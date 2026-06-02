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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndian Army Rescue: किशनगंगा नदी में फंसे पर्यटकों के लिए देवदूत बनी सेना! गुरेज़ घाटी में समय पर रेस्क्यू से टला बड़ा हादसा

Indian Army Rescue: किशनगंगा नदी में फंसे पर्यटकों के लिए देवदूत बनी सेना! गुरेज़ घाटी में समय पर रेस्क्यू से टला बड़ा हादसा

Indian Army Rescue: गुरेज़ घाटी के चकवाली इलाके में किशनगंगा नदी की तेज़ धारा में फंसे पर्यटकों को भारतीय सेना और पुलिस ने संयुक्त बचाव अभियान चलाकर सुरक्षित निकाला.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 02 Jun 2026 07:55 PM (IST)
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उत्तरी कश्मीर की गुरेज़ घाटी में भारतीय सेना की सतर्कता और तेज़ कार्रवाई की वजह से कई पर्यटकों की जान बच गई. सोमवार रात गुरेज़ घाटी के चकवाली इलाके में कुछ पर्यटक अपनी गाड़ियों के साथ किशनगंगा नदी की तेज़ धारा में फंस गए थे. अंधेरा होने और नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण स्थिति काफी गंभीर हो गई थी.

जानकारी मिलने के बाद भारतीय सेना की स्थानीय टुकड़ी ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया. सेना के जवानों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जो अपनी गाड़ियों के अंदर फंसे हुए थे. नदी की तेज़ धारा और रात के अंधेरे के बावजूद जवानों ने हिम्मत और सूझबूझ के साथ अभियान चलाया

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गाड़ी सहित नदी के बीच फंसे पर्यटक

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब कई पर्यटक गाड़ी सहित नदी के बीच मुश्किल हालात में फंस गए थे. पानी का बहाव लगातार तेज़ हो रहा था, जिससे खतरा और बढ़ गया था. सूचना मिलते ही सेना की टीम मौके पर पहुंची और सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. बचाव के बाद सेना की ओर से सभी लोगों को तुरंत आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराई गई. उन्हें कंबल और अन्य जरूरी सामान दिए गए ताकि वे सुरक्षित और सामान्य स्थिति में आ सकें.

भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया

बचाए गए लोगों ने भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया. एक पर्यटक ने कहा कि वे नदी में फंस गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें. तभी सेना के जवान पहुंचे और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया. एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि बचाव अभियान के दौरान सैनिकों ने हर संभव मदद की और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया. इस सफल अभियान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी भारतीय सेना नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है. समय पर की गई कार्रवाई की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया और सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया.

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Published at : 02 Jun 2026 07:55 PM (IST)
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