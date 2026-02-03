हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndia US Trade Deal: 500 बिलियन डॉलर का सौदा, रूस से तेल न खरीदने की शर्त, भारत-अमेरिका ट्रेड डील से जुड़ी हर बड़ी बात

India US Trade Deal: 500 बिलियन डॉलर का सौदा, रूस से तेल न खरीदने की शर्त, भारत-अमेरिका ट्रेड डील से जुड़ी हर बड़ी बात

India US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस ट्रेड डील का इंतजार था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी घोषणा कर दी. ट्रंप ने कहा कि भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 03 Feb 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते की घोषणा हुई है, जो दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा दे सकती है. यह खबर 2 फरवरी 2026 को सामने आई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट डालकर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत के बाद यह सौदा हुआ है और यह तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है.

ट्रंप ने टैरिफ घटाते हुए रूस से तेल न खरीदने की हिदायत दी

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में विस्तार से बताया कि अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके अलावा, रूसी तेल की खरीदारी की वजह से पहले लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत का पैनाल्टी टैरिफ भी हटा दिया जाएगा. इस तरह कुल टैरिफ पहले लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच गया था, लेकिन अब यह 18 प्रतिशत रह जाएगा. ट्रंप का दावा है कि भारत अब रूसी तेल की खरीद बंद कर देगा और इसके बजाय वेनेजुएला से ज्यादा तेल और ऊर्जा खरीदेगा. उन्होंने कहा कि इससे रूस-यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म करने में मदद मिलेगी.

ट्रंप ने आगे लिखा कि भारत अमेरिका से ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पाद, कोयला और अन्य सामानों की 500 अरब डॉलर से ज्यादा की खरीद करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि भारत अमेरिकी सामान पर अपने टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा. ट्रंप ने मोदी को अच्छा दोस्त बताया और कहा कि भारत अब अमेरिकी सामान ज्यादा स्तर पर खरीदेगा.

PM मोदी ने ट्रंप की घोषणा का क्या जवाब दिया?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा और वे खुश हैं कि भारत निर्मित उत्पादों पर अब 18 प्रतिशत का कम टैरिफ लगेगा. PM मोदी ने भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से ट्रंप को इस शानदार घोषणा के लिए धन्यवाद दिया.

उन्होंने कहा कि दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र जब साथ मिलकर काम करेंगे तो लोगों को बहुत फायदा होगा और आपसी सहयोग के नए अवसर खुलेंगे. PM मोदी ने ट्रंप की नेतृत्व क्षमता की तारीफ की और कहा कि यह वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए जरूरी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों की साझेदारी अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचेगी.

रूस से तेल न खरीदने का जिक्र नहीं

हालांकि PM मोदी के बयान में सिर्फ टैरिफ में कटौती की बात है. रूसी तेल बंद करने, 500 अरब डॉलर की खरीद या अपने टैरिफ को शून्य करने जैसी बातों का कोई साफ जिक्र नहीं है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस सौदे को जीत-जीत वाला बताया और कहा कि यह दोनों देशों के नागरिकों और उद्योगों को फायदा पहुंचाएगा.

अमेरिकी पक्ष से व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि रूसी तेल से जुड़े दंडात्मक टैरिफ हटाए जा रहे हैं. अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने भी सौदे का स्वागत किया और कहा कि इससे औद्योगिक सहयोग गहराएगा और महत्वपूर्ण खनिजों और टेक्नोलॉजी में संयुक्त परियोजनाएं तेज होंगी.

500 अरब डॉलर की खरीदारी क्यों मुश्लिक है?

अमेरिका से 500 अरब डॉलर की खरीद भारत के लिए इसलिए कठिन है क्योंकि मौजूदा व्यापार स्तर बहुत कम है. FY25 में भारत का अमेरिकी आयात सिर्फ 45.69 अरब डॉलर रहा और दोनों देशों का कुल व्यापार 132.2 अरब डॉलर था. ऐसे में एक वित्त वर्ष में 500 अरब डॉलर की खरीद न तो स्पष्ट है, न ही व्यावहारिक लगती है.

