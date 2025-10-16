हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ऐसी कोई जानकारी नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीद पर पीएम मोदी से बातचीत के दावे की विदेश मंत्रालय ने निकाली हवा

MEA on Donald Trump Claims: भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल कोई टेलीफोन बातचीत नहीं हुई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 16 Oct 2025 08:06 PM (IST)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि उन्होंने रूसी तेल खरीदने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की. ट्रंप ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा. अब इस दावे का भारत ने खंडन किया है.

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल कोई टेलीफोन बातचीत नहीं हुई. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने  साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कल कोई बातचीत या फोन कॉल हुई, इसका मुझे कोई पता नहीं है.'

Published at : 16 Oct 2025 08:02 PM (IST)
Donald Trump MEA PM Modi Russian Oil
