बांग्लादेश में पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियों के बीच असम में भारतीय वायुसेना का शक्ति-प्रदर्शन होने जा रहा है. रविवार (9 नवंबर) को गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के लाचित घाट पर वायुसेना का बड़ा फ्लाई-पास्ट होने जा रहा है, जिसमें सुखोई, राफेल, तेजस और मिराज सहित कुल 75 लड़ाकू विमान हिस्सा लेने जा रहे हैं.

वायुसेना के मुताबिक, लाचित घाट पर होने जा रहे इस फ्लाई पास्ट के लिए पश्चिम बंगाल सहित उत्तर-पूर्व के सात बड़े एयरबेस पूरी तरह अलर्ट पर रहेंगे. इन एयरबेस में गुवाहाटी, तेजपुर, झाबुआ, हासीमारा और बागडोगरा शामिल हैं, जहां से फाइटर जेट, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे.

गुवाहाटी स्थित रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान

गुवाहाटी स्थित रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता, लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत के मुताबिक, फ्लाई पास्ट के दौरान कुल 25 फॉमर्शेन में अलग-अलग एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे. उत्तर-पूर्व में पहली बार होने जा रहे वायुसेना के पहले फ्लाई-पास्ट में असम की प्राकृतिक धरोहर और ऐतिहासिक वीरों को खासी तरजीह दी गई है.

कैसा होने वाला है कार्यक्रम?

फ्लाई पास्ट की शुरुआत पारंपरिक ध्वज फॉर्मेशन के बाद पहली उड़ान होगी स्वदेशी फाइटर जेट, एलसीए तेजस की जो लाचित कॉल-साइन के साथ फ्लाई करेगा. लाचित-बरफुकन, मध्यकालीन असम (अहोम साम्राज्य) के सेनापति थे, जिन्होंने मुगल सेना के दांत खट्टे किए थे. वायुसेना के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, असम की पहचान राहिनो यानी गैंडे के कॉल-साइन में उड़ान भरेंगे.

कौन सा एयरक्राफ्ट भरेगा एयरक्राफ्ट?

वायुसेना के सबसे नए एयरक्राफ्ट, सी-295 (मालवाहक सैन्य विमान) मानस फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे, तो मिराज फाइटर जेट, काजीरंगा फॉर्मेशन में नजर आएंगे. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले रफाल और सुखोई लड़ाकू विमानों, हथी (हाथी) फॉर्मेशन में होंगे तो एक अन्य राफेल, मिराज और एलसीए तेजस, बराक फॉर्मेशन में ब्रह्मपुत्र नदी के आसमान में उड़ान भरेंगे. फ्लाई पास्ट के दौरान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे.

गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा फ्लाई पास्ट?

इस साल वायुसेना दिवस (8 अक्टूबर) का आयोजन राजधानी दिल्ली के करीब हिंडन एयरबेस पर किया गया था, लेकिन उस दौरान पारंपरिक फ्लाई पास्ट का आयोजन नहीं किया गया था. हिंडन के बजाए इस फ्लाई पास्ट को गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है. मुख्य दिवस के लिए गुवाहाटी में वायुसेना के लड़ाकू विमानों और सूर्यकिरण एयरोबेटिक्स टीम ने रिहर्सल शुरू कर दी है. पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की गतिविधियां बढ़ गई हैं.

हाल ही में पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री कमांडर साहिर शमशाद मिर्जा (चेयरमैन, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी) ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका का दौरा किया था. इस दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया, मोहम्मद यूनुस ने मिर्जा को एक ऐसी पुस्तक (कॉफी टेबल बुक) भेंट की थी, जिसके कवर पेज पर भारत के उत्तर-पूर्व के राज्यों को बांग्लादेश के मैप में दर्शाया गया था. पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख नावेद अशरफ भी शनिवार (8 नवंबर 2025) से बांग्लादेश के दौरे पर हैं. इस दौरान, बांग्लादेशी नौसेना का एक युद्धपोत, 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश का दौरा करने जा रहा है.

