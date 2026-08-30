Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहेलिकॉप्टर का एक पहिया टिकाया और... सेना के पायलटों ने मौत के मुंह से बचाया

हेलिकॉप्टर का एक पहिया टिकाया और... सेना के पायलटों ने मौत के मुंह से बचाया

लद्दाख के कारगिल में स्थित नुन-कुन पर्वत पर भारतीय सेना ने एक बड़ा ही साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. 18,600 फीट की ऊंचाई पर एक मरीज को रेस्क्यू किया गया.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 30 Aug 2026 02:00 PM (IST)
Preferred Sources

लद्दाख के कारगिल में स्थित नुन-कुन पर्वत पर शनिवार (29 अगस्त) को भारतीय सेना के एविएशन पायलटों ने एक बड़ा ही साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके जरिए एक मरीज को सुरक्षित निकाला गया. ये रेस्क्यू ऑपरेशन 18,600 फीट की ऊंचाई पर तेज हवाओं और बेहद कठिन पहाड़ी इलाके के बीच किया गया.

खड़ी ढलान पर हेलिकॉप्टर उतारने के लिए कोई सामान्य लैंडिंग स्पेस न होने के कारण सेना के एविएशन पायलटों ने हेलिकॉप्टर को बेहद कम ऊंचाई पर स्थिर रखा. हेलिकॉप्टर के सिर्फ एक स्किड को ढलान से टिकाकर उसे संतुलित रखा गया और इस तरह मरीज को एयरलिफ्ट कर लिया गया.

दरअसल 18,600 फीट की ऊंचाई पर हवा का दबाव बेहद कम होने के कारण इंजन की क्षमता और रोटर से मिलने वाली लिफ्ट भी घट जाती है. इस स्थिति में उड़ान भरने के लिए हेलिकॉप्टर से सभी गैर-जरूरी उपकरण हटा दिए गए थे. इन सबके अलावा हेलिकॉप्टर में केवल सीमित मात्रा में फ्यूल रखा गया, ताकि लिफ्ट क्षमता बढ़ाई जा सके. 

इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा,' नुन कुन के पास 18,600 फीट की ऊंचाई पर एक साहसी रेस्क्यू मिशन में भारतीय सेना के एविएशन पायलटों ने एक घायल व्यक्ति को बेहद मुश्किल ढलान से सुरक्षित बाहर निकाला, जहां लैंडिंग के लिए कोई जगह नहीं थी और तेज हवाएं चल रही थीं. पोस्ट में कहा गया कि पायलटों ने असाधारण सटीकता, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें ढलान को छूते हुए हेलीकॉप्टर के एक स्किड के साथ की गई मुश्किल लैंडिंग भी शामिल थी.' 

क्या होती है वन-स्किड लैंडिंग
बता दें कि हेलिकॉप्टर को जब समतल जमीन नहीं मिलती या जगह बहुत कम या ढलान वाली होती है, तो ऐसे में पायलट हेलिकॉप्टर नीचे नहीं उतार सकता. ऐसी स्थिति में पायलट को सिर्फ एक स्किड को जमीन या ढलान पर टिकाकर हेलिकॉप्टर को संतुलित रखना होता है. 

ये भी पढ़ें 

16 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, जानें आपके यहां कैसा रहेगा मौसम

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 30 Aug 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Rescue Mission Indian Army Nun Kun
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
हेलिकॉप्टर का एक पहिया टिकाया और... सेना के पायलटों ने मौत के मुंह से बचाया
हेलिकॉप्टर का एक पहिया टिकाया और... सेना के पायलटों ने मौत के मुंह से बचाया
इंडिया
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
इंडिया
ट्रंप की टेंशन के बीच मोदी की ‘ग्लोबल डिप्लोमेसी’, 20 देशों के दौरे से मिले नए साझेदार
ट्रंप की टेंशन के बीच मोदी की ‘ग्लोबल डिप्लोमेसी’, 20 देशों के दौरे से मिले नए साझेदार
इंडिया
BJP का जेन-जी के लिए खास प्लान! नितिन नवीन ने की बैठक, क्या हुई बात?
BJP का जेन-जी के लिए खास प्लान! नितिन नवीन ने की बैठक, क्या हुई बात?
Advertisement

वीडियोज

Kajal Raghwani ने मारपीट पर किया बड़ा खुलासा, धमकी के डर से नहीं लिया शख्स का नाम
Bigg Boss 20 में Isha Rikhi की एंट्री की चर्चा, Badshah से शादी बनी चर्चा की वजह
Salman Khan को धमकी का Fake Connection, ChatGPT से तैयार किया गया था पूरा प्लान
महाकाव्य श्री रामायण कथा का Siya Ram Song रिलीज, Javed Ali की आवाज ने जीता दिल
MARATHI CONTROVERSY: मराठी पर महाराष्ट्र में आर-पार! ‘हिंदी बोलोगे तो पीटेंगे’, क्या है पूरा विवाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP का जेन-जी के लिए खास प्लान! नितिन नवीन ने की बैठक, क्या हुई बात?
BJP का जेन-जी के लिए खास प्लान! नितिन नवीन ने की बैठक, क्या हुई बात?
दिल्ली NCR
CNG के दाम बढ़े तो टैक्सी चालकों ने खोला मोर्चा, दिल्ली में 3 सितंबर को प्रदर्शन
CNG के दाम बढ़े तो टैक्सी चालकों ने खोला मोर्चा, दिल्ली में 3 सितंबर को प्रदर्शन
क्रिकेट
2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में आएगा 23 साल का स्टार! श्रेयस अय्यर हैं वजह
2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में आएगा 23 साल का स्टार! श्रेयस अय्यर हैं वजह
टेलीविजन
KBC में 25 लाख जीतने वाले कंटेस्टेंट के पिता की भावुक अपील, बोले- 'छोटी सी नौकरी दिला दो'
केबीसी में 25 लाख जीतने वाले कंटेस्टेंट के पिता की भावुक अपील, बोले- 'छोटी सी नौकरी दिला दो'
इंडिया
'मेसी इवेंट के टिकट का पैसा मिलेगा वापस', बंगाल CM का बड़ा ऐलान
'मेसी इवेंट के टिकट का पैसा मिलेगा वापस', बंगाल CM का बड़ा ऐलान
इंडिया
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
शिक्षा
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा, लंदन की नौकरी छोड़ क्लियर किया था UPSC
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा, लंदन की नौकरी छोड़ क्लियर किया था UPSC
एग्रीकल्चर
ड्रिप इरिगेशन पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है, जानें हिसाब-किताब?
ड्रिप इरिगेशन पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है, जानें हिसाब-किताब?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget