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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाप्रशांत महासागर में अलनीनो, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान, भारत में 'आफत'

प्रशांत महासागर में अलनीनो, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान, भारत में 'आफत'

मौसम विभाग के मुताबिक देश के सामने इस समय 2 बड़े मौसमी खतरे हैं. पहला अल-नीनो और दूसरा है अर्नब साइक्लोन. इनके चलते भारत के तटीय राज्यों में बड़ी आफत आ सकती है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 21 Sep 2026 08:08 AM (IST)
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भारत के कई हिस्‍सों में मौसम लगातार बदल रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक देश पर इस समय दो बड़े मौसमी खतरे हैं. पहला अल-नीनो और दूसरा है अर्नब साइक्लोन. प्रशांत महासागर में अल-नीनो के मजबूत होने के चलते सूखा और अकाल जैसे हालात बनने की गंभीर आशंका है. दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर अगर स्‍ट्रॉन्‍ग होकर डीप डिप्रेशन में तब्‍दील होता है तो भारत के कई राज्‍य अर्नब चक्रवात की चपेट में आ सकते हैं. 

IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के प्रभाव से देश के कई हिस्सों में अगले 5-6 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. अंडमान सागर में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अगले 2 दिनों में और मजबूत होगा, जिसके 21 सितंबर को डिप्रेशन और 22 सितंबर को डीप डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है. 23 सितंबर तक ये आंध्र प्रदेश-दक्षिण ओडिशा तट के पास पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है. 

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तटीय राज्यों में भारी बारिश
मौसम विभाग ने दक्षिण ओडिशा और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में 23-24 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी 24 सितंबर को अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 23 से 25 सितंबर और विदर्भ में 24 और 25 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

IMD ने जारी किया अलर्ट
IMD ने दक्षिण ओडिशा और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के लिए विशेष रूप से सतर्क रहने की चेतावनी दी है. दोनों क्षेत्रों में 23-24 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. ओडिशा में 23-24 सितंबर को 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और झोंकों के साथ इनकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है. 23 सितंबर को दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों के पास 55-65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. दक्षिण आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तटों पर भी 23-24 सितंबर के दौरान तेज हवाएं चलने की संभावना है.

भारी से भारी बारिश की संभावना
पूर्वी भारत में अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और गंगीय पश्चिम बंगाल में 20-26 सितंबर के बीच भारी बारिश की संभावना है. झारखंड, ओडिशा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल-सिक्किम में 22-26 सितंबर के दौरान बारिश बढ़ सकती है. बिहार में 24-26 सितंबर के बीच भारी बारिश होने का अनुमान है. गंगीय पश्चिम बंगाल में 22-25 सितंबर के बीच भारी बारिश हो सकती है.उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 25 सितंबर को बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 21 Sep 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
IMD India Weather El Nino Cyclone Arnab
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