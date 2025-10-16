हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाब्रिटेन ने पर लगाया बैन तो भड़का भारत, विदेश मंत्रालय ने दी 'दोहरे मापदंड' न अपनाने की नसीहत

ब्रिटेन ने पर लगाया बैन तो भड़का भारत, विदेश मंत्रालय ने दी 'दोहरे मापदंड' न अपनाने की नसीहत

India on Britain Sanctions: ब्रिटेन के नए प्रतिबंधों पर प्रतिक्रिया देते हुए नायरा एनर्जी ने साफ कहा कि वह पूरी तरह भारतीय कानूनों और नियमों के तहत काम करती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 16 Oct 2025 09:35 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने गुरुवार (16 अक्टूबर,2025) को ब्रिटेन द्वारा रूस के तेल क्षेत्र और भारतीय कंपनियों पर लगाए गए नए प्रतिबंधों को सख्ती से खारिज कर दिया. विदेश मंत्रालय (MEA) ने दोहराया कि भारत किसी भी एकतरफा प्रतिबंध को नहीं मानता और ऊर्जा सुरक्षा को देश के नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी मानता है.

क्या कहा विदेश मंत्रालय ने?
MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'हमने ब्रिटेन द्वारा घोषित नए प्रतिबंधों को नोट किया है… हम किसी भी एकतरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करते. भारत सरकार के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि नागरिकों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें.' उन्होंने आगे कहा, 'हम यह जोर देना चाहेंगे कि खासकर ऊर्जा व्यापार के मामले में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए.'

नायरा एनर्जी ने दी प्रतिक्रिया
ब्रिटेन के नए प्रतिबंधों पर प्रतिक्रिया देते हुए नायरा एनर्जी ने साफ कहा कि वह पूरी तरह भारतीय कानूनों और नियमों के तहत काम करती है. कंपनी ने बयान में कहा, 'एक भारतीय कंपनी के रूप में हम देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं.'

'EU का फैसला झूठे आरोपों पर आधारित'
कंपनी ने ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए कहा, 'हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि यूरोपीय संघ का यह एकतरफा कदम झूठे आरोपों पर आधारित है. यह अंतरराष्ट्रीय कानून और भारत की संप्रभुता की अनदेखी करते हुए उनकी अधिकार सीमा से बाहर का कदम है.'

रूस की तेल कंपनियों पर भी सख्ती
ब्रिटेन ने अपनी नई पाबंदियों में रूस की तेल कंपनियों रोसनेफ्ट (Rosneft) और लुकोइल (Lukoil) को भी निशाना बनाया है. ये दोनों कंपनियां मिलकर रोजाना करीब 3.1 मिलियन बैरल तेल का निर्यात करती हैं. इनमें से केवल रोसनेफ्ट ही रूस के कुल तेल उत्पादन का लगभग आधा और वैश्विक आपूर्ति का करीब 6% हिस्सा संभालती है.

ब्रिटेन ने लगाई 90 नई पाबंदियां
ब्रिटेन सरकार ने बुधवार को रूस की तेल कंपनियों और भारतीय पेट्रोलियम कंपनी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर 90 नए प्रतिबंधों की घोषणा की. ब्रिटेन सरकार ने नायरा एनर्जी लिमिटेड के बारे में कहा कि उसने 2024 में अरबों डॉलर मूल्य का रूसी कच्चा तेल आयात किया था. विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) ने कहा कि ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय के साथ समन्वित कार्रवाई रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध के लिए वित्तपोषण के स्रोतों पर हमला करेगी. इसका लक्ष्य रूस तक पहुंचने वाले तेल राजस्व को रोकना है.

Published at : 16 Oct 2025 08:59 PM (IST)
Tags :
Britain Russia-Ukraine War Nayara Energy INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
झारखंड
इस राज्य में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखों की इजाजत, गाइडलाइन जारी
इस राज्य में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखों की इजाजत, गाइडलाइन जारी
क्रिकेट
बांग्लादेश को 10 विकेट से रौंद सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, 'मिसेज मिचेल स्टार्क' का लगातार दूसरा शतक
बांग्लादेश को 10 विकेट से रौंद सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, 'मिसेज मिचेल स्टार्क' का लगातार दूसरा शतक
बॉलीवुड
जावेद हबीब और उनके बेटे ने हाईकोर्ट में डाली अर्जी, क्रिप्टो फ्रॉड केस में एफआईआर रद्द करने की मांग
जावेद हबीब और उनके बेटे ने हाईकोर्ट में डाली अर्जी, क्रिप्टो फ्रॉड केस में एफआईआर रद्द करने की मांग
Advertisement

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
झारखंड
इस राज्य में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखों की इजाजत, गाइडलाइन जारी
इस राज्य में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखों की इजाजत, गाइडलाइन जारी
क्रिकेट
बांग्लादेश को 10 विकेट से रौंद सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, 'मिसेज मिचेल स्टार्क' का लगातार दूसरा शतक
बांग्लादेश को 10 विकेट से रौंद सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, 'मिसेज मिचेल स्टार्क' का लगातार दूसरा शतक
बॉलीवुड
जावेद हबीब और उनके बेटे ने हाईकोर्ट में डाली अर्जी, क्रिप्टो फ्रॉड केस में एफआईआर रद्द करने की मांग
जावेद हबीब और उनके बेटे ने हाईकोर्ट में डाली अर्जी, क्रिप्टो फ्रॉड केस में एफआईआर रद्द करने की मांग
इंडिया
'ऐसी कोई जानकारी नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीद पर पीएम मोदी से बातचीत के दावे की विदेश मंत्रालय ने निकाली हवा
'ऐसी कोई जानकारी नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीद पर PM मोदी से बातचीत के दावे की MEA ने निकाली हवा
बिहार
पत्नी चंदा देवी संग RJD में शामिल हुए खेसारी लाल यादव, तेजस्वी बोले- 'हम लोगों की भाभी…'
पत्नी चंदा देवी संग RJD में शामिल हुए खेसारी लाल यादव, तेजस्वी बोले- 'हम लोगों की भाभी…'
नौकरी
ISRO Jobs 2025: ISRO में निकली इन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी, ये है आवेदन करने का आसान तरीका
ISRO में निकली इन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी, ये है आवेदन करने का आसान तरीका
यूटिलिटी
दिल्ली-एनसीआर में ये पटाखे जलाए तो हो सकती है जेल, जान लीजिए नियम
दिल्ली-एनसीआर में ये पटाखे जलाए तो हो सकती है जेल, जान लीजिए नियम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget