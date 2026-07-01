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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndian Army New Chief: जनरल धीरज सेठ का VIJAY विजन क्या है? पदभार संभालते ही पेश किया बड़ा रोडमैप, PM मोदी के मंत्र पर भी किया फोकस

Indian Army New Chief: जनरल धीरज सेठ का VIJAY विजन क्या है? पदभार संभालते ही पेश किया बड़ा रोडमैप, PM मोदी के मंत्र पर भी किया फोकस

Indian Army New Chief: भारतीय सेना के नए प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने पदभार संभालते ही अपना VIJAY विजन पेश किया. जानें उनका सैन्य अनुभव, रणनीति, JAI मंत्र और भारतीय सेना के आधुनिकीकरण का रोडमैप.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 01 Jul 2026 07:28 PM (IST)
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भारतीय सेना को नया नेतृत्व मिल गया है. जनरल धीरज सेठ ने बुधवार (1 जुलाई 2026) को देश के नए थलसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया. पदभार संभालते ही उन्होंने साफ कर दिया कि उनके कार्यकाल का मुख्य लक्ष्य भारतीय सेना को और मजबूत, आधुनिक और भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार बनाना होगा. उन्होंने अपने विजन को VIJAY नाम दिया है, जो आने वाले समय में सेना की प्राथमिकताओं को तय करेगा.

कार्यभार संभालने के बाद जनरल धीरज सेठ सबसे पहले नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद उन्होंने साउथ ब्लॉक लॉन में सेना की टुकड़ी से गार्ड ऑफ ऑनर लिया और मीडिया को संबोधित किया.

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सेना VIJAY के मंत्र पर आगे बढ़ेगी- जनरल धीरज सेठ

जनरल धीरज सेठ ने कहा कि उनके कार्यकाल में सेना VIJAY के मंत्र पर आगे बढ़ेगी. इसमें V का मतलब विजिलेंस यानी सतर्कता है. उनका कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने चाहे कैसी भी चुनौती आए, भारतीय सेना हर समय पूरी तरह तैयार रहेगी. I का मतलब इनोवेशन यानी नई सैन्य तकनीक है. इसका मकसद सेना को आधुनिक तकनीकों से लैस करना है. J का अर्थ ज्वाइंटनेस एंड इंटीग्रेशन है. यानी भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के साथ मिलकर बेहतर तालमेल के जरिए देश की सुरक्षा को और मजबूत करेगी. A का मतलब आत्मनिर्भर है. इसका सीधा मतलब है कि भारतीय सेना भविष्य की चुनौतियों का सामना ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियारों और तकनीक से करेगी. Y का मतलब योद्धा फर्स्ट है, यानी अग्निवीर से लेकर वरिष्ठ सैनिकों और वेटरन्स तक सभी के कल्याण, सशक्तिकरण और पेशेवर विकास पर खास ध्यान दिया जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के JAI मंत्र का जिक्र

जनरल धीरज सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के JAI मंत्र का भी जिक्र किया. JAI का मतलब ज्वाइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन बताया गया. उन्होंने कहा कि भारत की किसी भी जीत की मजबूत नींव यही तीन बातें होंगी. गार्ड ऑफ ऑनर के बाद जनरल धीरज सेठ ने अपने माता-पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल के एम सेठ भी भारतीय सेना में वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं और 1997 में एडजुटेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे. उनके छोटे भाई रियर एडमिरल रवनीश सेठ भारतीय नौसेना में अधिकारी हैं.

नेशनल डिफेंस एकेडमी से ली ट्रेनिंग

नेशनल डिफेंस एकेडमी से ट्रेनिंग लेने के बाद जनरल धीरज सेठ वर्ष 1986 में सेना की आर्मर्ड कोर में शामिल हुए थे. करीब तीन दशक बाद किसी आर्मर्ड कोर अधिकारी को भारतीय सेना की कमान सौंपी गई है. इससे पहले 1997 में जनरल शंकर रॉय चौधरी इस कोर से आर्मी चीफ बने थे. थलसेना प्रमुख बनने से पहले जनरल धीरज सेठ सेना के वाइस चीफ के पद पर तैनात थे. जनरल उपेंद्र द्विवेदी के रिटायर होने के बाद उन्हें सेना की कमान सौंपी गई. वह भारतीय सेना के 31वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं.

जनरल धीरज सेठ के पास  40 वर्षों का लंबा सैन्य अनुभव

जनरल धीरज सेठ के पास लगभग 40 वर्षों का लंबा सैन्य अनुभव है. उन्होंने भोपाल स्थित सुदर्शन चक्र कोर के कमांडर के रूप में सेवा दी है. इसके अलावा वह सेना की दक्षिणी कमान और पश्चिम-दक्षिणी कमान का नेतृत्व भी कर चुके हैं. इन दोनों कमानों की जिम्मेदारी पंजाब के बठिंडा से लेकर रण ऑफ कच्छ तक पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा से जुड़ी है. अपने सैन्य करियर के दौरान उन्होंने राजस्थान के रेगिस्तान में एक आर्मर्ड रेजीमेंट की कमान संभाली और जम्मू-कश्मीर में काउंटर-इनसर्जेंसी ऑपरेशन का नेतृत्व भी किया. रणनीतिक अध्ययन के लिए उन्होंने नेशनल डिफेंस कॉलेज से पढ़ाई की और पेरिस में कमांड एंड स्टाफ कोर्स भी किया.

जनरल धीरज सेठ  ने किन क्षेत्रों में काम किया है?

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, जनरल धीरज सेठ ने ऑपरेशनल, रणनीतिक और क्षमता विकास जैसे कई अहम क्षेत्रों में काम किया है. सेना के आधुनिकीकरण, नई तकनीकों के इस्तेमाल और भविष्य की युद्ध जरूरतों के मुताबिक सैन्य संरचना को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि जनरल धीरज सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना किस तरह नई तकनीक, आधुनिक हथियारों और बेहतर रणनीति के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करती है. उनका VIJAY विजन आने वाले वर्षों में भारतीय सेना की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा.

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About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 07:28 PM (IST)
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