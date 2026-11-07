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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIAF ने 13629 फीट की ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट उतार रचा इतिहास, चीन की बढ़ेगी टेंशन!

IAF ने 13629 फीट की ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट उतार रचा इतिहास, चीन की बढ़ेगी टेंशन!

भारतीय वायु सेना ने पूर्वी लद्दाख के न्योमा एयरफील्ड पर 13,629 फीट की ऊंचाई पर IL-76MD विमान उतारा.जानें चीन सीमा के पास इस एयरफील्ड का रणनीतिक महत्व.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 07 Nov 2026 04:13 PM (IST)
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भारतीय वायु सेना (IAF) ने पूर्वी लद्दाख के मुध-न्योमा एयरफील्ड में 13,629 फीट की ऊंचाई पर IL-76MD हेवी-लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रच दिया है. यह उपलब्धि एक ग्लोबल रिकॉर्ड है, क्योंकि दुनिया भर में इस तरह के भारी ट्रांसपोर्ट विमान द्वारा इतनी अधिक ऊंचाई पर की गई यह अब तक की सबसे ऊंची लैंडिंग है.

13,629 फीट की ऊंचाई पर 4 इंजन वाले भारी एयरलिफ्टर को ऑपरेट करना बेहद कठिन काम है. इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है, जिससे इंजन की कार्यक्षमता और लिफ्ट काफी कम हो जाती है. इसके लिए बेहद सटीक काम, बेहतरीन योजना और पायलट के उच्च स्तरीय कौशल की आवश्यकता होती है.

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IL-76MD हेवी-लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कहां बना है?

रूस में बना इल्यूशिन IL-76MD एक भारी क्षमता वाला सामरिक विमान है, जिसका इस्तेमाल भारतीय वायु सेना बड़े सैन्य साजो-सामान, भारी मशीनरी और सैनिकों को लंबी दूरी तक पहुँचाने के लिए करती है. न्योमा में इस विमान को उतारना वायु सेना की परिचालन क्षमता को उसकी सीमाओं तक विस्तारित करता है.

न्योमा एयरबेस का रणनीतिक महत्व

पूर्वी लद्दाख के लेह जिले में स्थित, मुध-न्योमा एयर फोर्स स्टेशन चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से मात्र 23 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है. हालांकि दौलत बेग ओल्डी (16,614 फीट) जैसे और भी ऊंचे 'एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड' (ALG) मौजूद हैं, लेकिन वहां IL-76 या C-17 जैसे बड़े रणनीतिक विमान नहीं उतर सकते. न्योमा में सीधे IL-76 को उतारने से प्रतिक्रिया समय काफी कम हो जाता है. इससे सेना भारी हथियारों, उपकरणों और सैनिकों की बड़ी टुकड़ियों को सीधे फ्रंट लाइन तक तेजी से पहुंचा सकती है.

2.7 किलोमीटर लंबा कंक्रीट रनवे

इस बेस पर 2.7 किलोमीटर लंबा कंक्रीट रनवे है, जिसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) ने इस तरह तैयार किया है कि यह -40°C तक के अत्यधिक कम तापमान को भी झेल सके. न्योमा में भारी रणनीतिक विमानों को सफलतापूर्वक उतारने के साथ, भारतीय वायु सेना ने उत्तरी सीमा पर भारत की प्रतिरोध क्षमता, लॉजिस्टिक्स क्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया देने की ताकत को काफी बढ़ा दिया है.

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Published at : 07 Nov 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force China Border LADAKH
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