असम में भारतीय वायुसेना का एएन-32 एयरक्राफ्ट क्रैश, 5 जवान शहीद, सामने आया वीडियो

असम के जोरहाट एयरबेस में शनिवार (13 जून) को भारतीय वायुसेना के एएन-32 एयरक्राफ्ट के क्रैश होने का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने रनवे पर सामान्य तौर से लैंडिंग की थी.

विमान के रनवे पर उतरने के महज कुछ सेकंड बाद ही वो बाई तरफ ड्रिफ्ट हो गया और घास लगे कच्चे हिस्से की तरफ चला गया. ऐसा लगता है कि कच्ची जगह पर लगे कुछ सेंसर से विमान टकराया और जमीन ऊबड़-खाबड़ होने के चलते अचानक विमान का अगला हिस्सा नीचे की तरफ झुक गया, जिसके बाद विमान धूं-धूं कर जल उठा.

विमान में आग लगते ही 2 मिनट के भीतर रनवे पर खड़ी फायर ब्रिगेड की 2-3 गाड़ियां वहां पहुंच गईं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. भारतीय वायुसेना के मुताबिक, विमान में पायलट समेत मौजूद 5 वायुसैनिक शहीद हो गए हैं. वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके.

The Indian Air Force deeply regrets the loss of five personnel in the An-32 accident at Jorhat, Assam.



Sqn Ldr Prashant Singh, Flt Lt Shubham Kumar, Sgt Jitendra Sharma, Agniveervayu Khemaram Kumawat and Agniveervayu Danish Alam made the supreme sacrifice in the line of duty.… pic.twitter.com/9SmOjtS5mU — Indian Air Force (@IAF_MCC) June 13, 2026

भारतीय वायु सेना ने जताया दुख

भारतीय वायु सेना ने इस हादसे को लेकर बयान जारी कर कहा कि असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में अपने 5 कर्मियों के खोने का गहरा दुख है. स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीरवायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीरवायु दानिश आलम ने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया. भारतीय वायु सेना शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है और दुख की इस घड़ी में मजबूती से उनके साथ खड़ी है.

रौरिया एयरफोर्स स्टेशन काफी अहम

बता दें कि रौरिया एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में वायुसेना के प्रमुख ठिकानों में शामिल है और असम समेत पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सैन्य अभियानों और लॉजिस्टिक सपोर्ट में अहम भूमिका निभाता है. रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 से 2026 तक यानी पिछले 10 सालों में भारतीय वायुसेना के AN-32 परिवहन विमान से जुड़े 3 हादसे सामने आए हैं.

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