले- हमारे मुसलमान धैर्य रखें, अंत में...
उज्जैन मस्जिद कार्रवाई के बीच अखिलेश बोले- हमारे मुसलमान धैर्य रखें, अंत में...
इंडिया
'ये है गठबंधन...', कहते ही शहजाद पूनावाला की पिटाई, स्वरा भास्कर ने बचाया
'ये है गठबंधन...', कहते ही शहजाद पूनावाला की पिटाई, स्वरा भास्कर ने बचाया
क्रिकेट
वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए? क्रिस गेल दूसरे नंबर पर
वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए? क्रिस गेल दूसरे नंबर पर
बॉलीवुड
एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या फायदा? पोस्टर्स में सिगरेट पीते विक्की, रणबीर-रणवीर पर भड़के डायरेक्टर
एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या? पोस्टर्स में सिगरेट पीते एक्टर्स पर भड़के फिल्म मेकर
इंडिया
'ज्ञानू को जाना ही होगा...' 2 अक्टूबर को दिल्ली नहीं मुंबई में आंदोलन करेंगे दीपके
'ज्ञानू को जाना ही होगा...' 2 अक्टूबर को दिल्ली नहीं मुंबई में आंदोलन करेंगे दीपके
दिल्ली NCR
दिल्ली में 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, पार्किंग फीस दोगुना, इन कामों पर भी रोक
दिल्ली में 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, पार्किंग फीस दोगुना, इन कामों पर भी रोक
नौकरी
UPSC ने शुरू की डायरेक्ट भर्ती, जानें कौन कर सकते हैं आवेदन?
UPSC ने शुरू की डायरेक्ट भर्ती, जानें कौन कर सकते हैं आवेदन?
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget