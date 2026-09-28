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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाICG ने ओडिशा के तट के पास तेल लदे टैंकर को पलटने से बचाया, 23 सवार सुरक्षित

ICG ने ओडिशा के तट के पास तेल लदे टैंकर को पलटने से बचाया, 23 सवार सुरक्षित

भारतीय तटरक्षक बल के चीफ PRO कमांडेंट अमित उनियाल ने कहा कि ICG टीम की कोशिश से स्थिति को बिगड़ने से रोक दिया गया, लेकिन घटनास्थल पर प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपाय अभी भी किए जा रहे हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 28 Sep 2026 09:07 PM (IST)
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भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने रविवार (27 सितंबर, 2026) को ओडिशा के पारादीप तट के पास 9,000 टन पाम ऑयल लेकर जा रहे एक विदेशी झंडे वाले टैंकर जहाज को समंदर में पलटने से बचा लिया. अधिकारियों ने कहा कि टैंकर जहाज का मेन इंजन बंद हो गया था और उसके बैलास्ट टैंकों में पानी भरने लगा था, इसके कारण जहाज खतरनाक तरीके से एक तरफ झुक गया था.

बेलीज के झंडे वाला MT Seagull 9 ने रविवार (27 सितंबर, 2026) को सुबह करीब साढ़े 7 बजे डिस्ट्रेस कॉल भेजा था, उस वक्त जहाज पारादीप से करीब 37 नॉटिकल मील पूर्व-दक्षिण-पूर्व में था और उसमें कुल 23 क्रू मेंबर्स सवार थे.

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घटना के बारे में भारतीय तटरक्षक बल ने दी जानकारी

इस घटना के बारे में भारतीय तटरक्षक बल के मुख्य पब्लिक रिलेशन ऑफिसर (Chief PRO) कमांडेंट अमित उनियाल ने कहा कि ICG ने तुरंत अपने ऑफशोर पैट्रोल जहाज ICGS विश्वस्त (ICGS Vishwast) को मुश्किल में फंसे टैंकर जहाज की तरफ भेजा. 

उन्होंने कहा, ‘एक स्पेशलाइज्ड डैमेज-कंट्रोल टीम ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद जहाज पर सवार होकर सबमर्सिबल पंप और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करके टैंकर में घुस चुके पानी को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया. टीम ने टैंकर में पानी के रिसाव को रोक दिया, क्षतिग्रस्त हो चुके शीवाटर पाइपलाइनों में से दो को बंद किया और तीसरी टूटी हुई पाइपलाइन को कंट्रोल कर लिया. ICG टीम की इस कोशिश से स्थिति को और ज्यादा बिगड़ने से रोक दिया गया.’

ICG के अभियान के बाद टल गया खतरा

भारतीय तटरक्षक बल ने प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को मजबूत करने और चौबीसों घंटे निगरानी बनाए रखने के लिए एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल यानी प्रदूषण नियंत्रण जहाज और एक अन्य ऑफशोर पैट्रोल जहाज को भी घटनास्थल की तरफ भेजा. जैसे ही टैंकर स्टेबल हुआ, उसके बाद उस पर सवार क्रू सदस्यों और कोस्ट गार्ड की टीम ने एक साथ कार्गो ट्रांसफर और पानी निकालने का अभियान चलाया. इससे जहाज के पलटने का खतरा टल गया.

इसके अलावा, भुवनेश्वर से संचालित कोस्ट गार्ड के डोर्नियर एयरक्राफ्ट ने भी टैंकर और घटनास्थल के आसपास के समुद्री इलाके की हवाई निगरानी की. ICG के अधिकारियों ने बताया कि रविवार (27 सितंबर) को टैंकर MT Seagull 9 के पास पाम ऑयल की एक हल्की परत दिखाई दी थी, लेकिन सोमवोर (28 सितंबर) को की गई हवाई निगरानी के दौरान यह पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी. हालांकि, एहतियात के तौर पर घटनास्थल पर प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपाय अभी भी किए जा रहे हैं. 

यह भी पढ़ेंः ‘Z-प्लस सुरक्षा फिर से हो बहाल’, अभिषेक बनर्जी ने किया कलकत्ता HC का रुख

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 28 Sep 2026 09:07 PM (IST)
Tags :
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