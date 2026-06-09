हिमालय की ऊंचाइयों से भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक खबर सामने आई है. 11,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बन रही जोजिला टनल में फाइनल ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया गया है. इसके साथ ही भारत का वह सपना हकीकत के करीब पहुंच गया है, जो कश्मीर और लद्दाख के बीच सालभर निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करेगा.

रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि "चीन या पाकिस्तान के साथ किसी भी संभावित टकराव की स्थिति में यह सेना की आवाजाही और त्वरित तैनाती को अधिक प्रभावी बनाएगा." यानी सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों, हथियारों, टैंकों और जरूरी सैन्य सामग्री को तेजी से पहुंचाया जा सकेगा, जिससे भारतीय सेना की प्रतिक्रिया क्षमता पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी.

13.14 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल को दुनिया की सबसे लंबी सिंगल-ट्यूब द्विदिशीय सड़क सुरंगों में गिना जा रहा है, लेकिन इसकी अहमियत केवल इंजीनियरिंग उपलब्धि तक सीमित नहीं है. यह परियोजना भारत की सैन्य रणनीति, सीमा सुरक्षा और लद्दाख क्षेत्र में तेज लॉजिस्टिक सपोर्ट का नया आधार बनने जा रही है.

अब तक जोजिला दर्रा हर साल भारी बर्फबारी के कारण कई महीनों तक बंद हो जाता था. इससे लद्दाख का सड़क संपर्क प्रभावित होता था और सेना की आवाजाही भी मौसम पर निर्भर रहती थी. टनल बनने के बाद यह स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी.

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सेना को मिलेगा बड़ा फायदा

रणनीतिक रूप से सबसे बड़ा फायदा भारतीय सेना को मिलेगा. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में लाइट टैंक जोरावर, टी-90 भीष्म और अर्जुन एमके-1ए जैसे भारी युद्धक टैंकों की आवाजाही पहले के मुकाबले कहीं अधिक आसान और सुरक्षित होगी. सुरंग के जरिए सैन्य उपकरणों को सीमावर्ती इलाकों तक अधिक गोपनीय और तेज तरीके से पहुंचाया जा सकेगा. जिस मार्ग को पाकिस्तान रणनीतिक कमजोरी के रूप में देखता था, वह अब हर मौसम में सक्रिय रहने वाला सैन्य और नागरिक संपर्क मार्ग बन जाएगा.

लद्दाख भारत का वह संवेदनशील क्षेत्र है, जिसके पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में चीन स्थित हैं. ऐसे में किसी भी आपात स्थिति में तेज सैन्य तैनाती बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसी वजह से जोजिला टनल को भारत की "टू-फ्रंट रेडीनेस" को मजबूत करने वाला गेमचेंजर बताया जा रहा है.

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