आसमान बना अभेद्य किला! रूस से ₹10,000 करोड़ की डील, पाकिस्तान को लगेगा 288 मिसाइलों का झटका

S-400 Deal: भारत की सुरक्षा ताकत को और मजबूत करने के लिए गुरुवार को बड़ा फैसला लिया गया. रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद ने रूस से एस-चार सौ वायु रक्षा प्रणाली के लिए 288 मिसाइलें खरीदने की मंजूरी दे दी है. इस सौदे की कीमत करीब दस हजार करोड़ रुपये बताई जा रही है.

इसी बैठक में फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान और अमेरिका से छह समुद्री निगरानी विमान खरीदने पर भी मुहर लगी है. इन समुद्री निगरानी विमानों का सौदा करीब तीस हजार करोड़ रुपये का बताया जा रहा है. इस पूरी बैठक में कुल मिलाकर करीब तीन लाख साठ हजार करोड़ रुपये के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.

नई मिसाइलें क्यों खरीदी जा रही हैं?

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एस-चार सौ प्रणाली से कई मिसाइलें दागी गई थीं, जिससे मौजूदा भंडार कम हो गया था. इसी कमी को पूरा करने के लिए अब नई मिसाइलें खरीदी जा रही हैं. इस सौदे के तहत 120 छोटी दूरी की और 168 लंबी दूरी की मिसाइलें ली जाएंगी. इन्हें तेज प्रक्रिया से खरीदा जाएगा, ताकि यह प्रणाली जल्दी फिर से पूरी ताकत में आ सके. सरकार ने यह फैसला ऐसे समय लिया है, जब रूस से इसी साल जून और नवंबर में एस-चार सौ के दो बचे हुए दस्ता भारत को मिलने वाले हैं.

चार तरह की दूरी वाली मिसाइलें होंगी शामिल

रिपोर्ट के अनुसार, एस-चार सौ के लिए 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और 40 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें खरीदी जाएंगी. ये सभी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होंगी. इन्हीं मिसाइलों की मदद से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 314 किलोमीटर अंदर तक निशाना लगाया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान को अपना हवाई अड्डा रावलपिंडी से दूसरी जगह ले जाना पड़ा था.

एस-चार सौ के पांच और दस्ता लेने की तैयारी

ऑपरेशन सिंदूर में एस-चार सौ की कामयाबी से भारतीय सेना काफी उत्साहित है. सेना अब इस प्रणाली के पांच और दस्ता खरीदने की बात कर रही है. इसके साथ ही रूस से पैंटसर छोटी दूरी की रक्षा प्रणाली लेने पर भी विचार चल रहा है. अगर ये सौदे पूरे हो जाते हैं, तो भविष्य में भारत के पास एस-चार सौ के कुल दस दस्ता हो जाएंगे. इससे देश की हवाई सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी और मानव रहित विमानों जैसे खतरों से भी बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा.