हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर सेना दिखाएगी व्यूह-रचना, नजर आएगी भैरव बटालियन की ताकत

गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर सेना दिखाएगी व्यूह-रचना, नजर आएगी भैरव बटालियन की ताकत

Republic Day: भारतीय सेना के भैरव बटालियन और लद्दाख स्काउट्स के सैनिकों से लेकर टैंक, तोप, रॉकेट और मिसाइल कर्तव्य पथ पर व्यूह-रचना में इस तरह से दिखाई देंखे जैसे जंग के मैदान में इस्तेमाल होते हैं.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 16 Jan 2026 10:08 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय सेना इस बार कर्तव्य पथ पर अपनी ताकत की नई झलक दिखाने वाली है. इस साल गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) परेड में यूरोपीय संघ (EU) के महासचिव एंटोनियो कोस्टा और कमिश्नर उर्सला वेन डेर लेयेन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे. ऐसे में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय संघ के नौसैनिकों की एक टुकड़ी भी मार्च पास्ट करती नजर आएगी. वहीं, इस बार भारतीय सेना यूरोप के नेताओं के समक्ष भारतीय सेना की व्यूह-रचना दिखाई पड़ेगी.

इस व्यूह-रचना के लिए भारतीय सेना के खास भैरव बटालियन और लद्दाख स्काउट्स के सैनिकों से लेकर टैंक, तोप, रॉकेट और मिसाइल कर्तव्य पथ पर इस तरह से दिखाई पड़ेंगे, जैसे किसी जंग के मैदान में इस्तेमाल किया जाता है.

रक्षा सचिव ने साझा की जानकारी

देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार (16 जनवरी, 2026) को गणतंत्र दिवस परेड से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि इस साल 26 जनवरी की परेड को एक नए बैटल-अरे (रणभूमि व्यूह रचना) फॉर्मेट में दर्शाया जाएगा. सेना की यह व्यूह रचना ठीक वैसी होगी, जैसे कि असली जंगल के मैदान में दिखाई पड़ती है.

क्या है इस बार 26 जनवरी का मुख्य थीम?

इस साल 26 जनवरी की परेड का मुख्य थीम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरावशाली वर्ष होने के साथ आत्मनिर्भर भारत भी है. ऐसे में परेड में ज्यादातक हथियार और सैन्य उपकरण भी स्वदेशी नजर आएंगे. इनमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें, आकाश वायु रक्षा प्रणाली, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (MR-SAM) के अलावा, सी-295, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH) शामिल हैं.

गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी भारतीय सेना का एनिमल-कंटीनजेंट

वहीं, इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर एक खास और भावनात्मक दृश्य देखने को मिलेगा. जिसमें भारतीय सेना के एनिमल-कंटीनजेंट यानी पशु दस्ता भी पहली बार इतने बड़े और संगठित रूप में परेड में शामिल होंगे. इस विशेष कंटीनजेंट में दो ब्रैक्ट्रियन ऊंच, चार जांस्कर पोनी, चार शिकारी पक्षी (रैप्टर्स), भारतीय नस्ल के 10 सैन्य कुत्ते और सेना में पहले से काम कर रहे 6 पारंपरिक सैन्य कुत्ते शामिल हैं.

यह भी पढ़ेंः नागालैंड के दीमापुर में 1.09 करोड़ के PWD घोटाला मामले में ED ने दाखिल की थी चार्जशीट, स्पेशल कोर्ट ने लिया संज्ञान

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 16 Jan 2026 10:08 PM (IST)
Tags :
Republic Day Republic Day Parade Indian Army Kartavya Path NEW DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
क्रिकेट
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
Advertisement

वीडियोज

BMC Election Result 2026: जीत के बाद Nitesh Rane का 'ठाकरे ब्रदर्स' पर तंज | Vote Counting | BJP | Mumbai
BMC Election Result 2026: जीत के बाद Nitesh Rane का 'ठाकरे ब्रदर्स' पर तंज | Vote Counting | BJP
BMC Election Result 2026: जीत के बाद Nitesh Rane 'ठाकरे' पर खुला अटैक! | Vote Counting | BJP
ShahRukh Khan, Akshay Kumar से लेकर Kartik Aaryan तक: बॉलीवुड के वो Outsiders जो बने सुपरस्टार
UPI पर संकट? Free Payments का सच | Budget 2026 से पहले बड़ा सवाल | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
क्रिकेट
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
जनरल नॉलेज
BJP National President Election: क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
शिक्षा
यूपी में कहां-कहां 17 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट
यूपी में कहां-कहां 17 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
Indian Army Resignation Rules: आर्मी के जवान अपनी मर्जी से नहीं दे सकते इस्तीफा, जानें क्यों है ऐसा नियम
आर्मी के जवान अपनी मर्जी से नहीं दे सकते इस्तीफा, जानें क्यों है ऐसा नियम
हेल्थ
Why Antibiotics Are Failing In Humans: लोगों पर नहीं हो रहा एंटीबायोटिक दवाओं का असर, स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली वजह?
लोगों पर नहीं हो रहा एंटीबायोटिक दवाओं का असर, स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली वजह?
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget