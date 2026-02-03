India US Trade Deal: क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप की शर्त पूरी करने में क्या दिक्कतें, आगे क्या होगा
India US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी हुई ट्रेड डील पूरी हो गई है. लेकिन ट्रंप ने रूस से तेल न खरीदने की शर्त रखी है. अब सवाल यह है कि क्या PM मोदी इस शर्त को पूरा कर पाएंगे?
भारत और अमेरिका के बीच हुए नए व्यापार समझौते के बाद रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद करने से भारत के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकता हैं. रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 3 फरवरी 2026 को अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत हाल के महीनों में रूस से क्रूड ऑयल की खरीद पहले से ही कम कर रहा है, लेकिन सभी खरीद को एकदम रोकना आर्थिक विकास के लिए बहुत परेशान वाला होगा. इससे आपूर्ति में कमी आ सकती है, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और मुद्रास्फीति पर असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है.
भारत तुरंत रूसी तेल की खरीद बंद नहीं करेगा
मूडीज ने अपनी टिप्पणी में साफ कहा है कि पूरी तरह गैर-रूसी तेल की ओर जाना वैश्विक आपूर्ति को और तंग कर सकता है, जिससे कीमतें ऊपर जाएंगी और भारत जैसे बड़े आयातक देश में महंगाई बढ़ने का खतरा रहेगा. एजेंसी ने कहा कि भारत आर्थिक विकास में परेशानी से बचने के लिए तुरंत सभी रूसी खरीद बंद करने की संभावना नहीं रखता.
यह टिप्पणी उस व्यापार समझौते के लिए आई है, जिसमें अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत रूसी तेल की खरीद बंद करेगा और वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा. ट्रंप ने कहा था कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से ज्यादा के सामान खरीदेगा, जिसमें ऊर्जा भी शामिल है. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया में सिर्फ टैरिफ कम होने की बात की और रूसी तेल बंद करने का कोई जिक्र नहीं किया.
भारत ने खरीद बंद करने पर सहमति दी: अमेरिका
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि रूसी तेल खरीद की वजह से लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत का पैनाल्टी टैरिफ हटा दिया गया है और भारत ने ऐसी खरीद बंद करने पर सहमति दी है. लेकिन मूडीज का एनालिसिस बताता है कि भारत इस बदलाव को धीरे-धीरे लागू करेगा, क्योंकि तुरंत बदलाव से ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है.
इस समझौते से रत्न, आभूषण, कपड़ा और परिधान जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्यात को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है. समझौते की घोषणा के बाद शेयर बाजार में तेजी आई, निफ्टी में करीब 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और रुपया मजबूत होकर 90.40 प्रति डॉलर पर पहुंचा.
भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरेंगे
दोनों देशों के बीच यह समझौता पिछले तनाव को कम करता है और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा, जिसका लक्ष्य 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचना है. लेकिन रूसी तेल पर निर्भरता कम करने का फैसला भारत की ऊर्जा जरूरतों और वैश्विक बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा. मूडीज का कहना है कि भारत सावधानी से कदम उठाएगा ताकि विकास और महंगाई पर असर कम हो. आने वाले समय में इस पर और स्पष्टता आ सकती है.
