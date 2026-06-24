हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामॉस्को पहुंचे CJI सूर्यकांत, भारत और रूस के सुप्रीम कोर्ट के बीच हुई डील, जानें इसका क्या होगा फायदा?

मॉस्को पहुंचे CJI सूर्यकांत, भारत और रूस के सुप्रीम कोर्ट के बीच हुई डील, जानें इसका क्या होगा फायदा?

India Russia MoU: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के रूस दौरे के दौरान भारत और रूस के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए.

Written By : एबीपी लाइव डेस्क |  Updated at : 24 Jun 2026 07:43 AM (IST)
Preferred Sources

India Russia MoU: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत इन दिनों रूस के दौरे पर हैं. इस दौरान भारत के सुप्रीम कोर्ट और रूस के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. मॉस्को में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और रूस के सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन इगोर क्रासनोव ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए. दोनों देशों की सर्वोच्च अदालतों के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में यह अपनी तरह का पहला समझौता है.

कई क्षेत्रों में बढ़ेगा न्यायिक सहयोग

भारत और रूस के सुप्रीम कोर्ट के बीच हुए इस समझौते के तहत दोनों देशों की न्यायिक संस्थाएं कई क्षेत्रों में एक-दूसरे का सहयोग करेंगी. इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग, न्यायिक अनुभवों के आदान-प्रदान और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा.

समझौते के तीन प्रमुख क्षेत्र

इस समझौते के तहत तीन प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा.

  • न्यायिक अनुभवों का आदान-प्रदान
  • अदालतों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग
  • पेशेवर प्रशिक्षण और कर्मचारियों का विकास

भारत और रूस के सामने समान चुनौतियां

बैठक के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि भारत और रूस जैसे बड़े और विविधता वाले देशों में न्याय व्यवस्था का संचालन अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने दोनों देशों की न्यायिक व्यवस्थाओं के बीच कई समानताओं का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि न्यायिक अकादमियों के बीच सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध कार्य और दोनों देशों की न्यायिक प्रणालियों के बेहतर अनुभवों को साझा करने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें : ब्रिक्स NSA बैठक में बोले चीन के विदेश मंत्री वांग यी- भारत की मदद के लिए तैयार है बीजिंग, बशर्ते…

न्यायिक संस्थाओं को मिलेगा सहयोग का लाभ

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि भारत और रूस के सुप्रीम कोर्ट के बीच निरंतर संवाद और सहयोग से दोनों देशों की न्यायिक संस्थाएं और मजबूत होंगी. इससे न्याय देने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और बेहतर बनेगी. उन्होंने कहा कि दोनों देशों की कानूनी परंपराएं भले ही अलग-अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से विकसित हुई हों, लेकिन आज दोनों देशों की न्यायिक संस्थाओं के सामने जनता का भरोसा बनाए रखने और तेजी से बदलती दुनिया के अनुरूप खुद को ढालने जैसी चुनौतियां समान हैं.

अदालतों में तकनीक के बढ़ते उपयोग पर जोर

बैठक में न्यायिक व्यवस्था में तकनीक और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग पर भी चर्चा हुई. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि न्याय व्यवस्था को तकनीक का संतुलित और जिम्मेदार उपयोग करना होगा. उन्होंने कहा कि न्याय का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि तकनीकी बदलावों को मानवीय मूल्यों के साथ किस प्रकार जोड़ा जाता है. तकनीक अदालतों तक पहुंच को आसान बनाती है, लेकिन न्याय प्रदान करना हमेशा एक मानवीय प्रक्रिया ही रहेगा.

भारत में तेजी से हो रहा न्यायपालिका का डिजिटलीकरण

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भारत में अदालतों के डिजिटलीकरण का उद्देश्य न्याय तक पहुंच को आसान और प्रभावी बनाना है, न कि न्याय के मूल सिद्धांतों को बदलना. उन्होंने बताया कि भारतीय न्यायपालिका में ई-फाइलिंग, ऑनलाइन सुनवाई, रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, एआई आधारित अनुवाद और वर्चुअल न्यायिक सहायता जैसी सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं.

वन केस, वन डेटा पहल का किया जिक्र

मॉस्को में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने "वन केस, वन डेटा" पहल का भी उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सभी न्यायिक प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक मामले के लिए एक मानकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मध्यस्थता और सुलह प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए भी तकनीक का तेजी से उपयोग किया जा रहा है. इससे न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और विवादों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सकेगा.

