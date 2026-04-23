हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndia Heatwave Alert: भयंकर चलेगी लू, पूरे देश में पारा 40 पार, तमतमा रहा सूरज, IMD की ये चेतावनी जरूर पढ़ें

India Heatwave Alert: भयंकर चलेगी लू, पूरे देश में पारा 40 पार, तमतमा रहा सूरज, IMD की ये चेतावनी जरूर पढ़ें

India Heatwave: देश में बढ़ती गर्मी के बीच अलग-अलग राज्यों में तापमान 40 के पार पहुंच गया है. इन राज्यों में दिल्ली, राजस्थान, यूपी समेत तेलंगाना शामिल है. IMD ने तेज लू चलने की चेतावनी जारी की है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 23 Apr 2026 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बुधवार को पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले चार से पांच दिनों में उत्तर-पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों में लू चलने का पूर्वानुमान जताया है.

IMD के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों में 24 और 25 अप्रैल को लू की स्थिति देखने को मिल सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश (23-26 अप्रैल), राजस्थान (24-26 अप्रैल), मध्य प्रदेश (23-26 अप्रैल), विदर्भ और छत्तीसगढ़ (24-27 अप्रैल) तथा गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड (22-23 अप्रैल) के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: Explained: 181 दिन सन्नाटे के बाद केदारनाथ में बहार, 12 ज्योतिर्लिंग में केदारेश्वर मशहूर क्यों? रहस्यमयी धाम की अनोखी कहानी

लू की चेतावनी कब दी जाती है?

लू की चेतावनी तब की जाती है, जब अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 या 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो, या वास्तविक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर जाए. दिल्ली में बुधवार को चिलचिलाती गर्मी रही और यहां रिज पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक 42.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. IMD के आंकड़ों के अनुसार, आयानगर में तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 41.4 डिग्री सेल्सियस रहा; वहीं शहर के मुख्य केंद्र सफदरजंग में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. राजधानी में हालात और अधिक गंभीर होने वाले हैं, क्योंकि 24 अप्रैल से लू चलने का अनुमान है. विभिन्न स्टेशन पर अधिकतम तापमान में 24 घंटे के भीतर आया बदलाव 1.6 डिग्री से 1.9 डिग्री के बीच रहा.

दिल्ली का कैसा है तापमान?

दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर या उसके आस-पास रहा; पालम में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और उसके बाद आयानगर में सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को पूरे राजस्थान में पारा चढ़ गया और कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया. राज्य में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और पिलानी, चित्तौड़गढ़, चूरू और कोटा सहित कई स्थानों पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा. राज्य की राजधानी जयपुर में भी दिन काफी गर्म रहा और पारा 40.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया.

चंडीगढ़ और हरियाणा के मौसम का हाल

चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा और नारनौल 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा. सिरसा में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री दर्ज किया गया, जिसके बाद हिसार में 41.2 डिग्री, रोहतक में 42.2 डिग्री, करनाल में 40.6 डिग्री और अंबाला में 40.3 डिग्री रहा. वहीं गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पड़ोसी राज्य पंजाब में भी तापमान सामान्य से अधिक रहा; बठिंडा में सबसे अधिक 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जिसके बाद पटियाला में 40.4 डिग्री, लुधियाना में 40 डिग्री और अमृतसर में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. हरियाणा और पंजाब की साझा राजधानी चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस रहा.

पहाड़ी इलाकों में मौसम

हिमाचल प्रदेश में शिमला स्थित मौसम विभाग ने 25 से 28 अप्रैल तक कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने और आकाशीय बिजली चमकने का 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जबकि इस क्षेत्र में मौसम शुष्क बना हुआ है. इसमें कहा गया है कि हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है, जहां आने वाले दिनों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. लाहौल-स्पीति जिले के कुकुमसेरी में बुधवार को 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जबकि ऊना 38.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा.

पश्चिम बंगाल में मौसम 

पश्चिम बंगाल में मौसम विभाग ने कुछ दक्षिणी जिलों में 25 अप्रैल तक लू चलने की चेतावनी जारी की है, जबकि इस सप्ताह के दौरान उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है. इसमें बताया गया है कि पश्चिम बर्धमान जिले के पानागढ़ में बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से सात डिग्री से अधिक 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने बताया कि कोलकाता में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दक्षिण बंगाल के पश्चिमी हिस्सों का तापमान

मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में दक्षिण बंगाल के पश्चिमी हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है, जबकि पूर्वी और तटीय इलाकों में यह दो से तीन डिग्री अधिक रह सकता है. आईएमडी ने यह भी कहा कि 28 अप्रैल तक उप-हिमालयी जिलों जैसे दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी में गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज़ हवाओं के साथ आकाशीय बिजली चमकने का अनुमान है. मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को ओडिशा का औद्योगिक शहर झारसुगुड़ा देश का सबसे गर्म स्थान बन गया और यहां पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.इसमें बताया गया कि राज्य के पच्चीस अन्य स्थानों पर भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया.

