हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम

बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम

भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा मजबूत की है. बांग्लादेश-पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य संपर्कों के बीच असम, बिहार और बंगाल में नए सैन्य स्टेशन बनाए गए हैं ताकि पूर्वोत्तर की सुरक्षा सुनिश्चित रहे.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 30 Nov 2025 01:01 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के हालिया संपर्कों को भारत ने एक गंभीर रणनीतिक संकेत माना है. इसी वजह से पूर्वोत्तर भारत की लाइफलाइन कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सेना ने बड़े कदम उठाए हैं. खुफिया सूत्रों के मुताबिक, बांग्लादेश सीमा के पास असम के बामुनी, बिहार के किशनगंज और पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में तीन नए सैन्य स्टेशन (गैरिसन) स्थापित किए गए हैं. यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील है क्योंकि कठिन परिस्थिति में ये ठिकाने सेना और BSF को तेज और लचीली जवाबी क्षमता देंगे.

सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ‘चिकन नेक’ भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर सिर्फ 22 किलोमीटर है. यही रास्ता पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है. यहां किसी भी तरह का अवरोध पूरे पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि से काट सकता है, जिससे सैन्य सप्लाई रुक जाएगी और अरबों का व्यापार ठप हो सकता है. सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि यह भारत की कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है क्योंकि इस इलाके में तीन दिशाओं से हमारी तैनाती है.

क्यों बढ़ी चिंता?

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि किसी भी अप्रत्याशित तनाव में भारत-विरोधी ताकतें इस कॉरिडोर को निशाना बना सकती हैं. खासकर बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद बने नए राजनीतिक माहौल को भारत बेहद गंभीरता से देख रहा है. हाल ही में बांग्लादेश के कार्यवाहक चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने ढाका में पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की, जिसमें सैन्य सहयोग पर चर्चा हुई. भारत इसे सिर्फ औपचारिक मुलाकात के रूप में नहीं, बल्कि बदलते क्षेत्रीय समीकरणों के संकेत के रूप में देख रहा है.

सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई?

नए गैरिसन के साथ-साथ निगरानी नेटवर्क, बाड़बंदी, ड्रोन मॉनिटरिंग, डिजिटल वॉच टावर और तेज प्रतिक्रिया बल को भी मजबूत किया जा रहा है. खासतौर पर किशनगंज बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह बांग्लादेश सीमा से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है. गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय नेता इस इलाके का दौरा कर चुके हैं और साफ कहा है कि इस कॉरिडोर की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता.

भारत का साफ संदेश

नई तैनाती और निगरानी से यह साफ हो गया है कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता पर शून्य-जोखिम नीति अपनाए हुए है. बदलते भू-राजनीतिक हालात के बीच भारत का संदेश स्पष्ट है कि पूर्वोत्तर की सुरक्षा से खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता.

ये भी पढ़ें-

'INS माहे भारतीय नौसेना में...', 'मन की बात' के जरिए PM मोदी ने देश को दी बड़ी खुशखबरी, Gen-Z का क्यों किया जिक्र?

Published at : 30 Nov 2025 12:45 PM (IST)
Tags :
Indian Military Siliguri Corridor India Security
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाई-पाई को मोहताज हुआ पाकिस्तान! IMF ने लगाई जमकर फटकार, जानें वजह
पाई-पाई को मोहताज हुआ पाकिस्तान! IMF ने लगाई जमकर फटकार, जानें वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
यूपी में SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
बॉलीवुड
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
Advertisement

वीडियोज

Babri Masjid Politics: CM के दखल के बाद शौर्य दिवस का पूरा प्लान रद्द | West Bengal Politics
Babri Masjid Politics: बाबरी मस्जिद पर बंगाल-राजस्थान की राजनीति आमने-सामने | West Bengal Politics
Delhi Mercedes Accident: दिल्ली में बेकाबू मर्सिडीज का कहर,फुटपाथ पर सो रहे तीन लोगों को कुचला
Delhi Mercedes Accident: दिल्ली में बड़ा सड़क हादसा, बेकाबू हुई तेज रफ्तार मर्सिडीज, एक की मौत
Cyclon Storm Ditwah News Update :दितवा ने मचाई भारी तबाही, SRI Lanka में इमरजेंसी घोषित
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाई-पाई को मोहताज हुआ पाकिस्तान! IMF ने लगाई जमकर फटकार, जानें वजह
पाई-पाई को मोहताज हुआ पाकिस्तान! IMF ने लगाई जमकर फटकार, जानें वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
यूपी में SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
बॉलीवुड
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पाकिस्तान से आईं सीमा हैदर का बनेगा वोटर आईडी कार्ड... SIR प्रक्रिया में क्या होगा?
पाकिस्तान से आईं सीमा हैदर का बनेगा वोटर आईडी कार्ड... SIR प्रक्रिया में क्या होगा?
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
ट्रेंडिंग
Video: तेजू भैया ने फार्महाउस पर बनाया लिट्टी चोखा, ठेठ देसी अंदाज में लिया जायका- वीडियो वायरल
तेजू भैया ने फार्महाउस पर बनाया लिट्टी चोखा, ठेठ देसी अंदाज में लिया जायका- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
बाजार से नकली ड्राई फ्रूट्स तो नहीं ले आए आप, इस तरह कर सकते हैं असली-नकली की पहचान
बाजार से नकली ड्राई फ्रूट्स तो नहीं ले आए आप, इस तरह कर सकते हैं असली-नकली की पहचान
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget