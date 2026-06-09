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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअब चीन-पाकिस्तान सीमा तक तेजी से पहुंचेंगे जोरावर, अर्जुन और टी-90 टैंक, सेना की ताकत कई गुना बढ़ेगी

अब चीन-पाकिस्तान सीमा तक तेजी से पहुंचेंगे जोरावर, अर्जुन और टी-90 टैंक, सेना की ताकत कई गुना बढ़ेगी

हिमालय की ऊंचाइयों से भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक खबर सामने आई है. जोजिला टनल भारत की सैन्य रणनीति, सीमा सुरक्षा और लद्दाख क्षेत्र में तेज लॉजिस्टिक सपोर्ट का नया आधार बनने जा रही है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 09 Jun 2026 02:51 PM (IST)
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हिमालय की ऊंचाइयों से भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक खबर सामने आई है. 11,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बन रही जोजिला टनल में फाइनल ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया गया है. इसके साथ ही भारत का वह सपना हकीकत के करीब पहुंच गया है, जो कश्मीर और लद्दाख के बीच सालभर निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करेगा.

रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि "चीन या पाकिस्तान के साथ किसी भी संभावित टकराव की स्थिति में यह सेना की आवाजाही और त्वरित तैनाती को अधिक प्रभावी बनाएगा." यानी सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों, हथियारों, टैंकों और जरूरी सैन्य सामग्री को तेजी से पहुंचाया जा सकेगा, जिससे भारतीय सेना की प्रतिक्रिया क्षमता पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी.

13.14 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल को दुनिया की सबसे लंबी सिंगल-ट्यूब द्विदिशीय सड़क सुरंगों में गिना जा रहा है, लेकिन इसकी अहमियत केवल इंजीनियरिंग उपलब्धि तक सीमित नहीं है. यह परियोजना भारत की सैन्य रणनीति, सीमा सुरक्षा और लद्दाख क्षेत्र में तेज लॉजिस्टिक सपोर्ट का नया आधार बनने जा रही है.

अब तक जोजिला दर्रा हर साल भारी बर्फबारी के कारण कई महीनों तक बंद हो जाता था. इससे लद्दाख का सड़क संपर्क प्रभावित होता था और सेना की आवाजाही भी मौसम पर निर्भर रहती थी. टनल बनने के बाद यह स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी.

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सेना को मिलेगा बड़ा फायदा
रणनीतिक रूप से सबसे बड़ा फायदा भारतीय सेना को मिलेगा. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में लाइट टैंक जोरावर, टी-90 भीष्म और अर्जुन एमके-1ए जैसे भारी युद्धक टैंकों की आवाजाही पहले के मुकाबले कहीं अधिक आसान और सुरक्षित होगी. सुरंग के जरिए सैन्य उपकरणों को सीमावर्ती इलाकों तक अधिक गोपनीय और तेज तरीके से पहुंचाया जा सकेगा. जिस मार्ग को पाकिस्तान रणनीतिक कमजोरी के रूप में देखता था, वह अब हर मौसम में सक्रिय रहने वाला सैन्य और नागरिक संपर्क मार्ग बन जाएगा.

लद्दाख भारत का वह संवेदनशील क्षेत्र है, जिसके पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में चीन स्थित हैं. ऐसे में किसी भी आपात स्थिति में तेज सैन्य तैनाती बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसी वजह से जोजिला टनल को भारत की "टू-फ्रंट रेडीनेस" को मजबूत करने वाला गेमचेंजर बताया जा रहा है.

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 09 Jun 2026 02:51 PM (IST)
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