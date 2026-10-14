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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'एकजुटता के साथ खड़े', सऊदी पर हूती के हमले की भारत ने की कड़ी आलोचना

'एकजुटता के साथ खड़े', सऊदी पर हूती के हमले की भारत ने की कड़ी आलोचना

भारत ने उम्मीद जताई है कि खाड़ी क्षेत्र में युद्ध और संघर्ष जैसे हालात जल्द से जल्द खत्म हो और इलाके में फिर से शांति बहाल की जाए. भारत ने सऊदी अरब के लोगों और सरकार के प्रति एकजुटता दिखाई है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 14 Oct 2026 05:47 PM (IST)
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  • भारत ने सऊदी अरब में हूती हमलों की कड़ी निंदा की।
  • रियाद हवाई अड्डे हमले में एक भारतीय की मौत हुई।
  • एनएसए ने ईरान से भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर चर्चा।

सऊदी अरब में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की तरफ से किए गए हमलों के बीच भारत ने खाड़ी देश के साथ एकजुटता की घोषणा की है. विदेश मंत्रालय ने हूती विद्रोहियों की तरफ से सऊदी अरब में किए गए हमलों की निंदा की है और कहा है कि ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए. ये किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार (14 अक्टूबर, 2026) को प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा, ‘हमने देखा है कि हाल ही में सऊदी अरब में कई हमलों को अंजाम दिया गया है. हमने उन हमलों की निंदा भी की है. कल अरामको हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ. हम सऊदी अरब में आम लोगों के इस्तेमाल की सुविधाओं पर हुए ऐसे सभी हमलों की निंदा करते हैं. हमारा मानना ​​है कि ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए. ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं.’

उन्होंने कहा, ‘भारत सऊदी अरब के लोगों और सरकार के साथ एकजुटता से खड़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि खाड़ी क्षेत्र में जल्द से जल्द फिर से शांति बहाल की जाए.’

सऊदी अरब में भारतीय समुदाय पर क्या बोले जायसवाल?

रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘सऊदी अरब में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं और वहां स्थित हमारे दूतावास सभी भारतीय लोगों के साथ लगातार संपर्क में है. उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूतावास लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है. इसके साथ ही, भारत और सऊदी अरब के बीच कई यात्री ऐसे हैं, जिनकी यात्रा रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अन्य हवाई अड्डों पर हुए हमलों के बाद फ्लाइट शेड्यूल बाधित होने की वजह से प्रभावित हुई है.’ 

उन्होंने कहा, ‘रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 अक्टूबर को हुए हमले में कुल 12 भारतीय घायल हुए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई और तीन लोगों को अगले दिन अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था. जबकि घायल 8 भारतीय अभी भी अस्पताल में हैं, जिनमें से 4 ICU में हैं.’

भारतीय नाविकों को लेकर भारत-ईरान के बीच क्या हुई चर्चा?

इसके अलावा, भारतीय नाविकों और टैंकरों की सुरक्षा को लेकर रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘भारत और ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) की बैठक में भारतीय नाविकों और टैंकरों की सुरक्षा पर गंभीर रूप से चर्चा हुई. यह बातचीत 12 अक्टूबर को हुई थी. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव महामहिम डॉ. मोहसेन रेजाई से बात की. दोनों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने क्षेत्रीय स्थिति और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी चर्चा की. बैठक के दौरान भारतीय नाविकों और टैंकरों की सुरक्षा और सिक्योरिटी का मुद्दा भी उठाया गया.’

यह भी पढ़ेंः प्रदर्शन के दौरान मेट्रो के क्यों बंद किए एंट्री और एग्जिट गेट? SC में DMRC ने दिया जवाब

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 14 Oct 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
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