Published at : 24 Jun 2026 07:43 AM (IST)
Tags :
SUPREME COURT India Russia MoU
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
12 भारतीयों की मौत पर कतर के अमीर शेख तमीम दु:खी, भारत लगाया फोन, कॉल के बाद पीएम मोदी बोले- 'हम दोनों ने...'
12 भारतीयों की मौत पर कतर के अमीर शेख तमीम दु:खी, भारत लगाया फोन, कॉल के बाद पीएम मोदी बोले- 'हम दोनों ने...'
इंडिया
बेंगलुरु में दिल दहला देने वाली वारदात, एक ही परिवार के तीन लोगों की बेरहमी से हत्या
बेंगलुरु में दिल दहला देने वाली वारदात, एक ही परिवार के तीन लोगों की बेरहमी से हत्या
इंडिया
India -UK Trade Deal: पीयूष गोयल का बड़ा दावा! 99% टैरिफ खत्म, ब्रिटेन का बाजार भारतीयों के लिए खुला
पीयूष गोयल का बड़ा दावा! 99% टैरिफ खत्म, ब्रिटेन का बाजार भारतीयों के लिए खुला
इंडिया
बांग्लादेश में राम के अपमान पर भड़का भारत, कट्टरपंथियों को लेकर तारिक रहमान को दी ये कड़ी नसीहत
बांग्लादेश में राम के अपमान पर भड़का भारत, कट्टरपंथियों को लेकर तारिक रहमान को दी ये कड़ी नसीहत
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Fire | Bharat Ki Baat : 19 दिन..2 अग्निकांड..38 लोगों की मौत | Lucknow Fire | Akhilesh Yadav
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya: 'चढ़ावा चोरों' पर कार्रवाई कब? | SIT Report | Champat Rai | UP
Lucknow Fire | Janhit with Chitra Tripathi: 15 जिंदगियों का हिसाब कौन देगा? | CM Yogi | UP News
Ram Mandir Daan Chori | Seedha Sawal: चंदा चोरी से भक्तों में खौफ..SIT रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! | UP
ABP Report : लखनऊ अग्निकांड, हादसा या 'हत्याकांड'? | Lucknow Fire | CM Yogi | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
12 भारतीयों की मौत पर कतर के अमीर शेख तमीम दु:खी, भारत लगाया फोन, कॉल के बाद पीएम मोदी बोले- 'हम दोनों ने...'
12 भारतीयों की मौत पर कतर के अमीर शेख तमीम दु:खी, भारत लगाया फोन, कॉल के बाद पीएम मोदी बोले- 'हम दोनों ने...'
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में जल्द मानसून लाएगा मौसम में बदलाव, फिलहाल गर्मी और उमस बढ़ने की संभावना
दिल्ली-NCR में जल्द मानसून लाएगा मौसम में बदलाव, फिलहाल गर्मी और उमस बढ़ने की संभावना
क्रिकेट
Rohit Sharma New ODI Record: वनडे मुकाबलों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई सामने, रोहत शर्मा टॉप पर, देखिए कौन-कौन से नाम
वनडे मुकाबलों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई सामने, रोहत शर्मा टॉप पर, देखिए कौन-कौन से नाम
इंडिया
India -UK Trade Deal: पीयूष गोयल का बड़ा दावा! 99% टैरिफ खत्म, ब्रिटेन का बाजार भारतीयों के लिए खुला
पीयूष गोयल का बड़ा दावा! 99% टैरिफ खत्म, ब्रिटेन का बाजार भारतीयों के लिए खुला
टेलीविजन
'तारक मेहता' के 'चंपक चाचा' की रियल फैमिली से मिलिए, अमित भट्ट के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
'तारक मेहता' के 'चंपक चाचा' की रियल फैमिली से मिलिए, अमित भट्ट के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी में ताबड़तोड़ एक्शन, नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थान सील
लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी में ताबड़तोड़ एक्शन, नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थान सील
जनरल नॉलेज
अमेरिकी अंतरिक्ष यान पानी तो रूसी धरती पर क्यों होते हैं लैंड, यहां कैसे काम करता है विज्ञान?
अमेरिकी अंतरिक्ष यान पानी तो रूसी धरती पर क्यों होते हैं लैंड, यहां कैसे काम करता है विज्ञान?
टेक्नोलॉजी
चलते-चलते हैंग क्यों हो जाता है फोन, क्या हो सकते हैं कारण और कैसे करें समाधान?
चलते-चलते हैंग क्यों हो जाता है फोन, क्या हो सकते हैं कारण और कैसे करें समाधान?
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
ENT LIVE
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
ENT LIVE
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Embed widget