'भारत जैसा कोई नहीं, पीएम मोदी-ट्रंप की दोस्ती रियल', तारीफों के पुल बांध सर्जियो गोर ने दिया ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट
India US Relations: भारत में कार्यभार संभालने के बाद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होने जा रही है.
India US Relations: भारत में अमेरिकी राजदूत का पद संभालने के बाद सर्जियो गोर ने भारत–अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती का भी जिक्र किया.
सर्जियो गोर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती रियल है. गोर ने पीएम मोदी को ट्रंप का 'Dear Friend' बताया और कहा कि दोनों नेताओं के बीच आपसी विश्वास और सम्मान है.
सर्जियो गोर ने किया बड़ा ऐलान
उन्होंने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाली नई वैश्विक पहल पैक्ससिलिका (Pax Silica) में भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए अगले महीने आमंत्रित किया जाएगा. इस घोषणा को दोनों देशों के बीच तकनीक, सप्लाई चेन और रणनीतिक सहयोग के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.
#WATCH दिल्ली: भारत में अमेरिकी राजदूत का पद संभालने के बाद सर्जियो गोर ने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अगले महीने भारत को पैक्ससिलिका में पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 12, 2026
उन्होंने कहा, "...मैं आज आपके साथ एक नई पहल भी साझा करना… pic.twitter.com/EIbaVX4egS
क्या है पैक्ससिलिका
सर्जियो गोर ने बताया कि पैक्ससिलिका अमेरिका द्वारा पिछले महीने शुरू की गई एक नई रणनीतिक पहल है. इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा इनपुट, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी एक सुरक्षित, समृद्ध और इनोवेशन-आधारित सिलिकॉन सप्लाई चेन तैयार करना है. उन्होंने बताया कि इस पहल में पहले ही जापान, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और इजरायल शामिल हो चुके हैं और अब भारत को भी इस समूह का पूर्ण सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.
ट्रेड डील पर बातचीत जारी
भारत–अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सर्जियो गोर ने कहा कि दोनों देशों के बीच इस विषय पर लगातार बातचीत चल रही है. उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस डील को अंतिम रूप देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और अगली औपचारिक बातचीत कल होने वाली है.
भारत की तारीफ करते हुए किया पहले दौरे का जिक्र
राजदूत गोर ने भारत की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा, 'नमस्ते, यहां होना एक महान अनुभव है. भारत और अमेरिका की साझेदारी को अगले स्तर तक ले जाना हमारा लक्ष्य है.' उन्होंने बताया कि उनका पहला भारत दौरा साल 2023 में हुआ था, जब उन्होंने जयपुर, रणथंभौर और पंजाब की यात्रा की थी. उन्होंने कहा कि भारत के लोग बेहद मित्रवत हैं और 'Incredible India' वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है.
