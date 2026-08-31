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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासिंधु जल संधि: CoA के फैसले पर भड़का भारत, 'कोर्ट को अधिकार ही नहीं'

सिंधु जल संधि: CoA के फैसले पर भड़का भारत, 'कोर्ट को अधिकार ही नहीं'

भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को अवैध बताते हुए कहा कि सिंधु जल संधि पर कोई सुनवाई उसके अधिकारी क्षेत्र में नहीं आता है. MEA ने कहा कि CoA के किसी भी आदेश का असर भारत की जल परियोजनाओं पर नहीं पड़ेगा.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 31 Aug 2026 06:00 PM (IST)
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भारत ने सोमवार (31 अगस्त 2026) को सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक की मध्यस्थता वाली कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (CoA)के फैसले के खारिज कर दिया. भारत ने कोर्ट को अवैध बताते हुए कहा कि इस मामले पर कोई सुनवाई उसके अधिकारी क्षेत्र में नहीं आता है. विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि CoA की ओर से दिए गए फैसलों का भारत की कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के निर्णय को भी दोहराया.

सिंधु जल संधि पर विदेश मंत्रालय का बयान

विदेश मंत्रालय ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को पूरी तरह गैर-कानूनी बताया है. भारत का कहना है कि विश्व बैंक ने सिंधु जल संधि के नियमों का उल्लंघन करके इस अदालत का गठन किया था, इसलिए भारत इसके किसी भी फैसले या आदेश को स्वीकार नहीं करता. MEA ने कहा, 'भारत ने इस अदालत के कानूनी अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं किया है. भारत का मानना है कि इसका गठन ही सिंधु जल संधि का बड़ा उल्लंघन है. इसी वजह से भारत न तो कभी इस अदालत के सामने पेश हुआ और न ही इसके किसी फैसले पर ध्यान दिया.'

विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि इस कोर्ट के पास भारत के संप्रभु फैसलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है. MEA ने कहा, 'अदालत के अभी के या भविष्य के किसी भी फैसले का भारत की परियोजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. CoA के किसी भी आदेश का असर भारत की जल परियोजनाओं पर नहीं पड़ेगा. सिंधु जल संधि को फिलहाल स्थगित रखने का भारत सरकार का फैसला पूरी तरह लागू रहेगा.

कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने क्या कहा?

कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (CoA) ने अपने फैसले में कहा है कि सिंधु जल संधि पूरी तरह से लागू है और भारत को इसके तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा. इसमें कहा गया कि कोर्ट ने भारत द्वारा संधि को स्थगित के कारणों की समीक्षा की और दावा किया कि ये आधार संधि को निलंबित या समाप्त करने के लिए उचित नहीं हैं.

भारत ने 22 अप्रैल 2026 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को रोकने का फैसला लिया था. इसी फैसले के तहत जम्मू-कश्मीर में सिंधु नदी प्रणाली पर किशनगंगा और रातले हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 31 Aug 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
World Bank Indus Waters Treaty Pakistan Breaking News Abp News
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