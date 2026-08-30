हेलिकॉप्टर का एक पहिया टिकाया और... सेना के पायलटों ने मौत के मुंह से बचाया

लद्दाख के कारगिल में स्थित नुन-कुन पर्वत पर शनिवार (29 अगस्त) को भारतीय सेना के एविएशन पायलटों ने एक बड़ा ही साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके जरिए एक मरीज को सुरक्षित निकाला गया. ये रेस्क्यू ऑपरेशन 18,600 फीट की ऊंचाई पर तेज हवाओं और बेहद कठिन पहाड़ी इलाके के बीच किया गया.

खड़ी ढलान पर हेलिकॉप्टर उतारने के लिए कोई सामान्य लैंडिंग स्पेस न होने के कारण सेना के एविएशन पायलटों ने हेलिकॉप्टर को बेहद कम ऊंचाई पर स्थिर रखा. हेलिकॉप्टर के सिर्फ एक स्किड को ढलान से टिकाकर उसे संतुलित रखा गया और इस तरह मरीज को एयरलिफ्ट कर लिया गया.

Daring High-Altitude Casualty Evacuation 🇮🇳



In a daring rescue mission at 18,600 ft near Nun Kun, Indian Army Aviation pilots evacuated a casualty from an extremely challenging slope with no landing space and strong winds.



With the helicopter lightened by removing non-essential… pic.twitter.com/NaOyFRWxSR — @firefurycorps_IA (@firefurycorps) August 29, 2026

दरअसल 18,600 फीट की ऊंचाई पर हवा का दबाव बेहद कम होने के कारण इंजन की क्षमता और रोटर से मिलने वाली लिफ्ट भी घट जाती है. इस स्थिति में उड़ान भरने के लिए हेलिकॉप्टर से सभी गैर-जरूरी उपकरण हटा दिए गए थे. इन सबके अलावा हेलिकॉप्टर में केवल सीमित मात्रा में फ्यूल रखा गया, ताकि लिफ्ट क्षमता बढ़ाई जा सके.

इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा,' नुन कुन के पास 18,600 फीट की ऊंचाई पर एक साहसी रेस्क्यू मिशन में भारतीय सेना के एविएशन पायलटों ने एक घायल व्यक्ति को बेहद मुश्किल ढलान से सुरक्षित बाहर निकाला, जहां लैंडिंग के लिए कोई जगह नहीं थी और तेज हवाएं चल रही थीं. पोस्ट में कहा गया कि पायलटों ने असाधारण सटीकता, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें ढलान को छूते हुए हेलीकॉप्टर के एक स्किड के साथ की गई मुश्किल लैंडिंग भी शामिल थी.'

क्या होती है वन-स्किड लैंडिंग

बता दें कि हेलिकॉप्टर को जब समतल जमीन नहीं मिलती या जगह बहुत कम या ढलान वाली होती है, तो ऐसे में पायलट हेलिकॉप्टर नीचे नहीं उतार सकता. ऐसी स्थिति में पायलट को सिर्फ एक स्किड को जमीन या ढलान पर टिकाकर हेलिकॉप्टर को संतुलित रखना होता है.

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