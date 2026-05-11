हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादुश्मन पाकिस्तान से लेकर चीन तक... भारत की जद में हर कोना, जानें क्या है मिशन दिव्यास्त्र?

दुश्मन पाकिस्तान से लेकर चीन तक... भारत की जद में हर कोना, जानें क्या है मिशन दिव्यास्त्र?

India Agni-5 Missile: भारत की एडवांस्ड अग्नि-5 मिसाइल देश की सबसे आधुनिक और शक्तिशाली सामरिक मिसाइलों में गिनी जाती है. रक्षा मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि देश की रक्षा तैयारियों को और मजबूत करेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 11 May 2026 09:53 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने 8 मई 2026 को ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से MIRV तकनीक से लैस एडवांस्ड अग्नि मिसाइल ‘दिव्यास्त्र’ का सफल परीक्षण किया. "मिशन दिव्यास्त्र" की मिसाइल ने अलग-अलग लक्ष्यों पर कई पेलोड्स के साथ सटीक वार क्षमता दिखाई. 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली इस मिसाइल ने भारत की सामरिक ताकत का बड़ा प्रदर्शन किया.

यह एडवांस्ड अग्नि मिसाइल Multiple Independently Targeted Re-Entry Vehicle यानी MIRV तकनीक से लैस है. इस तकनीक की मदद से एक ही मिसाइल कई अलग-अलग लक्ष्यों पर एक साथ वार कर सकती है. परीक्षण के दौरान मिसाइल की पूरी उड़ान और सभी पेलोड्स की ट्रैकिंग ग्राउंड और जहाज आधारित कई ट्रैकिंग स्टेशनों द्वारा की गई. फ्लाइट डेटा से पुष्टि हुई कि परीक्षण के सभी मिशन उद्देश्य पूरी तरह सफल रहे.

इस सफल परीक्षण के साथ भारत ने एक बार फिर यह दिखाया कि वह एक ही मिसाइल सिस्टम से कई रणनीतिक लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर DRDO, भारतीय सेना और रक्षा उद्योग को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि देश की रक्षा तैयारियों को और मजबूत करेगी.

क्या है एडवांस्ड अग्नि-5 मिसाइल?

भारत की एडवांस्ड अग्नि-5 मिसाइल देश की सबसे आधुनिक और शक्तिशाली सामरिक मिसाइलों में गिनी जाती है. ‘मिशन दिव्यास्त्र’ नाम से चर्चित यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है. इसकी सबसे बड़ी खासियत MIRV यानी Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle तकनीक है, जिसके जरिए एक ही मिसाइल कई अलग-अलग लक्ष्यों पर एक साथ वार कर सकती है.

भारत ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण मार्च 2024 और मई 2026 में किया था. यह तीन चरणों वाली सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, जिसमें अत्याधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम लगाए गए हैं. इसकी मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर से अधिक है, जिसे भविष्य में 7,000 किलोमीटर से ज्यादा तक बढ़ाया जा सकता है. इस रेंज के कारण एशिया के बड़े हिस्से के साथ कई अन्य रणनीतिक क्षेत्रों तक इसकी पहुंच संभव हो जाती है.

एडवांस्ड अग्नि-5 करीब 1,650 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकती है और इसमें 3 से 10 तक MIRV वारहेड लगाए जा सकते हैं. इसकी रफ्तार हाइपरसोनिक श्रेणी की है और यह मैक 24 यानी लगभग 29,400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल कर सकती है.

करीब 17.5 मीटर लंबी और 50 हजार किलोग्राम वजनी यह मिसाइल कैनिस्टराइज्ड रोड-मोबाइल लॉन्चर से दागी जाती है. इसका मतलब है कि इसे सड़क मार्ग से कहीं भी ले जाकर तेजी से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसकी सर्वाइवल क्षमता काफी बढ़ जाती है. मिसाइल में एडवांस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, रिंग लेजर जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर जैसे हाई-प्रिसिजन सिस्टम लगाए गए हैं, जो इसे बेहद सटीक बनाते हैं. 

क्या है MIRV तकनीक?

MIRV यानी Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों की बेहद उन्नत तकनीक है. इसकी मदद से एक ही मिसाइल कई अलग-अलग परमाणु वारहेड लेकर उड़ान भर सकती है और अलग-अलग लक्ष्यों पर एक साथ या क्रमवार हमला कर सकती है. यानी एक मिसाइल से दुश्मन के कई शहरों, सैन्य ठिकानों या रणनीतिक केंद्रों को निशाना बनाया जा सकता है.

MIRV तकनीक मुख्य रूप से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM) में इस्तेमाल होती है, जिनकी मारक क्षमता आमतौर पर 5,000 किलोमीटर से अधिक होती है. ऐसी मिसाइलें 3 से लेकर 16 या उससे ज्यादा वारहेड ले जाने में सक्षम हो सकती हैं. इस तकनीक में एक खास “बस मैकेनिज्म” लगाया जाता है, जो अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद अलग-अलग गति और दिशा में वारहेड्स को छोड़ता है. इसके कारण हर वारहेड अलग लक्ष्य की ओर बढ़ता है.

मिसाइल में अत्याधुनिक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, रिंग लेजर जायरोस्कोप और हाई-एक्युरेसी एक्सेलेरोमीटर जैसे गाइडेंस सिस्टम लगे होते हैं, जो सटीक निशाना सुनिश्चित करते हैं. MIRV मिसाइलें आमतौर पर तीन चरणों वाले सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन से संचालित होती हैं, जिससे इन्हें तेजी से लॉन्च किया जा सकता है. इनमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए विशेष पेनिट्रेशन एड्स भी लगाए जाते हैं, जिससे इन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है.

ये भी पढ़ें : दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, अग्निमित्रा को महिला कल्याण... शुभेंदु कैबिनेट में जानें किसे कौन सा मंत्रालय

Published at : 11 May 2026 09:52 PM (IST)
Tags :
DRDO Pakistan CHINA Missile Agni 5
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दुश्मन पाकिस्तान से लेकर चीन तक... भारत की जद में हर कोना, जानें क्या है मिशन दिव्यास्त्र?
दुश्मन पाकिस्तान से लेकर चीन तक... भारत की जद में हर कोना, जानें क्या है मिशन दिव्यास्त्र?
इंडिया
ममता सरकार में मंत्री रहे सुजीत बोस को ED ने किया अरेस्ट, लंबी पूछताछ के बाद एक्शन
ममता सरकार में मंत्री रहे सुजीत बोस को ED ने किया अरेस्ट, लंबी पूछताछ के बाद एक्शन
इंडिया
Telangana News: केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ पॉस्को मामले में SIT गठन, इस IPS अधिकारी को सौंपी जिम्मेदारी, जानें पूरा मामला
केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ पॉस्को मामले में SIT गठन, इस IPS अधिकारी को सौंपी जिम्मेदारी, जानें पूरा मामला
इंडिया
West Bengal: बंगाल में महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए, बस यात्रा भी होगी फ्री, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला
बंगाल में महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए, बस यात्रा भी होगी फ्री, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

सोनम कपूर से शिल्पा शेट्टी तक, जब इन फिल्मी सितारों ने बच्चों को दिए भगवान से जुड़े नाम
थलापति विजय के CM बनते ही Trisha Krishnan का वायरल पोस्ट, “The love is always louder” ने बढ़ाई dating rumours
Splitsvilla फेम Preet Singh ने खोले शो के बड़े secrets, fake fame, प्यार और heartbreak पर खुलकर की बात
Somnath Amrit Mahotsav: PM Modi ने सरदार वल्लभभाई पटेल को किया याद | Gujarat | BJP | Breaking
Somnath Amrit Mahotsav: Air Force planes created a 'heart' from smoke during Somnath festival
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मिडिल ईस्ट में शांति की आखिरी उम्मीद खत्म! यूएस ने ठुकराया ईरान का ऑफर, होर्मुद बंद से तेल की कीमतों में आग
मिडिल ईस्ट में शांति की आखिरी उम्मीद खत्म! यूएस ने ठुकराया ईरान का ऑफर, होर्मुद बंद से तेल की कीमतों में आग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अपनी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील...', सपा सांसद की PM पर अमर्यादित टिप्पणी पर भड़की BJP
'अपनी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील...', सपा सांसद की PM पर अमर्यादित टिप्पणी पर भड़की BJP
आईपीएल 2026
Priyansh Arya ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
प्रियांश आर्य ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
बॉलीवुड
'रणवीर सिंह को 5 और वैनिटी वैन दे दो', गौरव गेरा ने किया 'धुरंधर' एक्टर को डिफेंड, फराह खान का ऐसा था रिएक्शन
'रणवीर सिंह को 5 और वैनिटी वैन दे दो', गौरव गेरा ने किया 'धुरंधर' एक्टर को डिफेंड, फराह खान का ऐसा था रिएक्शन
इंडिया
Explained: किन पार्टियों ने अपने पहले चुनाव में सरकार बनाई? प्रफुल्ल महंत से लेकर विजय थलापति तक पहली बार बने CM
किन पार्टियों ने पहले चुनाव में सरकार बनाई? प्रफुल्ल महंत से विजय थलापति तक पहली बार बने CM
इंडिया
दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, अग्निमित्रा को महिला कल्याण... शुभेंदु कैबिनेट में जानें किसे कौन सा मंत्रालय
दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, अग्निमित्रा को महिला कल्याण... शुभेंदु कैबिनेट में जानें किसे कौन सा मंत्रालय
एग्रीकल्चर
5 हजार का निवेश और 25 हजार की कमाई, गाजर की इस खेती से किसानों ने कमाया मोटा मुनाफा
5 हजार का निवेश और 25 हजार की कमाई, गाजर की इस खेती से किसानों ने कमाया मोटा मुनाफा
हेल्थ
Eye Cancer Risk Factors: आंखों में रहता है दर्द या दिखाई देने लगा है धुंधला तो हल्के में न लें, हो सकता है EYE कैंसर
आंखों में रहता है दर्द या दिखाई देने लगा है धुंधला तो हल्के में न लें, हो सकता है EYE कैंसर
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget