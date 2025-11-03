भारत की महिला क्रिकेट टीम ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है. रविवार (2 नवंबर) को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को 52 रनों से हराकर अपना पहला वनडे विश्व कप खिताब अपने नाम किया. इस जीत के साथ ही पूरे देश में जश्न का माहौल है, वहीं आगरा स्थित भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के घर खुशियों की लहर दौड़ गई है.

दीप्ति शर्मा के पिता भगवान शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हम बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहे हैं. यह सिर्फ हमारी बेटी की नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है. जब दीप्ति घर आएगी तो पूरे आगरा में उसका भव्य स्वागत किया जाएगा. उसने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में भी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.” दीप्ति की मां सुशीला शर्मा ने भावुक होकर कहा, “हर किसी का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है. हमारी बेटियों ने हमें गौरवान्वित किया है. देश की हर बेटी को दीप्ति से प्रेरणा मिलेगी.”

केंद्रीय राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने क्या कहा?

इस जीत के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने भी भारतीय महिला टीम को बधाई देते हुए कहा, “यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है. दीप्ति शर्मा ने असाधारण प्रदर्शन किया और देश का मान बढ़ाया है. आज की जीत भारत के महिला क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत है.”

फाइनल मुकाबले में भारत ने दिया था 299 रनों का लक्ष्य

फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 298 रन बनाए, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 246 रन पर सिमट गई. इस जीत में दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके और मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया. दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लॉरा वोल्वार्ट की 101 रनों की पारी टीम को नहीं बचा सकी. यह भारत की महिला क्रिकेट के 52 साल के विश्व कप इतिहास में पहली खिताबी जीत है. दीप्ति के अलावा शेफाली वर्मा ने भी 87 रन बनाकर और 2 विकेट लेकर बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

