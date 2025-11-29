A320 बेड़े के 80% विमानों का सॉफ्टवेयर हुआ अपग्रेड, कई उड़ानें हुई कैंसिल, जानें पूरा अपडेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

इंडिगो, एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने शनिवार (29 नवंबर, 2025) से एयरबस A320 बेड़े के विमानों का सॉफ्टवेयर अपग्रेड शुरू कर दिया, ताकि एक संभावित विमान नियंत्रण समस्या को ठीक किया जा सके. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने कहा कि प्रभावित 338 विमानों में 80 प्रतिशत में जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं. इस वजह से कई उड़ानों में देरी हुई, जबकि कुछ को रद्द करना पड़ा.

सॉफ्टवेयर अपग्रेड से कई विमान प्रभावित

विमानन नियामक के ताजा आंकड़ों के अनुसार, इंडिगो और एअर इंडिया ने कोई उड़ान रद्द नहीं की, जबकि एअर इंडिया एक्सप्रेस ने चार उड़ानें रद्द कीं. शनिवार (29 नवंबर, 2025) की शाम 5:30 बजे तक कुल 338 में 270 विमानों में सॉफ्टवेयर अपग्रेड पूरा हो चुका था.

इंडिगो के 200 विमान प्रभावित हैं, जिनमें से 184 पर अपग्रेड पूरा हो चुका है. एअर इंडिया के 113 में 69 और एअर इंडिया एक्सप्रेस के 25 में 17 विमानों में अपग्रेड पूरा हो चुका था. यह अपग्रेड दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद और कोलकाता में एयरलाइंस के बेस पर किया जा रहा है. सभी प्रभावित विमानों का अपग्रेड रविवार (30 नवंबर, 2025) सुबह 5:29 बजे तक पूरा करना है.

EASA के निर्देश पर DGCA ने उठाया कदम

एयरबस ने शुक्रवार (28 नवंबर, 2025) को कहा था कि तीव्र सौर विकिरण की वजह से एयरबस A320 श्रेणी के काफी विमानों में उड़ान नियंत्र के लिए जरूरी डेटा खराब हो सकता है और इस समस्या को ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट करने के दौरान परिचालन में बाधा आएगी.

इसके बाद DGCA ने शनिवार (29 नवंबर) को एयरलाइंस को तत्काल प्रभाव से जरूरी सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का निर्देश जारी किया. यह कदम एयरबस के वैश्विक स्तर पर अलर्ट जारी करने और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी अथॉरिटी (EASA) के आपातकालीन निर्देश जारी करने के बाद उठाया गया.

इंडिगो एयरलाइन की कोई उड़ान नहीं हुई रद्द

इंडिगो ने कहा कि उसकी कोई भी उड़ान रद्द नहीं हुई है, लेकिन कुछ में थोड़ी देरी हो सकती है. एयर इंडिया ने भी ऐसी ही बात कही. दुनियाभर में करीब 6,000 प्रभावित विमानों को सॉफ्टवेयर अपग्रेड की जरूरत है. कुछ विमानों में हार्डवेयर को भी ठीक करना पड़ सकता है. कुल 8,100 से ज्यादा एयरबस A320 परिवार के विमान फिलहाल सर्विस में हैं.

पूर्व पायलट ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना का किया जिक्र

पूर्व पायलट एहसान खालिद ने पीटीआई वीडियोज से कहा, “ELAC विमान का दिमाग और तंत्रिका तंत्र है. एक ELAC में सॉफ्टवेयर की गंभीर समस्या है. पायलट कंट्रोल आगे करे तो विमान नीचे झुकना चाहिए, पीछे करे तो ऊपर उठना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा अपने आप होने लगे तो यह बहुत बड़ी दिक्कत है.”

इससे पहले 30 अक्टूबर को जेटब्लू का एक विमान उड़ान के दौरान सात सेकेंड में 100 फीट नीचे चला गया और 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. इस दौरान पायलट ने कुछ नहीं किया था, यह अपने आप हुआ. तेज सौर विकिरण की वजह से कंप्यूटर को गलत सिग्नल मिल गया और उसने अपने आप विमान को नीचे की तरफ झुकाना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा, “35 हजार फीट की ऊंचाई पर 100 फीट या सात सेकंड कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अहमदाबाद दुर्घटना याद कीजिए. उड़ान भरते वक्त ऐसा होता तो सात सेकंड में सब खत्म हो जाता. इस बार किस्मत से इंसानियत बच गई.”

