भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) अंतिम चरण में पहुंच चुका है. जल्दी ही पूर्ण समझौते पर घोषणा हो सकती है. इसकी जानकारी भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक में दी है.

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने 18 नवंबर को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अधिकांश महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है. फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन के प्रस्तावना कार्यक्रम में आयोजित 'इंडियाज नेक्स्ट लीप: रिफॉर्म्स, कॉम्पिटिटिवनेस एंड ग्रोथ' विषय वाले पैनल डिस्कशन में बोलते हुए वाणिज्य सचिव ने कहा कि दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी होने के करीब है और ज्यादातर जरूरी मुद्दे सुलझने के करीब हैं.

तीन प्रमुख पहलुओं पर लगभग सहमति

उन्होंने कहा, भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट एडवांस स्टेज पर है, लीगल टेक्स्ट पर बातचीत हो चुकी है और चर्चा लगभग पूरी होने वाली है. हालांकि उन्होंने कहा कि समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर अमेरिकी शुल्क (टैरिफ) व्यवस्था को लेकर अधिक स्पष्टता मिलने के बाद ही संभव हो पाएंगे.

उन्होंने बताया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तीन प्रमुख पहलुओं पर लगभग सहमति बन चुकी है और वार्ता अब अंतिम चरण में है. उन्होंने कहा कि समझौते का कानूनी मसौदा भी लगभग तैयार है तथा बातचीत पूरी होने के करीब पहुंच चुकी है. इसकी घोषणा जल्द ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प करेंगे.

अमेरिका की टैरिफ नीति की स्पष्टता से देरी

राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों इस समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रयासरत हैं. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि समझौते पर हस्ताक्षर की समय-सीमा काफी हद तक अमेरिकी टैरिफ ढांचे को लेकर स्पष्टता पर निर्भर करेगी. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व शुल्क व्यवस्था को निरस्त किए जाने के बाद भविष्य की टैरिफ नीति को लेकर कुछ अनिश्चितता बनी हुई है. ऐसे में वार्ताकारों के लिए यह समझना आवश्यक है कि अमेरिका की नई शुल्क व्यवस्था कैसी होगी, ताकि समझौते को औपचारिक रूप दिया जा सके.

वाणिज्य सचिव ने यह भी कहा कि भारत एक साथ कई देशों और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ताओं में शामिल है. इनमें से कुछ समझौतों की समीक्षा जारी है और आने वाले सप्ताहों तथा महीनों में इन पर बातचीत और तेज होने की उम्मीद है.