'साइबर फ्रॉड मामलों में टॉप के देशों भारत', एक्सपर्ट्स ने बताया क्या नहीं करनी है गलती

भारत साइबर फ्रॉड के मामले में दुनिया में टॉप पर है. ऐसा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मोहम्मद अब्दुल जब्बार ने कहा है. उन्होंने कहा है कि भारत में हर साल कई तरह के साइबर फ्रॉड होते हैं.

उन्होंने बताया, “OTP, वीडियो लिंक, इमेज लिंक, फ्रॉड में बहुत आम हैं. OTP, वीडियो लिंक, मोबाइल नंबर के इमेज लिंक, अगर कोई विक्टिम उस लिंक पर क्लिक करता है या OTP शेयर करता है तो उसे नुकसान हो सकता है. लिंक साइबर क्राइम का ज़्यादा डरावना हिस्सा हैं, क्योंकि आम तौर पर फ्रॉड करने वाले को आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस मिल जाता है. वे आपके अकाउंट के फोटो और वीडियो एक्सेस कर सकते हैं."

'कॉल फ्रॉड क्राइम है'

उन्होंने आगे कहा कि कॉल फ्रॉड भी एक क्रिमिनल कॉल है, लेकिन मोबाइल होल्डर से बात नहीं करता, ऐसी कॉल तुरंत डिस्कनेक्ट हो जानी चाहिए. नहीं तो वे 2 से 3 मिनट में आपका मोबाइल हैक कर लेंगे.

'AI के जरिए होने वाले फ्रॉड'

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले फ्रॉड के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि आजकल फ्रॉड करने वाले आपके परिवार के सदस्यों की आवाज में कॉल करके फ्रॉड करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. अमाउंट फॉरवर्ड करने के लिए कह रहे हैं. ऐसे में ऐसी कॉल पर एक्शन लेने से पहले वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए.

'सीनियर सिटीजन निशाने पर'

उन्होंने कहा कि हर उम्र के लोग, खासकर बुज़ुर्ग और रिटायर्ड लोग, आम तौर पर धोखेबाजों का निशाना होते हैं. इसके अलावा पढ़े-लिखे और बेरोजगार लोग भी धोखेबाजों का आम निशाना होते हैं. हमें जागरूक होना चाहिए और लोगों और बुज़ुर्गों को ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए एजुकेट करना चाहिए.

पीड़ित ने सुनाई आपबीती

एक पीड़ित सैयद यूसुफ ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि हाल ही में मुझे मेरे दोस्त के मोबाइल नंबर पर एक WhatsApp मैसेज मिला, जिसमें 48,000 की रकम तुरंत फॉरवर्ड करने के लिए कहा गया था. जब मैंने उससे क्रॉस चेक किया तो उसने मुझे बताया कि उसकी WhatsApp और Facebook ID हैक हो गई है, कोई भी रकम फॉरवर्ड न करें.