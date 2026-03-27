हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाईरान से जंग के बीच रूस से तुंगुस्का डिफेंस सिस्टम खरीदेगा भारत, हो गया ऐलान, जानें कितना खतरनाक

ईरान से जंग के बीच रूस से तुंगुस्का डिफेंस सिस्टम खरीदेगा भारत, हो गया ऐलान, जानें कितना खतरनाक

India Russia Defence Deal: तुंगुस्का एंटी-एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल सिस्टम टैंक की तरह दिखता है, जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट, हैलीकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइल तक को मार गिरा सकता है.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 27 Mar 2026 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच भारत ने रूस के साथ एंटी-एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल सिस्टम 'तुंगुस्का' खरीदने का ऐलान किया है. भारत ने इसके लिए रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट से 445 करोड़ की डील की है. ये तुंगस्का सिस्टम भारतीय सेना (थलसेना) के लिए खरीदा जाएगा ताकि जंग के मैदान में टैंक और मैकेनाइज्ड व्हीकल्स को हवाई सुरक्षा प्रदान की जा सके. रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की खरीद और P8I लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान के निरीक्षण (डिपो स्तर) के लिए कुल 858 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं.

भारत की मल्टी लेयर एयर डिफेंस क्षमता बढ़ेगी

रूस की JSC रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 27 मार्च 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में इस सौदे पर हस्ताक्षर किया. ये अत्याधुनिक मिसाइलें विमानों, ड्रोनों और क्रूज मिसाइलों सहित हवाई खतरों के खिलाफ भारत की मल्टी लेयर एयर डिफेंस क्षमताओं को बढ़ाएगा. यह समझौता भारत-रूस रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा.

रूसी 'तुंगुस्का' की ताकत

तुंगुस्का एंटी-एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल सिस्टम टैंक की तरह दिखता है, जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट, हैलीकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइल तक को मार गिरा सकता है. रूस की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया है. दरअसल, ये इसलिए बेहद खास है क्योंकि इसमें गन और मिसाइलें लगी हुई हैं. 

P-8I एयरक्राफ्ट के लिए 413 करोड़ की डील

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए पी-8I लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान के डिपो-स्तरीय निरीक्षण के लिए बोइंग इंडिया डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 413 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए. इसमें स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे P-8I बेड़े का रखरखाव, मरम्मत देश के भीतर ही संभव हो सकेगा.

भारत ने साल 2018 में रूस के साथ कुल 5 स्क्रॉड्रन एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद का सौदा किया था. इसमें से तीन स्क्रॉड्रन भारत को मिल चुके हैं, जबकि दो की डिलीवरी अभी बाकी है. रूस ने हाल ही में कहा कि वह बाकी स्क्रॉड्रन की डिलीवरी इसी साल के अंत तक भारत को कर देगा.

ये भी पढ़ें : Lockdown in India: क्या देश में लगेगा लॉकडाउन? भारत सरकार ने बताया, हरदीप पुरी का सामने आया बड़ा बयान

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read More
Published at : 27 Mar 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
PM Modi Russia Vladimir Putin INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ईरान से जंग के बीच रूस से तुंगुस्का डिफेंस सिस्टम खरीदेगा भारत, हो गया ऐलान, जानें कितना खतरनाक
ईरान से जंग के बीच रूस से तुंगुस्का डिफेंस सिस्टम खरीदेगा भारत, हो गया ऐलान, जानें कितना खतरनाक
इंडिया
'30 अप्रैल तक इंतजार करें', सरकार ने घटाई पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी तो आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन
'30 अप्रैल तक इंतजार करें', पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटी तो आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन
इंडिया
LPG Crisis: घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई एलपीजी से जुड़ी हर बात
घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई LPG से जुड़ी हर बात
इंडिया
17 साल की लड़की को प्यार में फंसाकर कर दिया प्रेगनेंट, जानें अब कोर्ट ने आरोपी को क्या सज़ा दी है
17 साल की लड़की को प्यार में फंसाकर कर दिया प्रेगनेंट, जानें अब कोर्ट ने आरोपी को क्या सज़ा दी है
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई एलपीजी से जुड़ी हर बात
घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई LPG से जुड़ी हर बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों का प्रदर्शन, मौलाना कल्बे जव्वाद ने किया संबोधित
लखनऊ: जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, मौलाना कल्बे जव्वाद बोले- सऊदी सरकार ने कब्रों और मकबरों को ढहाया
विश्व
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे...', ईरान से जंग के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा अमेरिका?
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे', जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा US?
आईपीएल 2026
IPL 2026 के लिए हुआ कमेंट्री पैनल का एलान, 12 भाषाओं में सुनाई देगी 160 से ज्यादा लोगों की आवाज; देखें पूरी लिस्ट 
IPL 2026 के लिए हुआ कमेंट्री पैनल का एलान, 12 भाषाओं में सुनाई देगी 160 से ज्यादा लोगों की आवाज
बॉलीवुड
Box Office: 'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
चुनाव 2026
Kerala Assembly Elections 2026: केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
जनरल नॉलेज
Donald Trump On NATO: जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?
जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?
Results
BSEB 10th Result 2026: 31 मार्च पर टिकी लाखों नजरें, टॉपर्स वेरिफिकेशन के बाद आएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट
31 मार्च पर टिकी लाखों नजरें, टॉपर्स वेरिफिकेशन के बाद आएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget