हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामहिला विश्व कप में भारत बना चैंपियन तो इमोशनल हुए क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के मां-बाप, बोले- 'जब वो...'

महिला विश्व कप में भारत बना चैंपियन तो इमोशनल हुए क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के मां-बाप, बोले- 'जब वो...'

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीत लिया. दीप्ति शर्मा के परिवार ने टीम इंडिया की इस जीत पर अपना रिएक्शन दिया है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 03 Nov 2025 07:27 AM (IST)
Preferred Sources

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है. रविवार (2 नवंबर) को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को 52 रनों से हराकर अपना पहला वनडे विश्व कप खिताब अपने नाम किया. इस जीत के साथ ही पूरे देश में जश्न का माहौल है, वहीं आगरा स्थित भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के घर खुशियों की लहर दौड़ गई है.

दीप्ति शर्मा के पिता भगवान शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हम बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहे हैं. यह सिर्फ हमारी बेटी की नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है. जब दीप्ति घर आएगी तो पूरे आगरा में उसका भव्य स्वागत किया जाएगा. उसने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में भी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.” दीप्ति की मां सुशीला शर्मा ने भावुक होकर कहा, “हर किसी का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है. हमारी बेटियों ने हमें गौरवान्वित किया है. देश की हर बेटी को दीप्ति से प्रेरणा मिलेगी.”

केंद्रीय राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने क्या कहा?

इस जीत के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने भी भारतीय महिला टीम को बधाई देते हुए कहा, “यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है. दीप्ति शर्मा ने असाधारण प्रदर्शन किया और देश का मान बढ़ाया है. आज की जीत भारत के महिला क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत है.”

फाइनल मुकाबले में भारत ने दिया था 299 रनों का लक्ष्य

फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 298 रन बनाए, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 246 रन पर सिमट गई. इस जीत में दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके और मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया. दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लॉरा वोल्वार्ट की 101 रनों की पारी टीम को नहीं बचा सकी. यह भारत की महिला क्रिकेट के 52 साल के विश्व कप इतिहास में पहली खिताबी जीत है. दीप्ति के अलावा शेफाली वर्मा ने भी 87 रन बनाकर और 2 विकेट लेकर बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें  प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

ये भी पढ़ें-

'हम हैं विश्व चैंपियन', भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत पर बोलीं कंगना रनौत; नितिन गडकरी ने भी दी बधाई

Published at : 03 Nov 2025 07:27 AM (IST)
Tags :
India Vs South Africa Agra Deepti Sharma India Women Cricket Team ICC Women's World Cup 2025 ICC Women’s World Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यूपी में कोहरा, दिल्ली-NCR के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, जानें बिहार में क्या होगा?
यूपी में कोहरा, दिल्ली-NCR के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, जानें बिहार में क्या होगा?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
विश्व
Earthquake: अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भयानक भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
मध्य प्रदेश
ICC Women's World Cup: महिला क्रिकेट टीम की जीत पर मंत्री शिवराज और CM मोहन यादव ने दी बधाई, बोले- 'बेटियां चैंपियन हैं'
महिला क्रिकेट टीम की जीत पर मंत्री शिवराज और CM मोहन यादव ने दी बधाई, बोले- 'बेटियां चैंपियन हैं'
Advertisement

वीडियोज

इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी में कोहरा, दिल्ली-NCR के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, जानें बिहार में क्या होगा?
यूपी में कोहरा, दिल्ली-NCR के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, जानें बिहार में क्या होगा?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
विश्व
Earthquake: अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भयानक भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
मध्य प्रदेश
ICC Women's World Cup: महिला क्रिकेट टीम की जीत पर मंत्री शिवराज और CM मोहन यादव ने दी बधाई, बोले- 'बेटियां चैंपियन हैं'
महिला क्रिकेट टीम की जीत पर मंत्री शिवराज और CM मोहन यादव ने दी बधाई, बोले- 'बेटियां चैंपियन हैं'
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
विश्व
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
जनरल नॉलेज
Vegan Vs Vegetarian: क्या होता है वीगन और वेजिटेरियन के बीच अंतर, जानें दोनों की डाइट के बीच का फर्क?
क्या होता है वीगन और वेजिटेरियन के बीच अंतर, जानें दोनों की डाइट के बीच का फर्क?
ट्रेंडिंग
मैं लड़की हूं! किन्नरों ने फीमेल राइडर से मांगी बख्शीश तो मिला ये जवाब- यूजर्स लेने लगे मजे- वीडियो वायरल
मैं लड़की हूं! किन्नरों ने फीमेल राइडर से मांगी बख्शीश तो मिला ये जवाब- यूजर्स लेने लगे मजे
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget