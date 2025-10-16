अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि उन्होंने रूसी तेल खरीदने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की. ट्रंप ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा. अब इस दावे का भारत ने खंडन किया है.



विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल कोई टेलीफोन बातचीत नहीं हुई. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कल कोई बातचीत या फोन कॉल हुई, इसका मुझे कोई पता नहीं है.'