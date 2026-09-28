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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभीषण बारिश के बाद बाढ़ का खतरा, UP में 56 की मौत, मौसम विभाग का अलर्ट!

भीषण बारिश के बाद बाढ़ का खतरा, UP में 56 की मौत, मौसम विभाग का अलर्ट!

देश के कई हिस्सों में भीषण बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति है. मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है. यूपी में अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 28 Sep 2026 09:05 AM (IST)
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देश के कई हिस्सों में भीषण बारिश के बाद बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. ओडिशा में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है. वहीं उत्तर प्रदेश में अभी तक 56 लोगों की मौत हो गई है. बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में भी काफी ज्यादा बारिश हुई है. मौसम विभाग ने बिहार और उत्तराखंड के कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर इसको लेकर पूरी जानकारी दी गई है.

'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में रविवार तक बारिश और तूफान से जुड़ी घटनाओं में 56 लोगों की मौत हो गई और 46 लोग घायल हो गए. भीषण बारिश की वजह से 1021 मकानों को नुकसान पहुंचा है. सीतापुर में सात, लखीमपुर खीरी में पांच, बहराइच में पांच, बलरामपुर में पांच, अयोध्या में चार और गोरखपुर में चार लोगों की मौत हुई है. अहम बात यह भी है कि राज्य के दूसरे जिले भी प्रभावित हुए हैं.

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खराब मौसम की वजह से प्रभावित हुई फ्लाइट

खराब मौसम की वजह से कई फ्लाइट्स डायवर्ट हुई हैं. एयर इंडिया ने दिल्ली-काठमांडु की फ्लाइट को लखनऊ की ओर डायवर्ट किया है. नेपाल में भी कई इलाकों में भीषणा बारिश हो रही है. जजीरा एयरवेज की कुवैत-लखनऊ फ्लाइट भी प्रभावित हुई है.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

बिहार के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. वैशाली, बलिया, सारन, मधेपुरा, कटिहार, सुपौल, अररिया और चंपारण शामिल हैं. इन जिनों में भयंकर बारिश हो रही है. पश्चिम बंगाल में भी बारिश हुई है. वहीं मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है. रविवार को दिल्ली-एनसीआर में भी बादल छाए रहे और कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई.

बाढ़ की वजह से प्रभावित हुआ ओडिशा

ओडिशा में बाढ़ की वजह से 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. अकेले बालासोर जिले में 67,266 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है. राज्य सरकार ने 500 से ज्यादा राहत शिविर बनवाए हैं. गंजाम, गजपति, मलकानगिरि, कोरापुट और नबरंगपुर जैसे जिले भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं, जबकि नदियों का जलस्तर बढ़ने से उत्तरी ओडिशा के बालासोर, भद्रक, जाजपुर और मयूरभंज जिलों के कुछ हिस्सों में भी पानी भर गया.

यह भी पढ़ें : CJP के आशुतोष रांका का हिमंत बिस्वा सरमा को चैलेंज- 'अभी तो कॉकरोचों ने...'

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 28 Sep 2026 09:05 AM (IST)
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