भुवनेश्वर का मौसम

भुवनेश्वर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी शाम के बुलेटिन के अनुसार, राज्य के चार स्थानों पर दिन के दौरान तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया. ये स्थान तालचेर (43.5 डिग्री सेल्सियस), संबलपुर (43.3), हीराकुड (43.2) और अंगुल (43.1) हैं. अधिकारियों ने बताया कि राजधानी भुवनेश्वर में इस गर्मी के मौसम में पहली बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

हैदराबाद के मौसम का हाल

तेलंगाना मौसम विभाग के अनुसार, हैदराबाद में गुरुवार को दिनभर गर्मी और सूखा रहने की उम्मीद है, जबकि दिन के अंत में कहीं-कहीं पर आंधी-तूफान के साथ हल्की बारिश के भी आसार हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शहर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है.  गुरुवार सुबह IMD ने अपने मौसम पूर्वानुमान में बताया कि "आसमान में आंशिक रूप से बादल रहने की संभावना है. शाम या रात के समय शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 40 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है."

तेलंगाना के कुछ जिलों में तापमान 40 के पार

तेलंगाना के कुछ जिलों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. इसके बाद इन जिलों में भी आंधी-तूफान, बिजली और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग ने सभी जिलों में गुरुवार को अत्यधिक दिन के तापमान और इसके बाद के मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान लगाया है.

ये भी पढ़ें: Assembly Elections 2026: बंगाल चुनाव में तगड़ी वोटिंग, तमिलनाडु रह गया पीछे, 11 बजे तक 41 फीसदी मतदान क्या दे रहे सिग्नल?

Published at : 23 Apr 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Weather Update Heat Wave INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India Heatwave Alert: भयंकर चलेगी लू, पूरे देश में पारा 40 पार, तमतमा रहा सूरज, IMD की ये चेतावनी जरूर पढ़ें
भयंकर चलेगी लू, पूरे देश में पारा 40 पार, तमतमा रहा सूरज, IMD की ये चेतावनी जरूर पढ़ें
इंडिया
West Bengal Assembly Elections 2026: 'झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची TMC वालों को लगी', पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बीच नादिया में बोले PM मोदी
'झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची TMC वालों को लगी', पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बीच नादिया में बोले PM मोदी
इंडिया
Assembly Elections 2026: बंगाल चुनाव में तगड़ी वोटिंग, तमिलनाडु रह गया पीछे, 11 बजे तक 41 फीसदी मतदान क्या दे रहे सिग्नल?
बंगाल चुनाव में तगड़ी वोटिंग, तमिलनाडु रह गया पीछे, 11 बजे तक 41 फीसदी मतदान क्या दे रहे सिग्नल?
इंडिया
Explained: 181 दिन सन्नाटे के बाद केदारनाथ में बहार, 12 ज्योतिर्लिंग में केदारेश्वर मशहूर क्यों? रहस्यमयी धाम की अनोखी कहानी
181 दिन सन्नाटे के बाद केदारनाथ में बहार, 12 ज्योतिर्लिंग में केदारेश्वर मशहूर क्यों?
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Voting: बंगाल में दो घंटेकी वोटिंग पूरी | Mamata Banerjee | Public Reaction | Voting
Bengal 1st Phase Voting: बंगाल में जमकर हो रही वोटिंग | Mamata Banerjee | Public Reaction | Voting
West Bengal Phase 1 Voting: 'TMC जा रही', Agnimitra Paul का दावा | BJP | Assembly Elections 2026
Murshidabad Violence | West Bengal Phase 1 Voting के बीच TMC का सुतली बम से हमला | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: चुनाव आयोग के 'AI' ने कैसे छीना बंगाल का वोट? | Bengal Election 26 | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Russia Military: अमेरिका-ईरान जंग के बीच भारत-रूस के बीच हो गई मेगा डील! 3000 सैनिकों के समझौते से टेंशन में पाकिस्तान
अमेरिका-ईरान जंग के बीच भारत-रूस के बीच हो गई मेगा डील! 3000 सैनिकों के समझौते से टेंशन में पाकिस्तान
दिल्ली NCR
BJP ने किया MCD मेयर पद के उम्मीदवार का ऐलान, प्रवेश वाही पर जताया भरोसा, जानें कौन हैं
BJP ने किया MCD मेयर पद के उम्मीदवार का ऐलान, प्रवेश वाही पर जताया भरोसा, जानें कौन हैं
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026: बंगाल चुनाव में तगड़ी वोटिंग, तमिलनाडु रह गया पीछे, 11 बजे तक 41 फीसदी मतदान क्या दे रहे सिग्नल?
बंगाल चुनाव में तगड़ी वोटिंग, तमिलनाडु रह गया पीछे, 11 बजे तक 41 फीसदी मतदान क्या दे रहे सिग्नल?
आईपीएल 2026
IPL 2026 MI vs CSK: एमआई और सीएसके के बीच रोमांचक मुकाबला आज, क्या खेलेंगे MS धोनी?
IPL 2026 MI vs CSK: एमआई और सीएसके के बीच रोमांचक मुकाबला आज, क्या खेलेंगे MS धोनी?
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे हमेशा ठीक रात 12 बजे...'
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे रात 12 बजे...'
न्यूज़
US Israel Iran War Live: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच भारत में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
Live: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच भारत में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
Results
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड आज जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें चेक 
यूपी बोर्ड आज जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें चेक 
हेल्थ
Diabetes Eye Problems: शुगर के मरीज हो जाएं अलर्ट! जानिए कैसे आपकी आंखों को अंदर से अंधा बना रही है डायबिटीज?
शुगर के मरीज हो जाएं अलर्ट! जानिए कैसे आपकी आंखों को अंदर से अंधा बना रही है डायबिटीज?
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget