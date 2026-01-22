हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्रोएशिया में भारतीय दूतावास में घुसपैठ पर भारत सख्त, MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्रोएशिया को दी नसीहत

क्रोएशिया में भारतीय दूतावास में घुसपैठ पर भारत सख्त, MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्रोएशिया को दी नसीहत

MEA Statement: भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्रोएशिया में भारत के दूतावास पर हुई तोड़फोड़ को लेकर बयान जारी किया है. भारत ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और सजा दिलाने की मांग की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 22 Jan 2026 04:45 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में अपने दूतावास पर घुसपैठ और तोड़फोड़ की घटना की कड़ी निंदा की है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा है कि यह घटना एंटी-इंडिया एलिमेंट्स यानी भारत-विरोधी तत्वों ने की है. भारत ने क्रोएशियाई अधिकारियों से मांग की है कि वे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.

भारत विरोधी तत्वों को सजा देने की मांग

22 जनवरी 2026 को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'हम क्रोएशिया के जाग्रेब में हमारे दूतावास पर घुसपैठ और तोड़फोड़ की कड़ी निंदा करते हैं, जो भारत-विरोधी तत्वों ने की है.'

वीएना कन्वेंशन के मुताबिक, कूटनीतिक परिसर इन्वाइलेबल (नुकसान न पहुंचाने वाली जगह) होते हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेजबान देश की होती है. इसलिए भारत ने इस मामले को नई दिल्ली और  जाग्रेब दोनों जगहों पर क्रोएशियाई अधिकारियों के साथ मजबूती से उठाया है. भारत ने मांग की है कि अपराधियों को उनके 'घृणित और गैरकानूनी कार्यों' के लिए जवाबदेह ठहराया जाए.

रणधीर जायसवाल ने X पर बयान जारी करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं उन लोगों के चरित्र और मंशा को उजागर करती हैं जो इस साजिश के पीछे हैं. भारत ने दुनिया भर के कानून प्रवर्तन अधिकारियों से भी ऐसी हरकतों पर नजर रखने की अपील की है.

क्रोएशिया सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी?

घटना के बारे में अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं बताए गए हैं, जैसे कि ठीक कब हुई, कितना नुकसान हुआ या किस तरह की तोड़फोड़ की गई. रिपोर्ट्स में सिर्फ इतना कहा गया है कि यह घुसपैठ और तोड़फोड़ की घटना थी. क्रोएशिया सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

यह घटना अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि वीएना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस के तहत दूतावासों को विशेष सुरक्षा मिलती है. भारत ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.

Published at : 22 Jan 2026 04:45 PM (IST)
MEA CROATIA Indian Embassy Randheer Jaiswal Vienna Convention Croatia Indian Embassy Randheer Jayaswal Statement
