स्टार्मर के दौरे के दौरान 4,200 करोड़ की मिसाइल का करार, भारतीय सेना करेगी इस्तेमाल

इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के भारत दौरे के दौरान, दोनों देशों के बीच 350 मिलियन पाउंड (करीब 4200 करोड़) एक बड़ा मिसाइल करार हुआ है. करार के तहत, इंग्लैंड में बनी लाइटवेट मल्टीरोल मिसाइल (LMM) भारतीय सेना को मिलेगी. साथ ही भारत और इंग्लैंड के बीच हुए डिफेंस करार के तहत भारतीय वायुसेना के पायलट, UK के रॉयल एयर फोर्स में इंस्ट्रक्टर की तरह तैनात किए जाएंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने और साझा हथियार बनाने को लेकर करार हुआ. भारतीय सेना, इन मिसाइल का इस्तेमाल एयर डिफेंस में करेगी. इंग्लैंड के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, यूरोप की बड़ी कंपनी थेल्स इन मिसाइल (और इनके लॉन्चर) का उत्पादन नॉर्दन आयरलैंड के बेलफास्ट में एक प्लांट लगाकर करेगी. इस प्लांट में करीब 700 लोगों को रोजगार मिलेगा.

छह किलोमीटर तक LMM लगा सकता है सटीक निशाना

LMM का इस्तेमाल, टैंक और आर्मर्ड व्हीकल पर किया जाता है ताकि दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और दूसरे हवाई खतरों से मुकाबले के लिए किया जाता है. इस मिसाइल की रेंज करीब छह किलोमीटर है और इसका निशाना बेहद सटीक माना जाता है.

यूके से करार के बाद बोले पीएम मोदी

करार के बाद, पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत होने का जिक्र किया और बताया कि भारत और इंग्लैंड की डिफेंस इंडस्ट्री एक दूसरे से जुड़ रही हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इंग्लैंड की रॉयल एयर फोर्स में भारतीय फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर के तौर पर तैनात होंगे.

भारत और यूके की नौसेना अरब सागर में कर रहे साझा युद्धाभ्यास ‘कोंकण’

स्टार्मर का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रॉयल (ब्रिटिश) नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस वेल्स, अरब सागर में 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक भारतीय नौसेना के साथ साझा युद्धाभ्यास ‘कोंकण’ कर रहा है. भारतीय नौसेना की तरफ से विमान-वाहक युद्धपोत INS विक्रांत इस एक्सरसाइज का नेतृत्व कर रहा है. खास बात ये है कि इस बार कोंकण एक्सरसाइज में रॉयल नेवी के साथ जापान और नॉर्वे के जंगी जहाज भी हिस्सा ले रहे हैं.

इस साल दो चरणों में हो रहा कोंकण एक्सरसाइज

भारतीय नौसेना के मुताबिक, इस वर्ष कोंकण एक्सरसाइज दो चरणों में की जा रही है. पहला चरण हार्बर में है और दूसरा समंदर में. एक्सरसाइज के समुद्री चरण में दोनों देशों के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप (CSG), एंटी-एयर, एंटी-सरफेस और एंटी-सबमरीन ड्रिल सहित फ्लाइंग ऑपरेशन्स को आयोजित किया जा रहा है. दोनों देशों की नौसेनाओं के एयरक्राफ्ट कैरियर, डेस्ट्रोयर, फ्रिगेट, पनडुब्बियां और फाइटर जेट इन ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं.

कोंकण एक्सरसाइज के बाद, 14 अक्टूबर को एचएमएस वेल्स भारतीय वायुसेना के साथ पश्चिमी तट पर एक दिवसीय युद्धाभ्यास करेगा. इंग्लैंड के प्रधानमंत्री स्टार्मर दो दिवसीय (8-9 अक्टूबर) दौरे पर भारत में हैं. इस दौरान भारत और इंग्लैंड के द्विपक्षीय संबंध और सामरिक साझेदारी मजबूत हुए हैं.

