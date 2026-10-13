IAF प्रमुख ने 'तेजस' में भरी आखिरी उड़ान, रिटायरमेंट से पहले 'तरंग-शक्ति' में लिया हिस्सा
भारतीय वायुसेना के प्रमुख एपी सिंह रिटायर होने वाले हैं. उन्होंने आखिरी बार तेजस फाइटर जेट उड़ाया. एपी सिंह ने 'तरंग-शक्ति 2026' अभ्यास में हिस्सा लिया.
भारतीय वायुसेना (आईएएफ) प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने सोमवार को स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में आखिरी बार उड़ान भरी. वे 31 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे. इंडियन एयरफोर्स ने एपी सिंह का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वे उड़ान भरने से लेकर तेजस को लैंड कराते हुए नजर आ रहे हैं. अहम बात यह है कि उन्होंने अपने करियर के दौरान भारत के लिए कई बड़ी जिम्मेदारियां निभाईं
भारतीय वायुसेना ने देर रात ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर ‘तरंग शक्ति’ अभ्यास के दौरान भरी गई यह उड़ान ऐसे लड़ाकू पायलट की भावना को दर्शाती है, जिसने हमेशा आगे बढ़कर नेतृत्व करने में विश्वास किया है. वायुसेना ने एपी सिंह की उड़ान का एक वीडियो और अभ्यास के दौरान मित्र देशों के विमानों तथा सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के साथ उड़ान भरते हुए उनकी तस्वीरें भी शेयर कीं.
A FINAL FIGHTER SORTIE. A LIFETIME OF PASSION. At the controls of the indigenous Tejas, the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal AP Singh, takes to the skies for his last fighter sortie — a defining moment in a distinguished career shaped by an abiding passion for flying and an unwavering commitment to serving the Nation. Flying alongside Friendly Foreign Country aircraft and the Suryakiran Aerobatic Team during Exercise #TarangShakti26, the sortie reflects the spirit of a fighter pilot who has always believed in leading from the front. As one chapter draws to a close, the passion remains undiminished. The skies may mark the end of a flying chapter, but the mission of service to the Nation continues. Once a fighter pilot. Always a fighter pilot. #IndianAirForce #PowerInPartnership #Tejas #TarangShakti26 @ausairforce @armeedelair @usairforce @team_luftwaffe @modgovae @defenceminindia @HQ_IDS_India @careeriniaf @air_veterans— Indian Air Force (@IAF_MCC) October 12, 2026
वायुसेना ने पोस्ट में कहा, 'एक आखिरी लड़ाकू उड़ान. जीवनभर का जुनून. स्वदेशी तेजस विमान की कमान संभालते हुए एयर चीफ मार्शल एपी सिंह अपनी आखिरी लड़ाकू उड़ान के लिए आसमान में उड़ान भर रहे हैं. यह उनके शानदार करियर का एक अहम क्षण है, जो उड़ान के प्रति उनके गहरे जुनून और देश की सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से परिभाषित रहा है.'
ऑपरेशन सिंदूर पर एपी सिंह की प्रतिक्रिया
बता दें कि एपी सिंह रिटायर होने वाले हैं. उन्होंने इससे पहले हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पर बात की. उन्होंने वायुसेना के स्थापना की 94वीं वर्षगांठ पर कहा कि पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना की तेजी से युद्ध अभियानों में उतरने की क्षमता देखी. इस अभियान के दौरान वायुसेना की प्रहार क्षमता और प्रभावी वायु रक्षा अभियानों को भी देखा गया. उन्होंने कहा कि वायुसेना का संकल्प और ताकत केवल शब्द नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन है.
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