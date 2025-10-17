हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndia On Pakistan: भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'

India On Pakistan: भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'

India On Pakistan: भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के उस आरोप को खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि तालिबान भारत की ओर से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 17 Oct 2025 07:31 AM (IST)
Preferred Sources

भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तालिबान भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ छद्म युद्ध (Proxy War) लड़ रहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार (16 अक्टूबर 2025) को साप्ताहिक प्रेस वार्ता में पाकिस्तान के इन आरोपों को बेतुका और निराधार बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया. रणधीर जायसवाल ने कहा, ''पाकिस्तान अपनी आंतरिक नाकामियों के लिए दूसरों को दोष देने का आदी है. आतंकवाद को पनाह देना और उसका इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में करना पाकिस्तान की नीति रही है.”

रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के पक्ष में दृढ़ता से खड़ा है. उन्होंने बताया कि भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष पर करीब से नजर रख रहा है. हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. अफगानिस्तान को अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता का अधिकार है. पाकिस्तान को यह बात समझनी चाहिए कि हर समस्या का समाधान दूसरों को दोष देने से नहीं होता. भारत का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे का युद्धविराम लागू है. यह युद्धविराम सीमा पर भीषण संघर्ष और पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद हुआ, जिसमें दर्जनों सैनिक और नागरिक मारे गए थे.

पाकिस्तान आतंक का पनाहगाह-विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय ने बयान में पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप दोहराया. बयान में कहा कि पाकिस्तान वर्षों से आतंकवादी संगठनों को पनाह देता आ रहा है. उसकी धरती से कई बार भारत और पड़ोसी देशों पर हमले हुए हैं. अब जब वह खुद उसी आतंक के दंश से पीड़ित है तो दोष दूसरों पर डाल रहा है, यह उसकी पुरानी रणनीति है. भारत ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान का हस्तक्षेप और वहां हवाई हमले क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत क्षेत्र में स्थिरता और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करता है.

पाकिस्तान का आरोप और भारत की प्रतिक्रिया

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को जियो टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अफगान तालिबान अब भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी लड़ रहा है. उनके फैसले दिल्ली के इशारे पर लिए जा रहे हैं.” उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें 48 घंटे के युद्धविराम की स्थिरता पर संदेह है, क्योंकि काबुल अब दिल्ली का प्रॉक्सी बन चुका है. भारत ने इस बयान को कूटनीतिक रूप से गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि पाकिस्तान को पहले अपनी धरती पर पल रहे आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई करनी चाहिए न कि झूठ फैलाना चाहिए.

भारत-अफगान रिश्तों में नई गर्माहट

भारत और अफगानिस्तान के संबंध हाल के महीनों में धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं. हालांकि भारत ने अब तक तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता नहीं दी, लेकिन उसने मानवीय सहायता और विकास परियोजनाओं के माध्यम से अपने संबंधों को फिर से मजबूत करना शुरू किया है. रणधीर जायसवाल ने कहा कि काबुल में भारत का तकनीकी मिशन अब दूतावास में ट्रांसफर किया जा रहा है और यह प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी. उन्होंने बताया कि भारत मानवीय सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगान जनता के साथ सहयोग जारी रखेगा.

ये भी पढ़ें: Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात

Published at : 17 Oct 2025 07:31 AM (IST)
Tags :
Afghanistan Pakistan Afghanistan  India Taliban
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
इंडिया
Weather Forecast Today: मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR और यूपी-बिहार को लेकर दी बड़ी चेतावनी, बताया कब से पड़ेगी शीतलहर ?
मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR और यूपी-बिहार को लेकर दी बड़ी चेतावनी, बताया कब से पड़ेगी शीतलहर ?
बॉलीवुड
Kantara Chapter 1 BO Day 15: ‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Bihar Elections: योगी का 'बुर्का' अटैक, Congress-RJD पर सीधा प्रहार, गरमाई बिहार की सियासत
बेवफा बीवी का फिल्मी इश्क, प्रेमी के लिए पति को मौत की सजा
Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव छपरा जीतकर लालू यादव को देंगे!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
इंडिया
Weather Forecast Today: मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR और यूपी-बिहार को लेकर दी बड़ी चेतावनी, बताया कब से पड़ेगी शीतलहर ?
मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR और यूपी-बिहार को लेकर दी बड़ी चेतावनी, बताया कब से पड़ेगी शीतलहर ?
बॉलीवुड
Kantara Chapter 1 BO Day 15: ‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
ओटीटी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं 'दिल्ली क्राइम' की डीसीपी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं एक्ट्रेस
बिहार
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
ट्रेंडिंग
कैंसर को हराने के बाद ब्रेकअप... वायरल हुआ कैंसर सर्वाइवर का पोस्ट, 21 साल के लड़के की कहानी ने सबको रुला दिया
कैंसर को हराने के बाद ब्रेकअप... वायरल हुआ कैंसर सर्वाइवर का पोस्ट, 21 साल के लड़के की कहानी ने सबको रुला दिया
हेल्थ
एक बार डैमेज हुई तो दुबारा मुस्कुरा नहीं पाएंगे, जानें किन तरीकों से रखें इनेमल का ख्याल?
एक बार डैमेज हुई तो दुबारा मुस्कुरा नहीं पाएंगे, जानें किन तरीकों से रखें इनेमल का ख्याल?
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget