हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहमारा संविधान लोगों को मौलिक अधिकारों..., नॉर्वे में पत्रकार विवाद पर विदेश मंत्रालय से लेकर राहुल गांधी ने क्या दिया रिएक्शन?

हमारा संविधान लोगों को मौलिक अधिकारों..., नॉर्वे में पत्रकार विवाद पर विदेश मंत्रालय से लेकर राहुल गांधी ने क्या दिया रिएक्शन?

Reaction on Norway Journalist: भारत के प्रधानमंत्री 6 दिन के लिए पांच देशों के दौरे पर हैं. सोमवार को वह नॉर्वे को ओस्लो पहुंचे. जहां उन्होंने तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 19 May 2026 09:45 PM (IST)
Preferred Sources

Rahul Gandhi Reaction on Norway Journalist Row: पीएम मोदी के नॉर्वे में चिल्लाकर पूछे गए वहीं की एक पत्रकार की तरफ से सवाल को लेकर कई तरह के रिएक्शन भारत में देखने को मिल रहे हैं. इसको लेकर विदेश मंत्रालय समेत विपक्षी नेता राहुल गांधी की आलोचना भी शामिल है.  नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भारत के पीएम ने मेरा सवाल नहीं लिया. यह तब हुआ, जब पीएम मोदी नॉर्वे के अपने समक्ष के साथ प्रेस ब्रीफिंग कर लौट रहे थे. तभी यह पत्रकार जोर से चिल्लाने लगी. पत्रकार ने विदेश मंत्रालय से भी पीएम मोदी के सवाल का जवाब न देने को लेकर सवाल किया. 

विदेश मंत्रालय ने क्या दी प्रतिक्रिया? 

इस पर विदेश मंत्रालय के सिबी जॉर्ज ने कहा कि हम बहुत से लोगों को यह पूछते हुए सुनते हैं कि यह क्यों, वह क्यों, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं. हम दुनिया की कुल आबादी का छठा हिस्सा हैं. लेकिन दुनिया की समस्याओं का छठा हिस्सा नहीं हैं. हमारे पास एक संविधान है जो लोगों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है.

सिबी जॉर्ज ने कहा कि अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उसे अदालत जाने का अधिकार है. हमें एक लोकतंत्र होने पर गर्व है.

राहुल गांधी बोले- जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता

इस घटना पर राहुल गांधी ने कहा कि जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता, तो डरने के लिए भी कुछ नहीं होता. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत की छवि का क्या होता है जब दुनिया एक ऐसे प्रधानमंत्री को देखती है जो सवालों से घबराकर भाग खड़ा होता है? राहुल गांधी ने हेले लिंग के फोन पर इंटरव्यू लेने की बात पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं. 

ये भी पढ़ें : गले में माला, कंधे पर बिठाकर स्वागत और विजय जुलूस… जमानत के बाद ऐसे किया रेप के आरोपी का स्वागत

6 दिन के लिए 5 देशों के दौरे पर हैं पीएम मोदी

भारत के प्रधानमंत्री 6 दिन के लिए पांच देशों के दौरे पर हैं. सोमवार को वह नॉर्वे को ओस्लो पहुंचे. जहां उन्होंने तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया. साथ ही यहां के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की. वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी के नीदरलैंड के पीएम रॉब जेटेन के साथ फोटो शेयर करते हुए कहा कि यह खुद को विश्वगुरु कहने वाले, लेकिन पूरी तरह से बेनकाब हो चुके व्यक्ति, डच PM को कौन सा बोगस ज्ञान दे रहे हैं? वही डच PM, जिन्होंने असल में उनकी पोल खोली थी. दरअसल, पूरा मामला तब शुरू हुए, जब नॉर्वे के अखबार डागसाविसेन की पत्रकार हेले लिंग ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा सवाल नहीं लिया, हालांकि मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी. 

यह भी पढ़ें : 'एजेंट झुक गया, अभिषेक बनर्जी...', फाल्टा उपचुनाव लड़ने से जहांगीर के इनकार पर BJP का रिएक्शन, TMC बोली- ये दादागिरी

Published at : 19 May 2026 09:32 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI NEWS NARENDRA MODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
हमारा संविधान लोगों को मौलिक अधिकारों..., नॉर्वे में पत्रकार विवाद पर विदेश मंत्रालय से लेकर राहुल गांधी ने क्या दिया रिएक्शन?
हमारा संविधान लोगों को मौलिक अधिकारों..., नॉर्वे में पत्रकार विवाद पर विदेश मंत्रालय से लेकर राहुल गांधी ने क्या दिया रिएक्शन?
इंडिया
मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर देशभर में होगा कार्यक्रम, सीएम-केन्द्रीय मंत्री बताएंगे उपलब्धियां
मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर देशभर में होगा कार्यक्रम, सीएम-केन्द्रीय मंत्री बताएंगे उपलब्धियां
इंडिया
दिल्ली-NCR में चक्का जाम का ऐलान, तीन दिन तक थम रहेंगे ट्रकों के पहिए, परिवहन संगठनों का विरोध प्रदर्शन
दिल्ली-NCR में चक्का जाम का ऐलान, तीन दिन तक थम रहेंगे ट्रकों के पहिए, परिवहन संगठनों का विरोध प्रदर्शन
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी का वादा या दवाब? वोटिंग से पहले TMC के जहांगीर ने क्यों किया चुनाव लड़ने से इनकार
शुभेंदु अधिकारी का वादा या दवाब? वोटिंग से पहले TMC के जहांगीर ने क्यों किया चुनाव लड़ने से इनकार
Advertisement

वीडियोज

Samay Raina के शो से सामने आई तस्वीर, पैनल में दिखीं आलिया भट्ट और शरवरी
शादी को लेकर Sara Ali Khan का बड़ा बयान, बोलीं- जल्दबाजी में नहीं करूंगी शादी
Man Atisundar: Radhya की महीनों की मेहनत रंग लाई, खुली Niharika की पोल
Bollywood News: सोशल मीडिया पर तन्हाई वाले पोस्ट से मचा हड़कंप, भाईजान को खुद आकर बयां करना पड़ा सच
Salman Khan ने बताया क्यों नहीं पढ़ते scripts, वायरल वीडियो के बाद मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सावधान! यूपी में 19 और 20 मई को लू का रेड अलर्ट, सीधे धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह
सावधान! यूपी में 19 और 20 मई को लू का रेड अलर्ट, सीधे धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच अचानक बदला राजस्थान रॉयल्स का कप्तान, इस खिलाड़ी को मिली कमान
IPL 2026 के बीच अचानक बदला राजस्थान रॉयल्स का कप्तान, इस खिलाड़ी को मिली कमान
इंडिया
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
बॉलीवुड
कौन थीं पंजाबी सिंगर इंदर कौर? गन प्वॉइंट पर हुई किडनैपिंग, फिर नहर में मिला शव
कौन थीं पंजाबी सिंगर इंदर कौर? गन प्वॉइंट पर हुई किडनैपिंग, फिर नहर में मिला शव
विश्व
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
हेल्थ
Fake Turmeric: मिलावटी हल्दी से गई दुल्हन की जान, कहीं आप भी बाजार से तो नहीं ला रहे? ऐसे करें पहचान
मिलावटी हल्दी से गई दुल्हन की जान, कहीं आप भी बाजार से तो नहीं ला रहे? ऐसे करें पहचान
जनरल नॉलेज
Chocolate History: कैसे हुआ था चॉकलेट का आविष्कार, जानें किस चीज में सबसे पहले हुआ इसका इस्तेमाल?
कैसे हुआ था चॉकलेट का आविष्कार, जानें किस चीज में सबसे पहले हुआ इसका इस्तेमाल?
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget