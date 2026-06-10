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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारतीय सेना खरीदेगी 300 K-9 वज्र तोपें, 23,000 करोड़ का मेगा प्लान, पाकिस्तान की बढ़ी धुकधुकी

भारतीय सेना खरीदेगी 300 K-9 वज्र तोपें, 23,000 करोड़ का मेगा प्लान, पाकिस्तान की बढ़ी धुकधुकी

K9 Vajra Howitzer Purchase: नए ऑर्डर के बाद भारतीय सेना के पास मौजूद और ऑर्डर पर लगी K-9 वज्र तोपों की कुल संख्या 500 से ज्यादा हो जाएगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 10 Jun 2026 01:29 PM (IST)
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भारत अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है. चीन और पाकिस्तान से मिल रही दोहरी चुनौतियों के बीच भारतीय सेना 300 से ज्यादा K-9 वज्र सेल्फ-प्रोपेल हॉवित्जर तोपें खरीदने की तैयारी में है. इस प्रस्ताव की अनुमानित कीमत करीब 23,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है और जल्द ही इसे रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है.

23,000 करोड़ रुपये का मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट
सूत्रों के मुताबिक, इस हफ्ते इस प्रस्ताव को रक्षा खरीद बोर्ड के सामने रखा जा सकता है. अगर रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल जाती है तो इन तोपों के निर्माण का जिम्मा लार्सन एंड टुब्रो (L&T) को मिलेगा. यह भारत के रक्षा इतिहास के सबसे बड़े तोपखाना खरीद कार्यक्रमों में से एक माना जा रहा है.

भारत में बनेंगी आधुनिक तोपें
L&T दक्षिण कोरिया की रक्षा कंपनी हनव्हा एयरोस्पेस के साथ तकनीकी साझेदारी में K-9 वज्र का निर्माण भारत में कर रही है. इससे सेना की ताकत बढ़ने के साथ-साथ 'मेक इन इंडिया' और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी.

500 के पार पहुंच जाएगी K-9 वज्र की संख्या
इस नए ऑर्डर के बाद भारतीय सेना के पास मौजूद और ऑर्डर पर लगी K-9 वज्र तोपों की कुल संख्या 500 से ज्यादा हो जाएगी. इतनी बड़ी संख्या में आधुनिक सेल्फ-प्रोपेल तोपों की तैनाती से भारतीय आर्टिलरी की मारक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा.

पहले भी हो चुकी है बड़ी खरीद
भारत ने साल 2017 में करीब 4,500 करोड़ रुपये में 100 K-9 वज्र तोपों का पहला ऑर्डर दिया था. इनकी डिलीवरी 2021 में तय समय से पहले पूरी हो गई थी. शुरुआत में इन्हें राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानी इलाकों में तैनात किया गया था. इसके बाद दिसंबर 2023 में करीब 7,600 करोड़ रुपये की लागत से 100 और तोपों का ऑर्डर दिया गया.

रेगिस्तान से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक कारगर
K-9 वज्र 155 मिमी/52 कैलिबर की सेल्फ-प्रोपेल हॉवित्जर तोप है, जो 40 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक सटीक हमला कर सकती है. पहले इसे रेगिस्तानी इलाकों के लिए बेहतर माना जाता था, लेकिन 2020 में चीन के साथ LAC पर तनाव बढ़ने के बाद इसका लद्दाख के ऊंचे और बर्फीले इलाकों में भी परीक्षण किया गया. इन परीक्षणों में K-9 वज्र ने बेहद कम तापमान और कठिन परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन किया. इसके बाद सेना ने इसे पहाड़ी इलाकों में भी तैनात करने का फैसला किया.

'शूट एंड स्कूट' तकनीक बनाती है खास
K-9 वज्र की सबसे बड़ी खासियत इसकी 'शूट एंड स्कूट' क्षमता है. यानी यह तेजी से गोले दागने के बाद तुरंत अपनी जगह बदल सकती है, जिससे दुश्मन के लिए इसे निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है. यह पूरी तरह बख्तरबंद है और इसके अंदर मौजूद सैनिकों को दुश्मन के हमलों से सुरक्षा भी मिलती है.

चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर बढ़ेगी ताकत
सेना का मानना है कि नई खरीद से चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर उसकी ऑपरेशनल क्षमता काफी मजबूत होगी. आधुनिक तकनीक से लैस ये तोपें भविष्य में किसी भी चुनौती का तेजी और प्रभावी तरीके से जवाब देने में अहम भूमिका निभा सकती हैं.

Published at : 10 Jun 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Indian Army Indian Army' Artillery Expansion K9 Vajra Howitzer
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