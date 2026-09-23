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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकश्मीर घाटी में भारतीय सेना चलाएगी ऑपरेशन दृष्टि, जानें क्या है ये

कश्मीर घाटी में भारतीय सेना चलाएगी ऑपरेशन दृष्टि, जानें क्या है ये

"ऑपरेशन दृष्टि" के तहत भारतीय सेना कश्मीर घाटी के तंगधार और श्रीनगर में स्थानीय लोगों और सेना के पूर्व सैनिकों की आंखों की देखभाल के लिए एक बड़े मेडिकल कैंप की शुरुआत करने जा रही है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 23 Sep 2026 12:22 PM (IST)
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भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी के सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय लोगों और सेना के पूर्व सैनिकों की आंखों की देखभाल के लिए एक बड़े मेडिकल कैंप की शुरुआत की है. "ऑपरेशन दृष्टि" नाम की यह सात दिन की खास मेडिकल पहल दो चरणों में तंगधार और श्रीनगर में चलाई जाएगी, जिसमें 400 मरीजों का इलाज किया जाएगा.

भारतीय सेना के अधिकारियों के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत 23 से 30 सितंबर 2026 तक एक बड़ा मोतियाबिंद सर्जरी कैंप आयोजित किया जाएगा. इसमें तंगधार के दूर-दराज और मुश्किल इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद नागरिकों और पूर्व सैनिकों को आंखों की बेहतर देखभाल की सुविधा दी जाएगी.

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सेना प्रमुख होंगे शामिल 

सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ 25 सितंबर को तंगधार में मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे. यह कार्यक्रम चिनार कोर की देखरेख में और आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज (DGAFMS) के महानिदेशालय के सहयोग से आयोजित किया जाएगा.

अधिकारियों ने बताया कि इस पहल की शुरुआत 92 बेस हॉस्पिटल द्वारा कई दूर-दराज के इलाकों - जैसे तंगधार, उरी, बांदीपोरा, खानाबल, कंगन, दावर और बारामूला - में बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग कैंप लगाकर की गई है. इन कैंपों के जरिए मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए 400 मरीजों की पहचान की गई है और उन्हें चुना गया है.

नई दिल्ली से पहुंचेगी खास सर्जिकल टीम

इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए नई दिल्ली के मशहूर आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) से एक खास सर्जिकल टीम बुलाई गई है. इस टीम का नेतृत्व नेत्र विज्ञान विभाग के प्रमुख ब्रिगेडियर (डॉ.) संजय कुमार मिश्रा कर रहे हैं.

मोतियाबिंद के लिए बिना किसी खर्च के बेहतरीन इलाज सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक जांच उपकरण और माइक्रो-सर्जिकल सेटअप पहले ही तैनात कर दिए गए हैं. यह खास सर्जिकल टीम 92 बेस हॉस्पिटल और विभिन्न मेडिकल व नॉन-मेडिकल यूनिट्स के साथ मिलकर सर्जरी का काम करेगी.

'ऑपरेशन दृष्टि' से लोगों को मिलेंगी सुविधाएं

यह आई कैंप दो चरणों में आयोजित किया जाएगा. पहला चरण 24-25 सितंबर 2026 के बीच होगा, जिसमें तंगधार के 328 फील्ड हॉस्पिटल में 200 मरीजों की सर्जरी की जाएगी. यह हॉस्पिटल इसलिए खास है क्योंकि यहां के ऑपरेशन थिएटर अंडरग्राउंड फॉरवर्ड सर्जिकल सेंटर (UGFSC) हैं, जिन्हें दुश्मन की चौकियों से होने वाली गोलाबारी और टारगेटेड फायरिंग से सुरक्षित रहने के लिए बनाया गया है. इस मेडिकल पहल का दूसरा चरण (Phase II) 28-29 सितंबर 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा, जिसमें श्रीनगर के BB कैंटोनमेंट स्थित 92 बेस हॉस्पिटल में 200 मरीज़ों की सर्जरी की जाएगी.

भारतीय सेना का कहना है कि 'ऑपरेशन दृष्टि' के ज़रिए स्थानीय लोगों के घर-द्वार तक बेहतर मेडिकल सुविधाएँ पहुँचाकर, यह पहल दूर-दराज़ और अलग-थलग इलाकों में आँखों के इलाज की विशेष सुविधाओं की भारी कमी को दूर करती है.

यह कैंप 'ऑपरेशन सद्भावना' के तहत स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने के लिए भारतीय सेना की लगातार प्रतिबद्धता को भी दिखाता है और साथ ही रक्षा बलों और कश्मीर घाटी के लोगों के बीच आपसी सद्भाव के मज़बूत रिश्ते को और भी पक्का करता है.

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Published at : 23 Sep 2026 12:22 PM (IST)
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Indian Army Operation Drishti
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