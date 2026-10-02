भारत-US ट्रेड डील लगभग फाइनल? PM मोदी-ट्रंप के बीच फिर जल्दी हो सकती है बात

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही व्यापार समझौते की बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर ने कहा कि दोनों देश समझौते के बाकी मुद्दों को सुलझाने पर तेजी से काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही फिर फोन पर बातचीत कर सकते हैं और वार्ता की प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं.

जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से इतर ग्रीर ने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते को पूरा करने की कोशिश जारी है. उनके मुताबिक, दोनों पक्षों ने उन प्रमुख मुद्दों की पहचान कर ली है, जिन पर अभी सहमति बनना बाकी है. ग्रीर ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ हुई बैठक को भी सकारात्मक बताया. उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया कि समझौते की घोषणा तत्काल होने की उम्मीद नहीं है.

मोदी-ट्रंप के बीच हुई बातचीत

ग्रीर ने बताया कि मोदी और ट्रंप के बीच गुरुवार सुबह व्यापार समेत कई मुद्दों पर रचनात्मक बातचीत हुई. दोनों नेताओं के बीच जल्द एक और फोन कॉल होने की संभावना है. इसमें व्यापार समझौते की स्थिति और आगे की राह पर चर्चा हो सकती है.

पीयूष गोयल ने अमेरिकी प्रतिनिधि से की मुलाकात

पीयूष गोयल ने बुधवार को मिलवॉकी में ग्रीर से मुलाकात की थी. वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, चर्चा का उद्देश्य दोनों देशों के लिए लाभकारी अंतरिम व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देना था. यह बातचीत 7 फरवरी को जारी भारत-अमेरिका संयुक्त बयान में तय रूपरेखा के तहत हो रही है.

2025 में टूट गई थी व्यापार वार्ता

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता लंबे समय से उतार-चढ़ाव से गुजरती रही है. 2025 में बातचीत रुकने के बाद अगस्त में अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था. इसमें रूस से भारत की तेल खरीद के जवाब में लगाया गया 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल था. इसके बाद दोनों देशों ने बातचीत दोबारा आगे बढ़ाई. 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान में व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा सामने आई. उस समय ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका भारत पर अपने पारस्परिक टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा, जबकि भारत अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क कम करेगा.

प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले भारत चाहता है बेहतर स्थिति

समझौते के पहले चरण को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है. अमेरिकी टैरिफ नीति में बाद के बदलावों ने भी बातचीत को लंबा खींचा. 24 सितंबर को पीयूष गोयल ने कहा था कि समझौता लगभग तैयार है और इसे लागू करने के लिए भारत को अमेरिकी बाजार में अपने प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले उचित अवसर मिलना जरूरी है. इनमें आसियान देश, चीन और बांग्लादेश शामिल हैं.