बीते एक साल से भारत-अमेरिका के बीच अनबन थी

यह समझौता पिछले एक साल से चल रही तनावपूर्ण बातचीत के बाद आया है. पिछले फरवरी में PM मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद वार्ताएं शुरू हुई थीं, जिसमें छह औपचारिक दौरे और कई अनौपचारिक चर्चाएं हुईं. रूसी तेल खरीद, आप्रवासन नियम, रक्षा संबंध और अन्य मुद्दों पर मतभेद थे. अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगा दिया था. लेकिन अब भारतीय निर्यातकों के लिए यह बड़ी राहत है क्योंकि टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामान अब अमेरिका में सस्ते होंगे और ज्यादा बिक सकेंगे. दोनों नेता इसे दोस्ती और सम्मान के आधार पर देख रहे हैं. आने वाले दिनों में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

Published at : 03 Feb 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
America Donald Trump PM Modi INDIA DONALD Trump Trump Tariff India US Trade Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बिल लाने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब कह रहे- 'इंडिया से...'
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बिल लाने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब कह रहे- 'इंडिया से...'
बिहार
Bihar Budget Live: विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह, नीतीश कुमार का पैर छूकर लिया आशीर्वाद, RJD का CM पर हमला
विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह, नीतीश कुमार का पैर छूकर लिया आशीर्वाद, RJD का CM पर हमला
इंडिया
India US Trade Deal Live: अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी बोले- 'देश के लिए बहुत अच्छा', आज दोनों देशों की मीटिंग
Live: अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी बोले- 'देश के लिए बहुत अच्छा', आज दोनों देशों की मीटिंग
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा उम्र के 5 खिलाड़ी कौन? एक की उम्र 43 साल
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा उम्र के 5 खिलाड़ी कौन? एक की उम्र 43 साल
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal: Tariff डील के पीछे Donald Trump की साजिश? वरिष्ठ पत्रकार का बड़ा खुलासा! | PM
India-US Trade Deal: Tariff डील के बाद सोना चांदी के रेट में उछाल | Silver Gold Price High | Trump
Lucknow News: मुस्लिम बच्ची की गुहार पर CM Yogi का जवाब हो गया वायरल | UP | Breaking | ABP News
India-US Trade Deal: 'PM Modi सबसे अच्छे दोस्त..', व्यपार समझौते के बाद बोले Donald Trump | Tariff
Delhi में बंग भवन के बाहर पुलिस वालों से Mamata Banerjee की बहस, 'लोगों को धमकाया जा रहा' | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बिल लाने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब कह रहे- 'इंडिया से...'
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बिल लाने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब कह रहे- 'इंडिया से...'
बिहार
Bihar Budget Live: विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह, नीतीश कुमार का पैर छूकर लिया आशीर्वाद, RJD का CM पर हमला
विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह, नीतीश कुमार का पैर छूकर लिया आशीर्वाद, RJD का CM पर हमला
इंडिया
India US Trade Deal Live: अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी बोले- 'देश के लिए बहुत अच्छा', आज दोनों देशों की मीटिंग
Live: अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी बोले- 'देश के लिए बहुत अच्छा', आज दोनों देशों की मीटिंग
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा उम्र के 5 खिलाड़ी कौन? एक की उम्र 43 साल
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा उम्र के 5 खिलाड़ी कौन? एक की उम्र 43 साल
बॉलीवुड
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री! किरदार को लेकर भी हुआ खुलासा
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री!
स्पोर्ट्स
U19 World Cup 2026 Live Streaming: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग
U19 World Cup 2026 Live Streaming: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग
हेल्थ
बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं सर्दी-खांसी की दवा, जानें इससे सेहत को कितना नुकसान?
बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं सर्दी-खांसी की दवा, जानें इससे सेहत को कितना नुकसान?
यूटिलिटी
राशन कार्ड खो गया है तो इस तरह दोबारा बनवाएं, जान लें पूरा प्रोसेस
राशन कार्ड खो गया है तो इस तरह दोबारा बनवाएं, जान लें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget