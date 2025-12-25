हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
न कोई पोस्ट और न किसी पोस्ट को लाइक... सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर जवानों के लिए भारतीय सेना की नई पॉलिसी

न कोई पोस्ट और न किसी पोस्ट को लाइक... सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर जवानों के लिए भारतीय सेना की नई पॉलिसी

Indian Army: भारतीय सेना ने यह पॉलिसी सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की है. इसके तहत सैन्य कर्मियों को सोशल मीडिया पर कमेंट कर या अपने अपने विचार साझा करने की अनुमति नहीं होगी.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 25 Dec 2025 07:58 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारतीय सेना ने अपने अधिकारियों और जवानों के लिए सोशल मीडिया ऐप्लिकेशन्स के इस्तेमाल को लेकर गुरुवार (25 दिसंबर, 2025) को नई पॉलिसी की घोषणा की है. इस नीति के तहत इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई है. सेना के अधिकारी और जवान इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अब सिर्फ देखने और उससे निगरानी रखने के उद्देश्य कर सकेंगे. इसके अलावा, सैन्य कर्मियों को सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के कमेंट करने या अपने विचार पोस्ट करने की अनुमति नहीं होगी.

जवानों को सोशल मीडिया को लेकर क्या निर्देश मिले?

नई पॉलिसी में स्काइप, व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. सेना ने कहा है कि इन ऐप्स के माध्यम से सिर्फ सामान्य नेचर के अनक्लासिफाइड जानकारी को आदान-प्रदान करने की अनुमति होगी. इसके साथ ही यह शर्त भी रखी गई है कि कोई भी जानकारी सिर्फ और सिर्फ परिचित लोगों के साथ ही शेयर की जाएगी. और तो और जिस व्यक्ति के पास भी कोई जानकारी भेजी जाएगी उसकी सही पहचान को सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी यूजर (मैसेज भेजने वाले) की होगी.

यूट्यूब से सिर्फ जानकारी हासिल की दी गई अनुमति

वहीं, भारतीय सेना की ओर से यूट्यूब, एक्स, कोरा और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल की अनुमति सिर्फ पैसिव पार्टिसिपेशन के लिए दी गई है. जिससे कि किसी भी तरह की जानकारी को प्राप्त किया जा सके. इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए किसी भी तरह के यूजर-जेनरेटेड कंटेट, मैसेज या पोस्ट अपलोड करने की अनुमति नहीं होगी.

लिंक्डइन के इस्तेमाल को लेकर भारतीय सेना ने दी रियायत

भारतीय सेना ने लिंक्डइन के इस्तेमाल को लेकर भी रियायत दी है. सेना ने कहा है कि इस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन का इस्तेमाल सिर्फ रेज्यूमे अपलोड करने और संभावित कर्मचारियों या इंप्लोयर्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए किया जा सकेगा.

यह भी पढ़ेंः 'दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में MP एक बीमारू राज्य था और अब...', अमित शाह ने की मोहन यादव की तारीफ

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Published at : 25 Dec 2025 07:58 PM (IST)
Tags :
Instagram Social Media Indian Army
