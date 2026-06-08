भारतीय अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को सोमवार (8 जून, 2026) को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है.

ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, जिन्हें पापा नायर के नाम से भी जाना जाता है, को भारत के दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से उनके निस्वार्थ साहसिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है. उल्लेखनीय है कि यह वीरता पुरस्कार साहस, कर्तव्यनिष्ठा और देश के प्रति विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है.

एक्सिओम-4 मिशन में योगदान के लिए मिला पुरस्कार

दरअसल, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन पी. बालकृष्णन नायर को एक्सिओम-4 (Axiom-4) मिशन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है. इस मिशन में वे भारत के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए पहले अभियान के तहत बैकअप अंतरिक्ष यात्री के रूप में शामिल थे. इस साल 26 जनवरी, 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह से पहले जब वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, तब नायर का नाम पुरस्कार पाने वालों की सूची में शामिल किया गया था.

भारत के गगनयान मिशन के लिए भी चुने गए हैं नायर

ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर भारत की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक बनकर उभरें हैं. भारतीय वायुसेना (IAF) के एक डेकोरेटेड टेस्ट पायलट पापा नायर, देश के उन चार अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल हैं, जिन्हें गगनयान मिशन के लिए चुना गया है. इस मिशन का उद्देश्य पहली बार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भारतीय अंतरिक्ष यान के जरिए स्पेस में भेजना है.

दरअसल, भारत के अंतरिक्ष सपनों को साकार करने की दिशा में गगनयान मिशन देश की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक माना जाता है. जिसका उद्देश्य देश के अंतरिक्ष यात्रियों को स्वतंत्र रूप से लॉन्च करने, उन्हें स्पेस की ऑर्बिट में स्थापित करने और फिर उन्हें सुरक्षित रूप से वापस लाने की क्षमता का प्रदर्शन करना है.

इसी अत्यंत महत्वपूर्ण मिशन के लिए साल 2019 में भारतीय वायुसेना के अधिकारी ग्रुप कैप्टन पी. बालकृष्णन नायर को उस विशेष दल का हिस्सा चुना गया, जिसे गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री के रूप से ट्रेनिंग दिया जाता था. इसके लिए उन्होंने रूस और भारत में कठोर ट्रेनिंग पूरे किए, ताकि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकें.

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