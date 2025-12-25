Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

भारतीय सेना ने अपने अधिकारियों और जवानों के लिए सोशल मीडिया ऐप्लिकेशन्स के इस्तेमाल को लेकर गुरुवार (25 दिसंबर, 2025) को नई पॉलिसी की घोषणा की है. इस नीति के तहत इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई है. सेना के अधिकारी और जवान इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अब सिर्फ देखने और उससे निगरानी रखने के उद्देश्य कर सकेंगे. इसके अलावा, सैन्य कर्मियों को सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के कमेंट करने या अपने विचार पोस्ट करने की अनुमति नहीं होगी.

जवानों को सोशल मीडिया को लेकर क्या निर्देश मिले?

नई पॉलिसी में स्काइप, व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. सेना ने कहा है कि इन ऐप्स के माध्यम से सिर्फ सामान्य नेचर के अनक्लासिफाइड जानकारी को आदान-प्रदान करने की अनुमति होगी. इसके साथ ही यह शर्त भी रखी गई है कि कोई भी जानकारी सिर्फ और सिर्फ परिचित लोगों के साथ ही शेयर की जाएगी. और तो और जिस व्यक्ति के पास भी कोई जानकारी भेजी जाएगी उसकी सही पहचान को सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी यूजर (मैसेज भेजने वाले) की होगी.

Indian Army issues policy on use of social media applications like Instagram and others, allowing personnel to access Instagram for "purposes of viewing and monitoring only. No comments/ views will be communicated on Instagram.": Defence Officials



For Apps like Skype, WhatsApp,… pic.twitter.com/hNRJ7L31pH — ANI (@ANI) December 25, 2025

यूट्यूब से सिर्फ जानकारी हासिल की दी गई अनुमति

वहीं, भारतीय सेना की ओर से यूट्यूब, एक्स, कोरा और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल की अनुमति सिर्फ पैसिव पार्टिसिपेशन के लिए दी गई है. जिससे कि किसी भी तरह की जानकारी को प्राप्त किया जा सके. इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए किसी भी तरह के यूजर-जेनरेटेड कंटेट, मैसेज या पोस्ट अपलोड करने की अनुमति नहीं होगी.

लिंक्डइन के इस्तेमाल को लेकर भारतीय सेना ने दी रियायत

भारतीय सेना ने लिंक्डइन के इस्तेमाल को लेकर भी रियायत दी है. सेना ने कहा है कि इस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन का इस्तेमाल सिर्फ रेज्यूमे अपलोड करने और संभावित कर्मचारियों या इंप्लोयर्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए किया जा सकेगा.

