भारत-अमेरिका ट्रेड डील का काउंटडाउन! जयशंकर ने बता दिया सीक्रेट, बोले- 'बहुत जल्द...'

India-US trade deal: भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौता अब अंतिम चरण में पहुंच गया है और इसे बहुत जल्द पूरा किए जाने की उम्मीद है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को वॉशिंगटन यात्रा से लौटने के बाद यह बात कही.

यह बयान ऐसे समय आया है, जब कुछ दिन पहले ही दोनों देशों ने भारतीय सामान पर अमेरिकी टैरिफ कम करने पर सहमति जताई है. माना जा रहा है कि इस समझौते के बाद भारत-अमेरिका रिश्तों में एक नया दौर शुरू होगा.

वॉशिंगटन दौरे के बाद बड़ा बयान

एस. जयशंकर अमेरिका में अहम खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) पर हुई मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल होने गए थे. इस दौरान उन्होंने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की और व्यापार व आर्थिक सहयोग पर बातचीत की. जयशंकर ने बताया कि इस व्यापार समझौते का काम वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल देख रहे हैं और समयसीमा को लेकर उनके पास अभी पक्की जानकारी नहीं है.

सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, “अमेरिका की यात्रा सकारात्मक और उपयोगी रही. भारत-अमेरिका का ऐतिहासिक व्यापार समझौता अब अंतिम दौर में है और बहुत जल्द पूरा हो जाएगा. इससे दोनों देशों के रिश्तों में नया अध्याय खुलेगा और आगे कई नई संभावनाएं बनेंगी.”

उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है. आने वाले दिनों में रणनीतिक मुद्दों, रक्षा और ऊर्जा पर भी बातचीत देखने को मिलेगी. कुल मिलाकर, दोनों देशों के रिश्तों में अब साफ तौर पर अच्छी गति दिख रही है, खासकर उन महीनों के बाद जब व्यापार से जुड़े मुद्दों पर तनाव देखा गया था.

टैरिफ पर क्या बोले विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अमेरिकी पक्ष ने साफ कर दिया है कि भारतीय सामान पर अंतिम टैरिफ 18% होगा. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सोमवार को हुई फोन बातचीत के बाद आए बयानों का हवाला देते हुए कहा कि पीएम ने भी बताया था कि भारतीय उत्पाद अब 18% के कम टैरिफ पर अमेरिका भेजे जाएंगे.

रणधीर जायसवाल ने कहा, “यह व्यापार समझौता हमारे निर्यात को बड़ा बढ़ावा देगा. इससे भारत के श्रम-आधारित उद्योगों को फायदा होगा, नए रोजगार के मौके बनेंगे और देश में विकास व समृद्धि आएगी.”

पहला चरण में होगा यह समझौता

मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि 18% का यह कम टैरिफ तब लागू होगा, जब सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी और दोनों देश समझौते को अंतिम रूप दे देंगे. यह भारत-अमेरिका के बीच होने वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला चरण होगा.

स्कॉट बेसेंट के साथ बैठक में जयशंकर ने दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की. वहीं, मार्को रुबियो के साथ हुई बातचीत में व्यापार, ऊर्जा, परमाणु, रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और तकनीक जैसे मुद्दे शामिल रहे. दोनों पक्षों ने साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग तंत्रों की जल्द बैठक करने पर भी सहमति जताई.

संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बरकरार

इस पूरे मामले से जुड़े लोगों ने यह भी बताया कि भारत की ओर से अमेरिकी सामान पर टैरिफ शून्य किए जाने की संभावना कम है. भारत ने कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अपने हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम सुनिश्चित किए हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच लगातार संपर्क, जिसमें नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की बैठकें भी शामिल हैं, इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारत और अमेरिका कई क्षेत्रों में रिश्तों को फिर से संतुलित और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके.