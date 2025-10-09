हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियास्टार्मर के दौरे के दौरान 4,200 करोड़ की मिसाइल का करार, भारतीय सेना करेगी इस्तेमाल

स्टार्मर के दौरे के दौरान 4,200 करोड़ की मिसाइल का करार, भारतीय सेना करेगी इस्तेमाल

India-UK Defence Deal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में और ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर की पहली भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने और साझा हथियार बनाने को लेकर करार हुआ.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 09 Oct 2025 08:29 PM (IST)
Preferred Sources

इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के भारत दौरे के दौरान, दोनों देशों के बीच 350 मिलियन पाउंड (करीब 4200 करोड़) एक बड़ा मिसाइल करार हुआ है. करार के तहत, इंग्लैंड में बनी लाइटवेट मल्टीरोल मिसाइल (LMM) भारतीय सेना को मिलेगी. साथ ही भारत और इंग्लैंड के बीच हुए डिफेंस करार के तहत भारतीय वायुसेना के पायलट, UK के रॉयल एयर फोर्स में इंस्ट्रक्टर की तरह तैनात किए जाएंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने और साझा हथियार बनाने को लेकर करार हुआ. भारतीय सेना, इन मिसाइल का इस्तेमाल एयर डिफेंस में करेगी. इंग्लैंड के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, यूरोप की बड़ी कंपनी थेल्स इन मिसाइल (और इनके लॉन्चर) का उत्पादन नॉर्दन आयरलैंड के बेलफास्ट में एक प्लांट लगाकर करेगी. इस प्लांट में करीब 700 लोगों को रोजगार मिलेगा.

छह किलोमीटर तक LMM लगा सकता है सटीक निशाना

LMM का इस्तेमाल, टैंक और आर्मर्ड व्हीकल पर किया जाता है ताकि दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और दूसरे हवाई खतरों से मुकाबले के लिए किया जाता है. इस मिसाइल की रेंज करीब छह किलोमीटर है और इसका निशाना बेहद सटीक माना जाता है.

यूके से करार के बाद बोले पीएम मोदी

करार के बाद, पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत होने का जिक्र किया और बताया कि भारत और इंग्लैंड की डिफेंस इंडस्ट्री एक दूसरे से जुड़ रही हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इंग्लैंड की रॉयल एयर फोर्स में भारतीय फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर के तौर पर तैनात होंगे.

भारत और यूके की नौसेना अरब सागर में कर रहे साझा युद्धाभ्यास कोंकण

स्टार्मर का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रॉयल (ब्रिटिश) नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस वेल्स, अरब सागर में 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक भारतीय नौसेना के साथ साझा युद्धाभ्यास ‘कोंकण’ कर रहा है. भारतीय नौसेना की तरफ से विमान-वाहक युद्धपोत INS विक्रांत इस एक्सरसाइज का नेतृत्व कर रहा है. खास बात ये है कि इस बार कोंकण एक्सरसाइज में रॉयल नेवी के साथ जापान और नॉर्वे के जंगी जहाज भी हिस्सा ले रहे हैं.

इस साल दो चरणों में हो रहा कोंकण एक्सरसाइज

भारतीय नौसेना के मुताबिक, इस वर्ष कोंकण एक्सरसाइज दो चरणों में की जा रही है. पहला चरण हार्बर में है और दूसरा समंदर में. एक्सरसाइज के समुद्री चरण में दोनों देशों के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप (CSG), एंटी-एयर, एंटी-सरफेस और एंटी-सबमरीन ड्रिल सहित फ्लाइंग ऑपरेशन्स को आयोजित किया जा रहा है. दोनों देशों की नौसेनाओं के एयरक्राफ्ट कैरियर, डेस्ट्रोयर, फ्रिगेट, पनडुब्बियां और फाइटर जेट इन ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं.

कोंकण एक्सरसाइज के बाद, 14 अक्टूबर को एचएमएस वेल्स भारतीय वायुसेना के साथ पश्चिमी तट पर एक दिवसीय युद्धाभ्यास करेगा. इंग्लैंड के प्रधानमंत्री स्टार्मर दो दिवसीय (8-9 अक्टूबर) दौरे पर भारत में हैं. इस दौरान भारत और इंग्लैंड के द्विपक्षीय संबंध और सामरिक साझेदारी मजबूत हुए हैं.

यह भी पढे़ंः इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 09 Oct 2025 08:29 PM (IST)
Tags :
Britain PM Modi Keir Starmer INDIA India-UK Defence Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
राजस्थान
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
विश्व
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी टीम इंडिया? बुमराह समेत ये खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी टीम इंडिया? बुमराह समेत ये खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA में 'सकारात्मक' बैठक, Chirag Paswan और Nityanand Rai मिले!
Bihar Election 2025: RJD पर 'गुंडागर्दी' के आरोप, Nitish Kumar के 'दल बदलू' होने पर भी चर्चा!
Bihar Election 2025: शराबबंदी से बिहार को 29-30 हज़ार करोड़ का घाटा, नेताओं पर गंभीर आरोप!
Jansuraj ने जैसे ही बांटे Ticket, Prashant Kishore का भारी विरोध… |ABP LIVE
Bihar Politics: Chirag Paswan और Tejashwi Yadav के दांव से गरमाई सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
राजस्थान
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
विश्व
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी टीम इंडिया? बुमराह समेत ये खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी टीम इंडिया? बुमराह समेत ये खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर
बॉलीवुड
कश्मीरा शाह की 8 तस्वीरें: 52 साल की उम्र में बिकनी पहन कहर ढहाती हैं गोविंदा के परिवार की बहू
कश्मीरा शाह की 8 तस्वीरें: 52 साल की उम्र में बिकनी पहन कहर ढहाती हैं गोविंदा के परिवार की बहू
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
शिक्षा
JNU में महिला छात्रों और शिक्षकों की संख्या में बड़ी गिरावट, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
JNU में महिला छात्रों और शिक्षकों की संख्या में बड़ी गिरावट, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
रिलेशनशिप
Karwa Chauth Beauty Hacks: करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget